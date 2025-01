Phim của Song Hye Kyo dẫn đầu phòng vé

TPO - Đúng với kỳ vọng, "Dark Nuns" của Song Hye Kyo đang dẫn đầu trong cuộc chiến phòng vé Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc. Phim vượt mốc 600.000 lượt xem chỉ sau 3 ngày phát hành.

Theo mạng lưới bán vé rạp chiếu phim tích hợp tính đến 7h sáng 27/1, Dark Nuns thu hút tổng cộng 588.499 người xem trong ba ngày 24-26/1, đứng đầu phòng vé cuối tuần. Tổng số người xem tích lũy là 606.156.

Dark Nuns, phần tiếp theo của The Priests (2015) do Jang Jae Hyun đạo diễn, là bộ phim kinh dị, huyền bí đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của Song Hye Kyo sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ My Brilliant Life (2014).

Bộ phim kể câu chuyện về nhóm người thực hiện nghi lễ bị cấm để cứu cậu bé bị linh hồn tà ác mạnh mẽ chiếm hữu. Trong phim, Song Hye Kyo vào vai sơ Eunia, người có vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách nhưng lại bất chấp nguy hiểm để cứu nạn nhân bị quỷ ám.

Lần tái xuất này được đánh giá là bước đi vượt qua chính mình của Song Hye Kyo, bởi dù thành công ở mảng truyền hình, cô lại vô duyên với điện ảnh, có thời gian còn bị gọi là “thuốc độc phòng vé”. My Brilliant Life cũng chỉ đạt thành tích khiêm tốn với khoảng 1,62 triệu lượt xem.

Màn lột xác trong The Glory (2022-2023) có thể đã tiếp thêm dũng khí cho người đẹp sinh năm 1981, đồng thời củng cố niềm tin của khán giả vào cô.

Trước khi chính thức ra rạp, phim dẫn đầu về lượng vé đặt trước, với 91.548 vé tính đến ngày 19/1.

Truyền thông Hàn Quốc đánh giá Dark Nuns có thể thắng lợi trong cuộc chiến phòng vé Tết Nguyên đán.

Đúng như kỳ vọng, Dark Nuns thu hút hơn 160.000 người xem trong ngày đầu công chiếu (24/1) và ngay lập tức đứng đầu phòng vé. Phim tiếp tục giữ vị trí số một trong những ngày tiếp theo, vượt qua số lượng người xem tích lũy của Hitman 2 phát hành 2 ngày trước đó.

Xếp thứ hai doanh thu phòng vé cuối tuần là Hitman 2, lôi kéo 425.195 lượt khán giả đi xem trong 3 ngày 24-26/1. Số lượng người xem tích lũy là 604.884.

Hitman 2 là bộ phim hài hành động, có sự tham gia của tài tử Kwon Sang Woo. Năm 2020, phần phim đầu tiên Hitman thu hút hơn 2,47 triệu lượt xem trong đại dịch COVID-19.

Kwon Sang Woo tiếp tục vào vai một cựu điệp viên chuyển sang làm họa sĩ truyện tranh. Lần này, nam chính bị cuốn vào một tình huống hỗn loạn khi tội ác ngoài đời lại giống tình tiết trong truyện tranh ăn khách của anh.

Harbin của Hyun Bin xếp thứ 3 với 72.827 người xem. Tổng số tích lũy là 4.642.081 lượt xem. Vào cuối tuần thứ 5 kể từ khi ra rạp, Harbin không còn sức hút như ban đầu, phải cạnh tranh với hai đối thủ mạnh là Dark Nuns và Hitman 2. Tuy vậy, số 3 là thứ hạng không tồi với tác phẩm sắp rời rạp.