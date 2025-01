Tính toán của bà Melania Trump

TPO - Theo chuyên gia, trở lại Nhà Trắng lần hai, bà Melania Trump hứa hẹn có sự thay đổi lớn và tự tin hơn trong vai trò Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Sự trở lại Nhà Trắng đầy mạnh mẽ

Bà Melania Trump không có nhiều hoạt động nổi bật trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump, chưa muốn nói là mờ nhạt. Bà gần như biến mất trong giai đoạn đầu và chỉ tích cực hơn khi chiến thắng ngày một gần kề chồng mình.

Suốt một thời gian dài, truyền thông rộ lên thông tin bà Melania không hào hứng với việc trở lại Nhà Trắng. Chính cựu người mẫu sinh năm 1970 cũng xác nhận chỉ làm Đệ nhất phu nhân Mỹ bán thời gian trước thềm chuyển giao quyền lực với gia đình Biden.

Những dữ kiện trên khiến không ít người tin rằng bà Melania tiếp tục có một nhiệm kỳ không có nhiều dấu ấn tại Nhà Trắng.

Tuy nhiên, câu chuyện đã thay đổi khi bà Melania xuất hiện với phong cách thời trang đầy ấn tượng tại lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của chồng vào ngày 20/1.

Không làm theo truyền thống là Đệ nhất phu nhân Mỹ diện trang phục màu sắc tươi sáng, người đẹp gốc Slovenia bước xuống xe với chiếc áo khoác dài màu xanh navy và mũ rộng vành, hoàn toàn đồng bộ với ông Trump - nhân vật chính của sự kiện. Trang phục được thiết kế cứng cáp, đường nét góc cạnh làm bật lên khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ và quyền lực. Uy áp bà tỏa ra không thua kém những nam chính trị gia sừng sỏ trong buổi lễ.

Chiếc váy thứ hai mà bà Melania mặc trong ngày nhìn qua mang đến cảm giác nữ tính hơn. Tuy nhiên, nó cũng được cho là chứa đựng lời khiển trách đến giới tinh hoa Hollywood vì tẩy chay bà khỏi thế giới thời trang cao cấp Mỹ.

Với khởi đầu dữ dội như vậy, rõ ràng có sự thay đổi lớn trong cách bà Melania dự định xử lý nhiệm kỳ thứ hai tại Nhà Trắng.

“Melania 2.0 sẽ là phiên bản tương tự như Trump 2.0 vậy. Bà ấy tự tin hơn nhiều ở Nhà Trắng và trong vai trò của mình”, Kate Andersen Brower, nhà báo kiêm tác giả 3 cuốn sách bán chạy về Nhà Trắng, nhận định.

Đệ nhất phu nhân thích kiếm tiền

Trong khi ông Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ 2 một cách vang dội, bà Melania cũng được cho đang khởi động cái gọi là bước ngoặt phi thường với tư cách đệ nhất phu nhân.

Điểm khác biệt đầu tiên là cựu người mẫu 7X chuyển đến Nhà Trắng cùng một đoàn làm phim. Những người tiền nhiệm của bà có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến điều này.

Trước đó, ngày 7/1, Puck News đưa tin bà Melania ký thỏa thuận trị giá 40 triệu USD với Amazon để thực hiện một bộ phim về cuộc đời mình. Phần lớn số tiền đó chảy vào túi bà Melania vì ngoài là nhân vật chính, bà còn đấu tranh được vị trí “nhà sản xuất”.

Phim dự kiến phát hành vào cuối năm nay trên Amazon Prime. Việc ghi hình bắt đầu vào tháng 11/2024 khi bà Melania vẫn còn sống tại Mar-a-Lago ở Florida, Mỹ. Máy quay chắc chắn đi theo bà trong thời gian trú chân tại dinh Tổng thống Mỹ.

Bộ phim khởi quay ngay sau khi vợ ông Trump phát hành cuốn hồi ký Melania: A Memoir vào tháng 10. Các nhà phê bình cho rằng cuốn sách đầy rẫy những điều khó hiểu và không tiết lộ nhiều. Tuy nhiên, nó lại lọt vào danh sách bán chạy nhất của tờ New York Times và cũng đắt hàng trên Amazon, giúp bà Melania kiếm được nhiều tiền.

Trong tháng 1, bà Melania cũng tung ra loại tiền điện tử của riêng mình, tiếp bước người chồng quyền lực.

Những động thái này làm dấy lên một số câu hỏi: tại sao bà Melania lại bắt đầu nhiệm kỳ đệ nhất phu nhân thứ hai bằng cách đánh bóng hình ảnh trước công chúng và làm giàu cho bản thân? Có phải bà đang cân nhắc chấm dứt cuộc hôn nhân của mình khi rời Nhà Trắng sau 4 năm nữa hay chỉ đơn giản là thích kiếm tiền?

Bà Brower thiên về cách nghĩ kiếm tiền, với lời giải thích: “Bà ấy không được trả lương khi là đệ nhất phu nhân. Không có điều khoản nào trong hiến pháp mô tả vai trò của bà ấy. Michelle Obama đã từ bỏ công việc của mình và không kiếm được tiền. Theo truyền thống, điều này (kiếm tiền) được coi là kém sang. Theo một cách nào đó, kiếm tiền từ vị trí đó sẽ làm giảm giá trị của nó. Nhưng Melania đã ‘Trump hóa’ vai trò đệ nhất phu nhân. Có một mức độ tính toán lợi ích mà chúng ta chưa từng thấy trước đây. Bà ấy đang tái tạo vai trò này. Chúng ta thấy điều đó trong lựa chọn thời trang, tiền điện tử và cuốn sách của bà ấy. Bà ấy cởi mở hơn trước nhưng sẽ làm theo cách của mình”.

Bà Brower tiết lộ bà Melania có mối quan tâm sâu sắc đến lịch sử Nhà Trắng, còn gắn bó với Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng và là người hâm mộ lớn của Jackie Kennedy, vợ Tổng thống Mỹ thứ 35 John F. Kennedy. Vì vậy, không thể nói bà Melania không hiểu về vai trò đang nắm giữ. Thay vào đó, nữ chuyên gia hiểu rằng mẹ Barron không thấy cần thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người.

“Có cảm giác rằng nếu ai đó kiếm được tiền từ tên tuổi của bà ấy, đó phải là bà ấy. Có cảm giác rằng họ (gia đình Trump) nhắm vào những người kiếm được tiền bằng cách viết về họ (như cựu trợ lý Stephanie Winston Wolkoff và Stephanie Grisham) vì tất cả số tiền đó phải là của họ”, cây viết sinh năm 1980 phân tích.

Năm 2020, Wolkoff xuất bản cuốn sách Melania and Me, trong đó có đầy đủ những câu trích dẫn trực tiếp từ Melania do cựu trợ lý bí mật ghi âm những cuộc trò chuyện của họ.

Wolkoff sau đó bị kiện vì vi phạm thỏa thuận bảo mật thông tin. Vụ kiện bị hủy bỏ vào năm 2021.

Grisham từng là chánh văn phòng của bà Melania. Tuy nhiên, sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol năm 2021, Grisham phản bội sếp của mình khi công khai tin nhắn giữa họ. Trong đó, Grisham khuyên bà Melania nên có động thái phản đối bạo lực, ít nhất là một dòng trạng thái trên X. Tuy nhiên, bà Melania chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ “Không”.

Tính toán của bà Melania

Cách phản hồi tin nhắn ngắn gọn đó chỉ ra Đệ nhất phu nhân Mỹ cũng cứng rắn như chồng mình. Tuy nhiên, không giống như lần đầu tiên làm vợ nguyên thủ quốc gia - khi bị xem là sự hiện diện lạnh lùng bên chồng tại các sự kiện công khai, bà Melania được cho là khôn khéo hơn và nhận ra tầm quan trọng của việc thể hiện sự đoàn kết.

“Chúng ta thấy họ tình cảm hơn. Chúng ta thấy bà ấy đứng về phía ông ấy sau các vụ ám sát. Điều đó thực sự làm rung chuyển thế giới của bà ấy và khiến bà ấy khẳng định cam kết của mình với chồng… Tôi dự đoán Nhà Trắng có nhiều khoảnh khắc tương tác gây bão truyền thông hơn, bất kể mọi người có thích hay không”, bà Brower nói.

Mary Jordan, tác giả cuốn tiểu sử về Melania có tên là The Art of Her Deal, cũng đồng tình với quan điểm trên.

Theo cộng tác viên tờ Washington Post, liên tiếp bị chỉ trích cũng như việc ông Trump bị luận tội 2 lần khiến bà Melania buồn và xấu hổ, nhưng cũng giúp bà xích lại gần chồng mình hơn. Ở chồng mình, bà học được nhiều nhất về cách tồn tại như một thành viên gia tộc Trump và cách bảo vệ lợi ích của chính mình.

"Bà ấy có một vị trí đắc địa để quan sát cách ông ấy đàm phán. Nếu bạn đọc sách của ông ấy, nó đề cập đến việc khi bạn có đòn bẩy, đó là lúc bạn can thiệp. Khi ông ấy bước vào chính trường, đột nhiên bà ấy có đòn bẩy mới. Bà ấy đã nhìn thấy thời điểm của mình. Nếu ông ấy muốn bà ấy đến Washington để làm điều gì đó trái ý muốn, họ cần phải thương lượng lại hợp đồng tiền hôn nhân. Tôi nói chuyện với luật sư đã thực hiện một trong những hợp đồng tiền hôn nhân của ông ấy - không phải cho Melania, mà là cho người vợ thứ 2 Marla Maples - và thật không thể tin được là Marla lại nhận được ít đến vậy. Melania muốn chia đều hơn cho Barron. Tôi nghĩ bà ấy thông minh và là một nhà đàm phán giỏi", bà Jordan phân tích.

Theo nữ chuyên gia, bà Melania từng bị con gái riêng của chồng, Ivanka Trump, cướp hết ánh hào quang trong giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, cựu người mẫu không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Lần này, bà khôn ngoan và có nhiều trợ thủ hơn ở xung quanh.

Trở lại với bộ phim tài liệu, nhiều người thắc mắc tại sao bà Melania chọn đạo diễn Brett Ratner giám sát dự án quan trọng này.

Theo Daily Mail, nhà làm phim X Men dường như gặp Melania thông qua Marc Beckman, giám đốc điều hành của United Agency, người đóng vai trò là đại diện của đệ nhất phu nhân, giám sát hợp đồng xuất bản sách của bà.

Ông Beckman tạo điều kiện hai người gặp gỡ tại Mar-a-Lago sau khi Melania cho biết bà thích phim của ông Ratner.

Vợ ông Trump được cho là biết rõ ông Ratner bị nhiều ngôi sao nữ cáo buộc có hành vi tình dục khiếm nhã, bao gồm Natasha Henstridge và Olivia Munn.

Bộ phim tài liệu về bà Melania là dự án đầu tiên của ông kể từ khi những cáo buộc bị phanh phui vào năm 2017. Người ta tự hỏi tại sao bà Melania lại muốn liên kết với người đàn ông như vậy.

Theo các nguồn tin từ Hollywood, bà Melania thích việc ông bị ngành công nghiệp giải trí gạt sang một bên. Đối với bà Jordan, thái độ ngang ngược này hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của bà Melania với vai trò là Đệ nhất phu nhân Mỹ.

Vào tuần trước khi lễ nhậm chức diễn ra, bà Melania nói với Fox News: "Ở lần đầu tiên, tôi chỉ cảm thấy mọi người không chấp nhận tôi, có lẽ vậy. Với một số người, họ coi tôi chỉ là vợ của tổng thống, nhưng tôi tự đứng vững trên đôi chân của mình, độc lập. Tôi có suy nghĩ riêng của mình".

Tính cách này khiến mọi người tò mò ai sẽ là thành viên gia đình Trump khó đoán hơn ở Nhà Trắng: tổng thống sinh năm 1946 hay vợ ông?