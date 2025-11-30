Phát huy vai trò 'điểm tựa' của người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo

Sau sáp nhập, An Giang có 449 người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo. Họ được xem là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, gìn giữ văn hóa và củng cố an ninh trật tự ở cơ sở.

Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang nhấn mạnh vai trò đặc biệt của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo đối với các phong trào thi đua yêu nước.

Theo ông Phúc, tỉnh An Giang sau sáp nhập có gần 4,95 triệu dân, trong đó khoảng 472.000 là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 9,53% dân số. Cộng đồng Khmer chiếm tỷ lệ lớn nhất với hơn 399.000 người; tiếp đến là Hoa hơn 46.500 người; Chăm hơn 21.500 người…

Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang.

Đến cuối năm 2024, toàn tỉnh còn hơn 13.700 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo DTTS chiếm gần 2.900 hộ. Trong bối cảnh ấy, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, những người được cộng đồng tín nhiệm, lời nói có sức thuyết phục, việc làm có sức lan tỏa, giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Dấu ấn trong phát triển kinh tế, giảm nghèo

Lãnh đạo Sở Dân tộc & Tôn giáo tỉnh An Giang cho biết nhiều năm qua, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò của mình. Tại vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo, họ là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động người dân tham gia thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; giữ gìn phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp; củng cố an ninh, trật tự cơ sở.

“Có thể khẳng định, người có uy tín là điểm tựa đặc biệt của khối đại đoàn kết ở địa phương, là kênh truyền tải chủ trương, chính sách hiệu quả nhất đến từng hộ dân”, ông Phúc nói.

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, toàn tỉnh An Giang hiện có 449 người có uy tín, thuộc nhiều thành phần: chức sắc, chức việc tôn giáo; cán bộ hưu trí, đảng viên; doanh nhân, nông dân sản xuất giỏi; cán bộ Mặt trận, trưởng ấp...

Anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi Trung ương Đoàn và ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang trao Bằng khen cho thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu, người có uy tín và gương khởi nghiệp thành công năm 2025.

Họ đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống kinh tế - xã hội ở địa phương, nhất là vùng đồng bào DTTS, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Các vị không chỉ vận động, mà còn là những tấm gương đi đầu trong lao động sản xuất. Nhiều người mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, rồi nhân rộng mô hình cho bà con. Từ sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi đến nghề truyền thống, người có uy tín đã góp phần nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững trong cộng đồng.

Cùng với đó, họ cũng trực tiếp tham gia các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội: xây dựng cầu đường nông thôn, vận động gây quỹ xây nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, tặng xe đạp, vận động mua xe cứu thương phục vụ miễn phí… Những việc làm bền bỉ và thấm đẫm tinh thần trách nhiệm tạo hiệu ứng tích cực trong cộng đồng.

Nhờ am hiểu sâu sắc lễ hội, phong tục, tiếng nói của dân tộc mình, người có uy tín trở thành “người giữ lửa” văn hóa. Họ vừa bảo tồn, vừa truyền dạy giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ; đồng thời vận động bà con loại bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh.

Ở cộng đồng Khmer - dân tộc có số dân đông nhất trong các DTTS ở An Giang - nhiều người có uy tín trực tiếp truyền dạy kinh lá buông, nhạc ngũ âm, hát Dì Kê; duy trì, phục dựng lễ hội Ok Om Bok, Sene Đôn Ta, Đua bò Bảy Núi… Hằng năm, người có uy tín trong cộng đồng Khmer, Chăm, Hoa đều tổ chức lớp dạy chữ dân tộc cho thanh thiếu niên.

Những đóng góp âm thầm ấy không chỉ giúp văn hóa truyền thống được gìn giữ mà còn mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bản sắc dân tộc.

Vững chắc “thế trận lòng dân”

Trong lĩnh vực an ninh trật tự, người có uy tín luôn là lực lượng xung kích. Họ vận động cộng đồng tham gia tự quản, tự phòng; phối hợp với chính quyền bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống tội phạm, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ dân cư.

Nhiều vụ việc phức tạp được giải quyết từ sớm nhờ tiếng nói kịp thời của người uy tín; nhiều tuyến biên giới được giữ bình yên nhờ tinh thần trách nhiệm của chính họ.

Trong gắn kết cộng đồng, họ cũng là người hòa giải hiệu quả, vận động bà con đoàn kết, sống chan hòa, tương trợ lẫn nhau. Đó chính là nền tảng để củng cố niềm tin và sức mạnh khối đại đoàn kết.

Tại An Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu: ông Ngô Văn Húa ở phường Rạch Giá; Thượng tọa Hà Văn Phụng - Trụ trì chùa Xà Xiêm Cũ (xã Bình An); ông Danh Mai Dong ở ấp Tràm Chẹt (xã Giồng Riềng)… Họ là những nhân tố lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thi đua yêu nước trong cộng đồng.

Để tiếp tục phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ này, ông Danh Phúc đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm: Một, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định và nghiên cứu đề xuất chính sách đặc thù của địa phương như thời gian qua đã thực hiện tốt, càng phát huy nhiều hơn nữa trong hướng tới. Hai, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ hòa giải ở cơ sở nhằm phát huy tốt khả năng vận động, dẫn dắt cộng đồng. Ba, thường xuyên cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, vận động, hòa giải… để đội ngũ người có uy tín hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bốn, quan tâm hỗ trợ, động viên, tạo môi trường thuận lợi để người có uy tín cống hiến; khơi dậy tinh thần phụng sự cộng đồng vì họ “không làm vì lợi ích vật chất mà vì trách nhiệm và niềm tin của bà con”. Năm, tổ chức tổng kết, biểu dương hàng năm; khen thưởng kịp thời các điển hình xuất sắc, tạo động lực lan tỏa trong cộng đồng.

Ông Danh Phúc nhấn mạnh: “Người có uy tín chính là hạt nhân của khối đại đoàn kết, là cầu nối vững chắc giữa Đảng - Nhà nước với Nhân dân. Việc chăm lo, phát huy vai trò của họ chính là chăm lo cho sự ổn định và phát triển bền vững của tỉnh An Giang”.