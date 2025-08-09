Phát hiện 19 thùng sụn chân gà bốc mùi trên xe giường nằm

TPO - Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Huế trong lúc làm nhiệm vụ đã kiểm tra xe khách biển số Lào, qua đó phát hiện 19 thùng xốp chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, bốc mùi được vận chuyển từ cửa khẩu nước bạn Lào về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Huế cho biết, trong quá trình kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện xe khách chở số lượng lớn sụn chân gà không rõ nguồn gốc, đã bốc mùi.

Trước đó, tại vị trí Km800+500 Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phong Thái (TP Huế), tổ công tác CSGT phát hiện ô tô khách Hải Yến mang biển số nước Lào với số hiệu 2345 chạy hướng Bắc – Nam, do tài xế Nguyễn Văn Khoa (SN 1986, trú phường Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển, có dấu hiệu nghi vấn nên dừng xe để kiểm tra.

19 thùng xốp chứa 1 tấn sụn chân gà bốc mùi﻿ bị phát hiện, thu giữ trên xe giường nằm lưu thông qua TP Huế.

Qua kiểm tra khoang chứa hàng, lực lượng chức năng phát hiện 19 thùng xốp bọc ni lông, bên trong chứa khoảng 1 tấn sụn chân gà đã bốc mùi.

Tài xế khai số hàng này được vận chuyển từ cửa khẩu Lào về TP Đà Nẵng để tiêu thụ. Số hàng hóa kể trên hiện đã bị lực lượng chức năng TP Huế thu giữ để xử lý theo quy định.