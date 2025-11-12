Phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện

TPO - Theo Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, dự thảo luật sẽ được tiếp thu, chỉnh lý trên cơ sở nguyên tắc phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện đề ra.

Sáng 12/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường Dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và Dự thảo Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Thanh Sang (TPHCM) cho rằng, quy định phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể là rất nhân văn, nhân đạo và sâu sắc. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất nhạy cảm bởi chủ thể là người đang thụ án.

Do vậy, đại biểu đề nghị chỉ cho phép phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể cho người thân thích của mình như ông bà, cha mẹ, anh chị… Đi kèm với đó là những điều kiện phải hết sức chặt chẽ, như phạm nhân tự nguyện, không vì mục đích lợi nhuận, có đủ điều kiện sức khỏe.

Đại biểu Tô Văn Tám. Ảnh: Như Ý

Cùng mối quan tâm, đại biểu Tô Văn Tám (Quảng Ngãi) nói, việc bổ sung các quyền này thể hiện điểm tiến bộ, nhân văn, phản ánh sự tôn trọng các quyền cơ bản của con người, ngay cả khi họ đang chấp hành án phạt tù.

Đại biểu đoàn Quảng Ngãi cũng lưu ý, các quy định này cần chặt chẽ hơn, tạo điều kiện cho phạm nhân và các cơ quan khác thực hiện, đồng thời cũng tránh sự lạm dụng trong quá trình thực hiện.

Dự thảo luật đã quy định giải quyết nguyện vọng hiến mô, bộ phận cơ thể người, nhưng đại biểu còn băn khoăn khi chưa có quy định giải quyết nguyện vọng được lưu giữ trứng và tinh trùng ra sao. Từ đó, đại biểu đề nghị bổ sung thêm để quy định đầy đủ hơn.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Tiếp thu, giải trình sau đó, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, cơ quan chủ trì soạn thảo sẽ phối hợp với cơ quan thẩm tra để chỉnh lý dự thảo luật trên cơ sở nguyên tắc phạm nhân được hiến mô, bộ phận cơ thể khi đảm bảo đủ các điều kiện như: tự nguyện hiến mô bộ phận cơ thể; đủ điều kiện sức khỏe để hiến mô, bộ phận cơ thể và đảm bảo sức khỏe tiếp tục thi hành án sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể.

Cùng với đó, phạm nhân phải tự chịu các chi phí hiến mô, bộ phận cơ thể, chăm sóc sức khỏe bản thân sau khi hiến mô, bộ phận cơ thể. Phạm nhân được thực hiện quyền này phải là người bị kết án về tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng thuộc trường hợp tội phạm lần đầu và thời gian chấp hành án dưới 3 năm.

Cũng theo Bộ trưởng, việc xây dựng Dự án Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, Dự án Luật Thi hành tạm giữ tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước về hoàn thiện, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cơ chế thi hành án hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam.