Oscar 2025: Phim thắng giải gây tranh cãi

TP - Không có một “tên khổng lồ” như Oppenheimer trấn áp, lấn át hào quang của những ứng cử viên khác, cục diện Oscar 2025 trước giờ diễn ra lễ trao giải trở nên cực kỳ khó đoán định. Trên các trang các cược, nhiều tay bình luận gạo cội thậm chí đã tiêm một liều “đề kháng” cho giới hâm mộ bằng lời nhắn: “Những người chiến thắng không phải lúc nào cũng xứng đáng nhất”. Lễ trao giải diễn ra 2/3 (giờ Mỹ), sáng 3/3 giờ Hà Nội.

Phim chiến thắng và phim “nên chiến thắng”

Chiến thắng của Anora tại Oscar 2025 tương đối dễ đoán, bởi vì trước đó nó đã được bảo chứng bằng giải Cành cọ vàng danh giá nhất của LHP Cannes. Đứa con tinh thần của Sean Baker đã giành tượng vàng cho Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trở thành hiện tượng tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tác phẩm này vẫn làm dấy lên nhiều tranh cãi trong cả giới phê bình lẫn khán giả. Nhiều chuyên gia điện ảnh cho rằng, bộ phim “nên chiến thắng” phải là The Brutalist (tạm dịch: Sự thô mộc).

Không thể phủ nhận, Anora là tác phẩm mạnh mẽ, khắc họa chân thực đời sống của tầng lớp lao động Mỹ thông qua câu chuyện của một vũ nữ thoát y kết hôn với một thiếu gia Nga. Phim không chỉ xoáy sâu vào mối quan hệ đầy chênh lệch giữa hai nhân vật, mà còn vạch trần sự khắc nghiệt của giấc mơ Mỹ. Sự chân thực trong cách kể chuyện, kết hợp với phong cách quay phim đặc trưng của Baker, khiến Anora trở thành một trong những bộ phim độc lập xuất sắc nhất năm.

Không phải ai cũng hài lòng với chiến thắng này, như thông lệ nhiều mùa Oscar. Nhiều người cho rằng, phim quá gai góc, không phù hợp với tiêu chí của Oscar. Một số người khác đổ cho sự lên ngôi của Anora là kết quả của xu hướng ưu ái phim độc lập và chủ đề xã hội hơn là giá trị điện ảnh thuần túy. Trên các diễn đàn điện ảnh, khán giả tranh cãi về việc liệu bộ phim có thực sự xứng đáng vượt qua các đối thủ nặng ký như Emilia Pérez và đặc biệt là The Brutalist.

Nhà phê bình David Rooney tỏ ra vô cùng khó xử trước hai ứng viên đều xuất sắc. Ông chia sẻ: “Tôi vẫn nghiêng về Anora, với sự cân bằng khéo léo giữa hài kịch điên rồ và bi kịch nhân văn sâu sắc. Nhưng tham vọng to lớn của The Brutalist là điều chúng ta hiếm khi thấy ngày nay, đặc biệt là từ một nhà làm phim độc lập làm việc với ngân sách nhỏ. Vào thời điểm mà những lời hứa và sự phản bội của giấc mơ Mỹ đang ở trong tâm trí nhiều người, đây là một bộ phim có nhiều điều để nói trong thời hiện tại của chúng ta”.

Đạo diễn xuất sắc nhất: luôn đứng về phe nước mắt

Là một đạo diễn gắn bó với những câu chuyện về tầng lớp lao động và những con người bên lề xã hội như người nhập cư và gái mại dâm, Sean Baker luôn mang đến góc nhìn gần gũi, không tô hồng, không phán xét. Chính lối làm phim tối giản nhưng giàu cảm xúc đã giúp Baker nổi bật giữa những ứng viên nặng ký như Jacques Audiard (đạo diễn Emilia Pérez) hay Brady Corbet (đạo diễn The Brutalist).

Chiến thắng của Baker phần nào phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn của Viện Hàn lâm. Thay vì vinh danh những đạo diễn có phong cách hoành tráng, mang tính sử thi, giải thưởng năm nay dành cho một người theo đuổi chủ nghĩa hiện thực và dòng phim độc lập. Điều này cũng chứng minh rằng, Hollywood đang ngày càng tôn vinh những câu chuyện nhỏ nhưng giàu cảm xúc, thay vì chỉ đề cao kỹ xảo hay sự bùng nổ về mặt hình ảnh.

Dù có tranh cãi, không thể phủ nhận Sean Baker đã có một hành trình đáng kinh ngạc. Từ những tác phẩm nhỏ như Tangerine, The Florida Project cho đến Anora, anh đã khẳng định vị trí như một trong những đạo diễn độc lập quan trọng nhất hiện nay.

Nam chính không có đối thủ

Adrien Brody đã giành giải Nam chính xuất sắc nhất tại Oscar 2025 với màn trình diễn “10 điểm không có nhưng” trong The Brutalist, đánh dấu sự trở lại đầy thuyết phục sau hơn hai thập kỷ kể từ chiến thắng lịch sử với The Pianist (2003).

Trong The Brutalist, Brody vào vai László Toth, một kiến trúc sư nhập cư gốc Hungary phải đấu tranh để xây dựng lại sự nghiệp ở Mỹ sau Thế chiến II. Nhân vật của Brody là một vai diễn đòi hỏi sự tinh tế, vừa kiên cường vừa chồng chéo những mâu thuẫn nội tâm sâu sắc.

Chiến thắng của Brody cũng làm sống lại cuộc tranh luận về những diễn viên thuộc trường phái diễn xuất “thể nghiệm” (method acting). Anh đã dành nhiều tháng để nghiên cứu cuộc đời các kiến trúc sư nhập cư, thậm chí tự học về kỹ thuật xây dựng để có thể nhập vai chân thực nhất. Giới phê bình đánh giá cao sự nhập vai hoàn hảo của Brody, dù vẫn có ý kiến rằng màn trình diễn của Andrew Scott trong All of Us Strangers cũng rất xứng đáng.

Trên chuyên trang Sounds of Cinema, diễn xuất của Brody được đánh giá là “phi thường”, với nhận xét: “Anh ấy truyền tải toàn bộ tâm hồn vào nhân vật László, thể hiện một loạt cảm xúc khiến khán giả có thể cảm nhận mà không cần lời thoại”.

Ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, trong số những dự đoán ứng viên nặng ký, cái tên Demi Moore luôn đứng đầu bảng. Nhưng chung cuộc, Mikey Madison mới là người được chạm tay vào tượng vàng. Vai Anora của Mikey Madison không chỉ thử thách về mặt cảm xúc mà còn đòi hỏi sự tinh tế trong việc khắc họa nội tâm của nhân vật. Madison đã mang đến một màn trình diễn chân thực, không màu mè nhưng lại đầy sức nặng, giúp người xem đồng cảm với hành trình luôn luôn mâu thuẫn của Anora, giữa khát vọng thoát khỏi cuộc sống cũ và sự vỡ mộng với thực tế phũ phàng.

Giới phê bình đã không tiếc lời khen ngợi màn trình diễn của cô. The Guardian nhận xét: “Madison đã biến Anora thành một nhân vật khó quên, vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương”. Variety đánh giá cao cách cô thể hiện sự thay đổi tâm lý nhân vật một cách tự nhiên, không gượng ép.