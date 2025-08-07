Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cà Mau:

Phát hiện thi thể đang phân hủy ở bìa rừng

TPO - Khi đang đi kiếm củi, 2 cậu cháu ở Cà Mau phát hiện thi thể đang quá trình phân hủy ở bìa rừng.

Ngày 7/8, lãnh đạo xã Phan Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) xác nhận, người dân trên địa bàn vừa phát hiện thi thể đang trong quá trình phân hủy trôi dạt ở bìa rừng.

Nơi phát hiện thi thể.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, em N.V.N (SN 2005, ngụ xã Phan Ngọc Hiển) cùng với cậu ra ngoài bìa rừng thuộc ấp Dinh Hạn, xã Phan Ngọc Hiển để chặt củi. Khi kiếm củi, hai cậu cháu tá hoả phát hiện 1 thi thể chưa rõ giới tính, đang trong quá trình phân hủy, bị mất cả 2 bàn tay, 2 bàn chân, không có quần áo.

Ngay khi phát hiện vụ việc, hai cậu cháu nhanh chóng trình báo Công an xã Phan Ngọc Hiển. Công an xã cũng đã báo cáo vụ việc đến Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ.

Tân Lộc
