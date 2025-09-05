Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội:

Phạt 25 triệu đồng, buộc tiêu hủy 1.832 sản phẩm đồ điện nhập lậu

Thanh Hiếu
TPO - Lực lượng chức năng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 25 triệu đồng đối với chủ hàng và buộc tiêu hủy 1.832 sản phẩm điện tử là quạt tích điện, sạc điện nhập lậu.

Ngày 5/9, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT Hà Nội) cho biết, Đội QLTT số 18 (thuộc Chi cục QLTT Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.Q.C (SN 1989, trú tại xã Vật Lại) số tiền 25 triệu đồng; đồng thời, buộc tiêu hủy 1.832 sản phẩm điện tử là quạt điện, sạc điện nhập lậu.

Trước đó, chiều 3/9, Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 32 (địa phận xã Vật Lại). Quá trình tuần tra, tổ công tác nhận được tin báo có xe ô tô tải vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, di chuyển theo hướng từ Sơn Tây về Vật Lại nên đã báo cáo cấp trên; đồng thời, phối hợp với Công an xã Vật Lại bố trí lực lượng, dừng, kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 30M-221.xx.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều thùng carton có nhãn chữ nước ngoài. Bên trong, chứa 1.832 sản phẩm đồ điện gia dụng, gồm quạt tích điện và sạc điện các loại.

5-9-quat3.jpg
Lực lượng chức năng kiểm kê tang vật vi phạm

Làm việc với tổ công tác, lái xe P.Q.C (SN 1989, trú tại xã Vật Lại) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng hóa nêu trên.

Chủ hàng P.Q.C thừa nhận đã tự mua gom hàng từ nhiều nguồn khác nhau, với mục đích bán lại tại khu vực Sơn Tây – Quảng Oai – Vật Lại để kiếm lời.

Tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao số hàng hóa trên cho Đội QLTT số 18 để làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội QLTT số 18 đã xác định toàn bộ số hàng hóa trên có xuất xứ từ Trung Quốc, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Đội QLTT số 18 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ hàng số tiền 25 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo biên bản tạm giữ tang vật.

Thanh Hiếu
