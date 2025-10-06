Phim có Lê Khánh, Uyển Ân chưa bứt phá

TPO - Cuối tuần đầu tháng 10, doanh thu toàn rạp Việt chỉ đạt khoảng 49,3 tỷ đồng, giảm gần 33% so với tuần trước. Dù "Tử chiến trên không" tiếp tục giữ ngôi đầu và vượt mốc 200 tỷ đồng, bộ phim vẫn không đủ sức kéo cả thị trường ra khỏi tình trạng tụt dốc.

Sau 3 ngày cuối tuần của đầu tháng 10 (3-5/10), tổng phòng vé Việt đạt xấp xỉ 49,3 tỷ đồng (dựa trên dữ liệu thống kê của Box Office Vietnam). Trước khi Mưa đỏ rời rạp, rạp Việt vẫn đạt hơn 73 tỷ đồng. Doanh thu rạp chiếu tuần đầu tháng 10 giảm sâu gần 33% so với tuần trước.

Hiện, Tử chiến trên không trụ vững vị trí số một. Tuy nhiên, bộ phim do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất không đủ sức gánh toàn bộ thị trường. Rạp chiếu đang hụt chân, thậm chí thấp hơn doanh thu cuối tuần giữa tháng 8 (tuần thấp điểm nhất 6/8-8/8 thu 52 tỷ đồng).

Thị trường trở lại trạng thái bình thường sau mùa phim Quốc khánh cao điểm. Trong tháng 9, doanh thu cuối tuần đỉnh điểm đạt 152 tỷ đồng (29/8-31/8) và duy trì ổn định những tuần tiếp theo (dao động từ 73,3-111,3 tỷ đồng).

'Tử chiến trên không' và phần còn lại

Đầu tháng 10, Tử chiến trên không tiếp tục dẫn đầu phòng vé với 24,54 tỷ đồng thu được trong 3 ngày cuối tuần, tương ứng 255.319 vé/7.845 suất chiếu. Riêng ngày Chủ nhật (5/10), bộ phim thu thêm 9,6 tỷ đồng từ 100.232 vé, thể hiện sức hút vượt trội trong tuần thứ ba công chiếu.

Đứng thứ hai là Chị ngã em nâng của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Bộ phim gia đình thu 6,34 tỷ đồng trong 3 ngày cuối tuần từ 69.117 vé/3.643 suất chiếu, riêng ngày Chủ nhật đạt 2,27 tỷ đồng/24.341 vé.

Chị ngã em nâng (ảnh trên) và Tay anh giữ một vì sao chưa thể bứt phá doanh thu.

Bộ phim có Lê Khánh, Quốc Trường và NSƯT Hoài Linh (vai khách mời) giữ nhịp doanh thu ổn, nhưng cần bứt phá hơn sau khi thu 6,98 tỷ đồng sau 3 ngày công chiếu.

Ngay sau đó là Tay anh giữ một vì sao - phim có Hoàng Hà, Duy Khánh và tử Hàn Quốc Lee Kwang Soo đóng vai nam chính. Bộ phim hợp tác Việt - Hàn đạt 5,3 tỷ đồng từ 53.663 vé/3.187 suất chiếu dịp cuối tuần, trong đó ngày Chủ nhật đóng góp 2,18 tỷ đồng/21.989 vé.

Cơn sốt hươu cao cổ Lee Kwang Soo về Việt Nam chỉ tạo nhiệt trong đợt quảng bá phim và ngày công chiếu. Tác phẩm của đạo diễn Kim Sung Hoon thu hơn 5,46 tỷ đồng sau ba ngày.

Thị trường phim Việt cuối tuần qua thiếu kịch tính, cán cân doanh thu tiếp tục nghiêng hẳn về Tử chiến trên không. Tác phẩm hành động lấy bối cảnh cướp máy bay chiếm khoảng 70% doanh thu sau hơn hai tuần trụ rạp.

Phim của Điện ảnh Công an nhân dân có doanh thu cuối tuần cao gấp ba lần Chị ngã em nâng. Mức chênh lệch 18 tỷ đồng tiếp tục giúp Tử chiến trên không rộng đường bán vé, sau khi vượt 200 tỷ đồng ngày cuối tuần.

Một số tựa phim Việt ra rạp từ tháng 9 bán vé theo hướng cầm chừng. Khế ước bán dâu thu 10 triệu đồng từ 174 vé/15 suất chiếu dịp cuối tuần. Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn thu 145 triệu đồng từ 1.486 vé/68 suất chiếu. Bộ phim của Trung Lùn sớm rời rạp với 101,2 tỷ đồng, thành tích tạm ổn với tác phẩm duy nhất dám đối đầu trực diện Mưa đỏ.

Đồi hành xác của Lương Đình Dũng bán được 1.897 vé/196 suất chiếu, thu 175 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần. Tác phẩm gắn nhãn 18+ thu 2,17 tỷ đồng sau hai tuần phát hành.

Phim Việt 'nghỉ xả hơi', chuẩn bị cho đợt ồ ạt

Từ cuối tháng 8, phim ngoại liên tiếp thất thế khi cuộc chơi rạp chiếu tập trung vào phim Nhà nước, hướng đến kỷ niệm tháng yêu nước và đại lễ A80.

Đầu tháng 10, nhà phát hành tại Việt Nam đưa Avatar: Dòng chảy của nước (2022) trở lại, tạo nhiệt và dọn đường cho Avatar 3 đổ bộ rạp chiếu vào tháng 12. Tác phẩm ra rạp từ 3 năm trước chỉ đứng sau ba tựa phim Việt, với doanh thu 3,99 tỷ đồng từ 24.686 vé/926 suất chiếu dịp cuối tuần.

Bộ phim tái phát hành thu đến 1,58 tỷ đồng/9.838 vé ở Chủ nhật, nâng tổng doanh số tác phẩm về tộc người Navi gây sốt toàn cầu lên 283,2 tỷ đồng.

Cậu bé cá heo và bí mật 7 đại dương khóa vị trí top 5 trên bảng tổng sắp doanh thu cuối tuần. Phim hoạt hình thu 2,08 tỷ đồng từ 19.061 vé/1.024 suất chiếu, riêng Chủ nhật thu 1,11 tỷ đồng/10.238 vé.

Ted Yod 3 (ảnh trên) hưởng lợi khi phim Việt "nghỉ xả hơi", chuẩn bị ồ ạt trở lại với 5 tác phẩm trong tháng 10.

Hoạt hình Nhật Bản Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze và tác phẩm đến từ Hollywood Trận chiến sau trận chiến có mức thu trung bình vào cuối tuần, lần lượt là thu 1,69 tỷ đồng và 866 triệu đồng.

Các tựa phim nước ngoài ra rạp từ tháng 9 hoặc sớm hơn cũng hoạt động cầm chừng. Đại chiến xứ sở cối xay gió thu 249 triệu đồng, The Conjuring: Nghi lễ cuối cùng kiếm thêm 217 triệu đồng và Exit 8: Ga tàu vô tận thu 187 triệu đồng vào ba ngày cuối tuần.

Một số tựa phim khác như Thanh gươm diệt quỷ: Vô hạn thành, Nhà búp bê của Gabby: Phim điện ảnh hay Phim Shin cậu bé bút chì: Nóng bỏng tay! thu thêm vài chục triệu đồng, không tác động quá nhiều đến bức tranh phòng vé đầu tháng 10.

Sang tuần mới, rạp chiếu có sự đổ bộ của loạt phim ngoại gồm Trò chơi ảo giác: Ares, Những lá thư của Yeon và Chú thuật hồi chiến: Hoài ngọc - The Movie. Tác phẩm dễ kiếm tiền nhất là Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng.

Sau một tháng ồ ạt chen chúc lịch chiếu, khối phim Việt tạm nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị cho đợt ra mắt giữa tháng 10 gồm Cục vàng của ngoại (17/10, đạo diễn Khương Ngọc), Nhà ma xó (phim của Trương Dũng, ra rạp 24/10).

Cải mả, Bịt mắt bắt nai và Phá đám sinh nhật mẹ - ba bộ phim dời lịch chiếu, né cơn sốt của Mưa đỏ, Tử chiến trên không - ra rạp cùng ngày 31/10, chen chúc hơn cả lịch phim Tết Nguyên đán.

Phim ngoại cũng nhộn nhịp không kém với 12 tựa phim đã lên lịch, nổi bật là Tee Yod 3: Quỷ ăn tạng (10/10), Năm của anh, ngày của em (Hứa Quang Hán đóng chính, 10/10).

Việc hai ngôi sao hàng đầu châu Á gồm Lee Kwang Soo và Hứa Quang Hán sang Việt Nam giao lưu hồi tháng 9 cho thấy nhà phát hành tại Việt Nam ngày càng mạnh tay trong khâu PR, tận dụng thị trường Việt Nam từ việc đẩy mạnh fan-service trước ngày tác phẩm ra rạp.