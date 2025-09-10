Phát hiện ca bệnh gây 'đột quỵ giả' hiếm gặp, nguy cơ tử vong cao

TPO - Nhập viện với triệu chứng giống đột quỵ nhồi máu não nhưng kết quả kiểm tra không phải tình trạng đột quỵ. Các bác sĩ đã phát hiện loại bệnh hiếm gặp gây “đột quỵ giả” tránh cho bệnh nhân nguy cơ tử vong nếu điều trị theo hướng đột quỵ.

Ngày 10/9, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết, tại đây vừa tiếp nhận và can thiệp cho một trường hợp bị rò động tĩnh mạch não hiếm gặp.

Các bác sĩ tiến hành can thiệp cho người bệnh

Bệnh nhân là bà N.T.T (71 tuổi, ngụ tại TPHCM) được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ từ năm 2023 với bệnh lý hẹp động mạch nội sọ và đang uống thuốc theo toa. Khoảng 1 tuần qua, bà xuất hiện triệu chứng đau nửa đầu bên phải nhiều, cơn đau gia tăng khi ho, mặc dù huyết áp vẫn ổn định.

Trước đó, bệnh nhân có dấu hiệu nói đớ, mất ý thức thoáng qua, yếu nhẹ tay phải. Các biểu hiện của người bệnh giống như tình trạng của bệnh lý đột quỵ nên gia đình lập tức chuyển bệnh nhân từ TPHCM đến Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định đây là một trường hợp đột quỵ nhưng do bệnh nhân lớn tuổi, có nhiều nguy cơ bệnh lý nền, nên đã chỉ định chụp MRI 3 Tesla không tiêm thuốc để loại trừ xuất huyết não trước khi cân nhắc sử dụng thuốc tan máu đông như thường lệ.

Kết quả kiểm tra, bệnh nhân không bị nhồi máu não mà có nhiều mạch máu giãn to, nghi ngờ rò động – tĩnh mạch màng cứng (DAVF).

TS.BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa S.I.S Cần Thơ cho biết: “Chúng tôi và bệnh nhân rất may mắn khi phát hiện kịp thời bệnh lý mạch máu não khá hiếm gặp. Trường hợp này hoàn toàn không có chỉ định dùng thuốc tan máu đông (rTPA) bởi nếu tiêm sẽ làm gia tăng nguy cơ xuất huyết não nghiêm trọng, nguy hiểm tính mạng người bệnh”.

Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe bình phục tốt

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định can thiệp nội mạch gây tắc các điểm rò. Với sự hỗ trợ của các thiết bị hiện đại, phương pháp gây tắc hoàn toàn các động mạch thông nối đã được các bác sĩ thực hiện thành công. Sau can thiệp 2 ngày, bệnh nhân đã nói chuyện lưu loát, hết yếu tay chân, sức khỏe bình phục tốt.

Qua trường hợp này, TS.BS Trần Chí Cường cảnh báo, rò động tĩnh mạch não có thể xảy ra ở người lớn tuổi, đặc biệt khi có nhiều bệnh nền như xơ vữa động mạch, tăng huyết áp. Do đó, nếu có triệu chứng đau đầu kéo dài, thường xuyên, người bệnh không nên chủ quan mà cần đi kiểm tra để loại trừ các bệnh lý nguy hiểm.