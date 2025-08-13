Ông Đoàn Hữu Dũng làm Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng

Ông Đoàn Hữu Dũng phát biểu tại Đại hội.

Trong hai ngày, từ ngày 11 đến 12/8, Đảng bộ phường Diên Hồng (Gia Lai) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường khóa I gồm 27 đồng chí, ông Đoàn Hữu Dũng được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

Phường Diên Hồng được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường Diên Hồng (cũ), Ia Kring, Yên Đỗ và xã Diên Phú thuộc TP.Pleiku (cũ).

Nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, biến động kinh tế và thiên tai diễn biến phức tạp, song Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 4 xã, phường đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Trong đó, phương thức lãnh đạo của cấp ủy được đổi mới, hiệu quả hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Trần Minh Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Diên Hồng khóa I.

Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua 22 chỉ tiêu chính làm tiền đề để triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ 2025-2030 như: tốc độ tăng giá trị sản phẩm giai đoạn 2026-2030 đạt 12,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 9 triệu USD; thu ngân sách đến năm 2030 đạt 141 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%; hằng năm, kết nạp đảng viên mới đạt 3% trở lên so với tổng số đảng viên; trên 90% tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển. Đặc biệt, thương mại - dịch vụ tăng trưởng khá, trở thành động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Hiện, phường Diên Hồng có 4.763 cơ sở kinh doanh cá thể và doanh nghiệp, tăng 1.465 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ. Tiểu thủ công nghiệp duy trì ổn định, giá trị sản xuất tăng đều, đóng góp tích cực cho ngân sách. Nông nghiệp được định hướng theo mô hình công nghệ cao, liên kết chuỗi giá trị; đã hình thành vùng chuyên canh cà phê, chuối, ớt, chanh dây đạt tiêu chuẩn nông nghiệp sạch, có truy xuất nguồn gốc, mã vùng trồng gắn với chế biến.

Được biết, công tác chỉnh trang, phát triển đô thị và nông thôn được đẩy mạnh; văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân nâng cao; quốc phòng - an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Các đại biểu đến dự Đại hội.

Trao đổi với phóng viên, ông Đoàn Hữu Dũng chia sẻ, địa phương xác định phát triển phường Diên Hồng trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và thành tựu đã đạt được. Theo ông Dũng, mục tiêu trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 là duy trì tốc độ tăng trưởng sản xuất ở mức khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, thương mại - dịch vụ, công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn; phát triển du lịch gắn với bảo tồn môi trường sinh thái; thu hút đầu tư vào công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao.

"Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính và chuyển đổi số, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách bền vững, phát triển đồng đều các lĩnh vực văn hóa - xã hội. Phường sẽ tập trung đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hệ thống chính trị", ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, nhiệm kỳ tới đây, phường chú trọng phát triển thương mại - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao. Cùng với đó, đầu tư hạ tầng đô thị đồng bộ, gắn với du lịch bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính; phát triển GD&ĐT, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực.

