Phát lộ nhiều tồn khi nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ

TPO - Cục Đường bộ Việt Nam vừa kiểm tra công tác nghiệm thu dự án nâng cấp tuyến cao Lãnh - Lộ Tẻ (Đồng Tháp - Cần Thơ). Kết quả cho thấy dự án đã đạt một số hạng mục quan trọng nhưng vẫn còn nhiều tồn tại về tiến độ, quản lý chất lượng và an toàn thi công.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), đến thời điểm kiểm tra (15 - 16/9), các nhà thầu đã cơ bản hoàn thành nền đường gom. Hạng mục cầu trên đường gom đã thi công xong phần cọc, kết cấu phần dưới và lắp đặt dầm tại 28/29 cầu. Riêng cầu vượt nút giao Lộ Tẻ, các hạng mục chính như mố trụ, dầm ngang đã hoàn thành; bản mặt cầu đạt 4/5 nhịp.

Tổng sản lượng lũy kế đạt hơn 660 tỷ đồng (86,5% giá trị hợp đồng). Giải ngân đạt gần 637 tỷ đồng, tương đương 67,4% tổng mức đầu tư.

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng Cục ĐBVN nhấn mạnh rằng tiến độ dự án vẫn chậm khoảng 0,58% so với kế hoạch.

Thảm bê tông nhựa tuyến chính tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ. Ảnh: Nhật Huy

Một số tồn tại được Cục ĐBVN chỉ ra như nhà thầu Trường Thành đang thiếu che chắn vật liệu tại nút giao Lộ Tẻ, nguy cơ gỉ sét; thiếu biện pháp ngăn rơi vật liệu khi thi công cầu; một số hạng mục đất đắp, tường chắn chưa đạt tiến độ.

Nhà thầu Xây dựng Nghệ An thi công cấp phối đá dăm còn hiện tượng phân tầng; thiếu lu lèn đúng quy trình. Còn nhà thầu Cầu 7 Thăng Long chậm thi công bản mặt cầu, thiếu nhân lực; nhiều cốt thép chờ có dấu hiệu han gỉ; một số cầu đã lắp dầm nhưng biện pháp neo giữ sơ sài.

"Hồ sơ quản lý chất lượng cũng bộc lộ hạn chế khi nhiều tài liệu viện dẫn tiêu chuẩn đã hết hiệu lực, thiếu chữ ký nghiệm thu, chưa đầy đủ hồ sơ chấp thuận quản lý gối cầu, nhật ký thi công ghi chép thiếu thông tin. Công tác thí nghiệm tại hiện trường còn bất cập, như mặt bằng chật hẹp, thiếu quy trình vận hành thiết bị, biên bản nghiệm thu thiếu chữ ký tư vấn giám sát", văn bản của Cục ĐBVN nêu rõ.

Đoàn kiểm tra của cơ quan quản lý ngành đường bộ cũng lưu ý nhiều vi phạm về an toàn lao động, giao thông và vệ sinh môi trường tại dự án cao tốc Cao Lãnh - Lộ Tẻ.

Các nhà thầu tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ đang nỗ lực rút ngắn tiến độ, phấn đấu về đích vào tháng 10/2025. Ảnh: Nhật Huy.

Bên cạnh đó, hệ thống biển báo, nhân công trực cảnh báo tại các lối ra vào đường gom dự án còn thiếu. Ngoài ra, tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, tự mở lối ra vào tuyến chính của người dân cũng ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Cục ĐBVN yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu khẩn trương khắc phục tồn tại, trong đó tập trung vào việc nhanh chóng phê duyệt và triển khai các hạng mục thiết kế điều chỉnh, đặc biệt là đường gom và hệ thống chiếu sáng; bổ sung biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và trang thiết bị bảo hộ lao động.

Song song đó, chủ đầu tư cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng, nhật ký thi công, hồ sơ nghiệm thu; làm việc với chính quyền địa phương xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang, đấu nối trái phép.