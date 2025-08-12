Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Anh:

Phẫn nộ khách nam khỏa thân trên tàu điện ngầm

Hồng Nhung

TPO - Một người đàn ông bất ngờ khỏa thân trên tuyến tàu District Line ở đông London, Anh. Vụ việc gây đối đầu với nhóm hành khách can thiệp và khiến cả hai bên có nguy cơ vướng vòng lao lý.

Theo Cảnh sát giao thông Anh (BTP), vụ việc diễn ra lúc 15h30 chiều 7/8 (theo giờ địa phương), trên chuyến tàu chạy hướng đông giữa ga Upton Park và East Ham.

Người đàn ông la hét, tụt quần, quấn thắt lưng quanh cổ, để lộ mông và bộ phận sinh dục gây phẫn nộ trong toa tàu chật kín người.

Một hành khách lập tức đứng lên, ra hiệu cảnh cáo và yêu cầu: “Anh cần xuống tàu ngay. Ở đây có trẻ em”. Tuy nhiên, người này đáp trả bằng những lời lẽ tục tĩu.

nam-hanh-khach-khoa-than.png
Cảnh sát giao thông Anh cho biết trong một tuyên bố rằng người đàn ông khỏa thân đã bị tấn công.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tới bốn hành khách lao vào khống chế, đá và đấm người đàn ông, trong khi anh ta vung thắt lưng tấn công. Cuộc ẩu đả kết thúc, đối tượng bị ghì chặt xuống sàn, lôi ra khỏi tàu tại ga East Ham và bàn giao cho một cảnh sát ngoài giờ có mặt trên tàu.

BTP cho biết, người đàn ông hiện bị giam giữ theo Đạo luật sức khỏe tâm thần và được đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đang điều tra xem nhóm hành khách “nghĩa hiệp” có vượt quá giới hạn phòng vệ và phạm tội hành hung hay không.

Hiện chưa có ai bị bắt liên quan đến nhóm này, nhưng cảnh sát kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh trên hệ thống tàu điện ngầm London, nơi đây vốn ghi nhận tỷ lệ tội phạm tăng gấp đôi kể từ khi Thị trưởng Sadiq Khan nhậm chức năm 2016. Chỉ tháng trước, một vụ ẩu đả khác tại cầu thang ga tàu đã khiến một em bé ngã xuống sàn trong hỗn loạn. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Hồng Nhung
Daily Mail
#hành khách gây rối #hành khách khoả thân #phạm tội hành hung #trouble on board #gây rối trên tàu #disruptive passenger

Xem thêm

Cùng chuyên mục