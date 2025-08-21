Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Pháo lễ khai hỏa, mở màn tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình

TPO
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội bắt đầu. Dàn pháo lễ ở sân vận động Mỹ Đình khai hỏa, mở màn buổi hợp luyện.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, sau tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình.

Quy mô của buổi tổng hợp luyện sẽ tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: Khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

video 21 loạt pháo lễ trên nền nhạc Quốc thiều mở màn buổi tổng hợp luyện

Nguyễn Minh

video Phát lệnh bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Dưới sự điều hành của Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Quốc phòng, cuộc tổng hợp luyện lần thứ nhất của các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tại Quảng trường Ba Đình đã chính thức bắt đầu.

Cùng tham gia tổng hợp luyện còn có các khối đi của Quân đội Lào và Quân đội Campuchia.

Tham dự buổi tổng hợp luyện có Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

z6930970219982-3e361f44facabd059c8857636d6ca0c2.jpg

Sau màn chào cờ, hát Quốc ca, người dân hoan hô nghe phát lệnh bắt đầu tổng hợp luyện lễ diễu binh, diễu hành.

Xuân Tùng

report Các khối đứng đã vào vị trí, sẵn sàng cho buổi tổng hợp luyện
z6930855647457-5a086db24d4f740ced58d2dc8ef610ea.jpg
z6930855626794-9c54a2017fe3328754d771a01f72827e.jpg
z6930855634483-784653668d879f0eb9e2c3d9a45b0c07.jpg

Duy Phạm

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội điều hành hoạt động hợp luyện Lễ kỷ niệm tại Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội. Ngoài ra, còn có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố. Trong tối nay, sau khi các khối hợp luyện di chuyển qua Quảng trường Ba Đình sẽ theo phương án di chuyển tuần tự về các điểm tập kết. Lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì quân số ứng trực bảo đảm an toàn cho các đoàn xe và duy trì TTATGT.

z6930845760447-dbbf75ab64851290b280733441d8fb9a.jpg

Thanh Hà

report Khối pháo lễ sẵn sàng khai hỏa

Dự kiến 20 giờ tối nay, dàn pháo lễ 105mm của Lữ đoàn Pháo binh 45 (Binh chủng Pháo binh - Tên lửa) sẽ lần lượt khai hỏa 21 loạt trên nền nhạc Quốc thiều, trước khi diễn ra cuộc tổng hợp luyện của các khối đi bộ, khối xe, pháo quân sự và khối xe đặc chủng của lực lượng Công an.

z6930814721276-e688126d142582833413c31e7b65c25f.jpg

Nguyễn Minh

z6930712581740-c671530a926a6a05cf111e1480f22097.jpg
z6930712920894-db5031a150742795fb74ac71695f2f98.jpg
z6930712521574-c1dea90698d910242104ef1e0b090c77.jpg
z6930712505117-3056662dfe05d1f79ad1aac781d5aede.jpg
Vỉa hè ngay ngắn, người dân dần ổn định vị trí trước giờ tổng hợp luyện
z6930737240866-b981aef5894ddb74597345cdbbc1427a.jpg
z6930737258896-1b02cb690bec2c906f2e78c932a3dd22.jpg
z6930737249135-028925b608fdb5865d2c1745b166ead3.jpg
z6930737257878-c52e1d20139b873d5d871712eae28cf0.jpg
Tại khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám

Đức Nguyễn - Trần Hoàng

3-21825.jpg
a-12.jpg
a-11.jpg

Buổi hợp luyện tối nay có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Sau 40 năm kể từ Quốc khánh 1985, khối xe pháo quân sự tham gia diễu binh trên Quảng trường Ba Đình.

Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng với quân phục mới ấn tượng như: Khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử với trang bị súng bắn hạ UAV...

video Hà Nội rực đỏ biển người tại Quảng trường Ba Đình

Tiền Phong TV

photo Rạng rỡ trước giờ tổng hợp luyện
1755776367453.jpg
z6930664872806-3032dac61be684e68237e289d40321e6.jpg
z6930664872804-2b4cf4b919262ccd6a781896d1c9b6e1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng bước vào cuộc tổng hợp luyện quan trọng trước thềm đại lễ 2/9

Nguyễn Minh

video Người dân mở hội trên đường phố Hà Nội, chờ gặp các chiến sĩ

Thúy Hằng

photo Các khối tập luyện trên Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng hợp luyện
z6930599690809-0143717cc860dcaa7fdc615997265ff4.jpg
z6930599762347-4939bd8db8691da715a5395892b1153f.jpg
z6930599485858-ab64c72e166e03afbd724f4bfc349390.jpg
z6930599637380-91b01c4b620d41a8d6907d2b1b3d1364.jpg
z6930599648991-293ba18bed668bd7399bb8b8c12fd594.jpg
z6930599714052-0cf83032554308417bebf670bdf62999.jpg

Duy Phạm

report Đoàn xe của Bộ đội Công binh cơ động di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng hướng về khu vực trung tâm

Nguyễn Minh

TPO
#Lễ tổng hợp luyện diễu binh #Diễu hành Quảng trường Ba Đình #Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #Quốc khánh Việt Nam #Lễ diễu binh Hà Nội #Chương trình diễu hành quốc gia #Lực lượng bảo đảm lễ hội #Trực tiếp lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám #diễu binh #diễu hành

