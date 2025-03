Tái hiện nụ hôn sốc nhất lịch sử Oscar

TPO - Nụ hôn của Halle Berry dành cho Adrien Brody tại lễ trao giải Oscar 2025 gợi lại một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong lịch sử Oscar.

Theo New York Times, có nhiều nụ hôn thực hiện trên thảm đỏ lễ trao giải Oscar, nhưng nụ hôn đáng nhớ nhất và gây sốc nhất là khoảnh khắc Adrien Brody và Halle Berry hôn nhau năm 2003.

Lúc đó, Brody bất ngờ hôn Halle Berry tại lễ trao giải Oscar, sau khi anh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trongThe Pianist.Đây là tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của nam diễn viên.

22 năm sau, "Bond girl" đáp trả bằng nụ hôn hoành tráng trong sự reo hò của khán giả.

"Đó là đêm tuyệt vời với hai chúng tôi. Anh ấy trao tôi nụ hôn hơn 20 năm trước. Đây là lúc tôi trả lại anh ấy", Halle Berry chia sẻ với Variety sau khi hôn Brody - người giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn trong The Brutalist.

Nữ diễn viên nói cô nhiều lần gặp Brody ở những bữa tiệc lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu họ cùng bước trên thảm đỏ sau hai thập kỷ.

"Đêm nay anh ấy được đề cử giải Oscar (sau đó Brody thắng giải). Anh ấy xứng đáng được hôn như vậy", Halle Berry nói.

Trở lại 20 năm trước, nụ hôn của họ trên sân khấu lễ trao giải của Viện Hàn lâm trở thành tiêu đề trên mặt báo, và là một trong những khoảnh khắc được bàn tán nhiều nhất trong lịch sử lễ trao giải Oscar. Sau khi hôn Berry, Brody nói: "Tôi cá là họ không nói với em việc này sẽ xảy ra".

Trong nhiều năm, đôi diễn viên nhiều lần thảo luận trước công chúng khoảnh khắc gây sốc. Trong chương trình Watch What Happens Live With Andy Cohen năm 2017, Halle Berry nói nụ hôn đó không được lên kế hoạch trước. Cô sốc hơn cả người ở dưới khán đài.

"Tôi nghĩ đó là đêm kinh hoàng. Chỉ một năm trước, tôi ở đó và được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc. Tôi hiểu cảm giác lạc mất tâm trí vì hồi hộp. Tôi buộc phải đáp trả", nữ diễn viên chia sẻ.

Trong bài phỏng vấn của Variety trước đó, Adrien Brody nhắc lại nụ hôn với Halle Berry và gọi đó là khoảnh khắc tuyệt vời. "Chúng ta sống trong sống trong thời đại phát triển. Tôi sẽ không làm điều gì khiến người khác cảm thấy tồi tệ", Adrien Brody nói.

Adrien Brody vượt Timothee Chalamet giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar năm nay. Điều này giúp Brody tiếp tục giữ kỷ lục nam diễn viên trẻ nhất giành giải Oscar. Nam diễn viên đoạt tượng vàng của Viện Hàn lâm năm 2003 lúc 29 tuổi.

Trước khi giành tượng vàng danh giá, Adrien Brody được vinh danh tại Quả Cầu Vàng, BAFTA và Critics Choice Awards.