Anh: Phẫn nộ khách nam khỏa thân trên tàu điện ngầm

TPO - Một người đàn ông bất ngờ khỏa thân trên tuyến tàu District Line ở đông London, Anh. Vụ việc gây đối đầu với nhóm hành khách can thiệp và khiến cả hai bên có nguy cơ vướng vòng lao lý.

Theo Cảnh sát giao thông Anh (BTP), vụ việc diễn ra lúc 15h30 chiều 7/8 (theo giờ địa phương), trên chuyến tàu chạy hướng đông giữa ga Upton Park và East Ham.

Người đàn ông la hét, tụt quần, quấn thắt lưng quanh cổ, để lộ mông và bộ phận sinh dục gây phẫn nộ trong toa tàu chật kín người.

Một hành khách lập tức đứng lên, ra hiệu cảnh cáo và yêu cầu: “Anh cần xuống tàu ngay. Ở đây có trẻ em”. Tuy nhiên, người này đáp trả bằng những lời lẽ tục tĩu.

Cảnh sát giao thông Anh cho biết trong một tuyên bố rằng người đàn ông khỏa thân đã bị tấn công.

Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tới bốn hành khách lao vào khống chế, đá và đấm người đàn ông, trong khi anh ta vung thắt lưng tấn công. Cuộc ẩu đả kết thúc, đối tượng bị ghì chặt xuống sàn, lôi ra khỏi tàu tại ga East Ham và bàn giao cho một cảnh sát ngoài giờ có mặt trên tàu.

BTP cho biết, người đàn ông hiện bị giam giữ theo Đạo luật sức khỏe tâm thần và được đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên, lực lượng này cũng đang điều tra xem nhóm hành khách “nghĩa hiệp” có vượt quá giới hạn phòng vệ và phạm tội hành hung hay không.

Hiện chưa có ai bị bắt liên quan đến nhóm này, nhưng cảnh sát kêu gọi nhân chứng cung cấp thông tin.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh trên hệ thống tàu điện ngầm London, nơi đây vốn ghi nhận tỷ lệ tội phạm tăng gấp đôi kể từ khi Thị trưởng Sadiq Khan nhậm chức năm 2016. Chỉ tháng trước, một vụ ẩu đả khác tại cầu thang ga tàu đã khiến một em bé ngã xuống sàn trong hỗn loạn. Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.