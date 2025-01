Song Hye Kyo thăng hoa, Kim Min Hee trượt dài

TPO - Sự đối lập trong sự nghiệp và đời tư của hai ngôi sao đình đám cùng xuất phát điểm được khán giả quan tâm. Kim Min Hee - nữ diễn viên có mặt trong danh sách 25 diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21 giờ đây gắn liền với các tranh cãi về hôn nhân và gia đình, từ đó mang mác nữ diễn viên bị ghét nhất showbiz Hàn. Nhìn lại, người ta không khỏi tiếc nuối khi so sánh với Song Hye Kyo - người có sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Sự khởi đầu song song vào những năm 1990

Cùng ra mắt vào thời điểm tương đồng, cả hai nữ diễn viên đều trở thành hình mẫu lý tưởng của công chúng. Đến năm 2025, cả hai vẫn là tâm điểm của các tin tức giải trí, nhưng phản ứng của dư luận dành cho họ lại hoàn toàn trái ngược. Song Hye Kyo (43 tuổi), tiếp tục lập đỉnh cao trong sự nghiệp và người còn lại là Kim Min Hee (42 tuổi), vướng vào ồn ào ngoại tình và con ngoài giá thú.

Song Hye Kyo và Kim Min Hee cùng bước chân vào giới giải trí cuối những năm 1990 với tư cách người mẫu quảng cáo. Thời gian đầu, cả hai gây ấn tượng với hình ảnh tươi sáng, đáng yêu và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất khi còn là học sinh trung học.

Song Hye Kyo ghi dấu qua sitcom Bệnh viện phụ sản Soonpoong, sau đó là loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu, Ván bài định mệnh (All in), Ngôi nhà hạnh phúc, Thế giới họ đang sống, Gió mùa đông năm ấy và Hậu duệ mặt trời, đưa cô trở thành ngôi sao hàng đầu trong dòng phim lãng mạn.

Trong khi đó, Kim Min Hee khởi đầu với vai chính trong School 2, nhưng phải đối mặt với những tranh cãi về diễn xuất trong suốt thời gian dài. Bộ phim Helpless và Nhiệt độ tình yêu đã trở thành bước ngoặt trong sự nghiệp của cô. Đặc biệt, Cô hầu gái của đạo diễn Park Chan Wook đã giúp cô đạt đến đỉnh cao diễn xuất.

Bước ngoặt khiến sự nghiệp hai ngôi sao rẽ hướng

Năm 2016, Hậu duệ mặt trời và Cô hầu gái đánh dấu những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của cả hai. Tuy nhiên, năm 2017 là thời điểm định mệnh thay đổi mọi thứ: Song Hye Kyo kết hôn, còn Kim Min Hee công khai mối quan hệ ngoại tình với đạo diễn Hong Sang Soo.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Song Hye Kyo tái xuất với hình ảnh hoàn toàn mới. Năm 2022, cô gây tiếng vang qua vai Moon Dong Eun trong loạt phim Netflix Vinh quang trong thù hận, hóa thân thành người phụ nữ trả thù những kẻ bắt nạt mình thời đi học. Bộ phim đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu trên Netflix, mang về cho cô giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại giải thưởng nghệ thuật Baeksang và giải thưởng lớn tại Rồng xanh, mở ra chương mới trong sự nghiệp.

Thành công trong dòng phim tâm lý đã thôi thúc Song Hye Kyo chọn phim kinh dị Dark Nuns làm dự án tiếp theo. Đây là phần ngoại truyện của The Priests (2015), kể về cuộc chiến chống lại một ác linh để cứu một cậu bé.

Trước khi phim ra mắt, Song Hye Kyo xuất hiện trên vlog của Kang Min Kyung, kênh YouTube Yo Jung Jae Hyung, và chương trình truyền hình You Quiz on the Block để chia sẻ những tâm sự về đời tư và sự nghiệp. Sau 23 năm, nữ diễn viên mới trở lại truyền hình thực tế. Việc phá bỏ hình tượng bí ẩn đã giúp cô kết nối với thế hệ MZ, đưa cô lên vị trí số một trong bảng xếp hạng những nhân vật truyền hình được quan tâm nhất tuần thứ hai của tháng 1.

Ngược lại, Kim Min Hee suốt 9 năm qua chỉ tập trung vào các tác phẩm của đạo diễn Hong Sang Soo. Cô đã hợp tác với ông trong 14 bộ phim kể từ khi gặp nhau qua Right now, Wrong then (2015). Năm 2017, Kim Min Hee thắng giải Gấu Bạc tại Liên hoan phim quốc tế Berlin với The Novelist’s film, đồng thời lọt vào danh sách 25 diễn viên vĩ đại nhất thế kỷ 21 của The New York Times.

Đạo diễn Hong Sang Soo từng đệ đơn ly hôn vợ năm 2016 nhưng bị tòa bác bỏ, khiến đứa trẻ sắp chào đời của họ trở thành con ngoài giá thú. Nếu đứa bé được đăng ký vào gia phả của Hong Sang Soo, về mặt pháp lý, mẹ của đứa trẻ vẫn là vợ hiện tại của ông.

Dù gặt hái nhiều thành công, danh tiếng của cô luôn bị lu mờ bởi đời tư ồn ào. Kể từ khi công khai mối quan hệ ngoài luồng vào năm 2017, Kim Min Hee hầu như không xuất hiện trước công chúng, khiến nhiều người tiếc nuối quãng thời gian đỉnh cao của cô bị bó hẹp trong thế giới của Hong Sang Soo. Trong khi một số khán giả hy vọng vào sự trở lại của cô trong ngành giải trí, thì mới đây, thông tin cô đang mang thai ở tháng thứ sáu đã làm dậy sóng dư luận.

Tình huống này đã dấy lên nhiều tranh cãi xoay quanh quyền thừa kế, các vấn đề gia đình, khiến tên tuổi gây dựng bao năm của Kim Min Hee chìm trong những tranh luận đầy tai tiếng.