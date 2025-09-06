Nước tiểu có thể xác định chính xác ung thư tuyến tiền liệt

TPO - Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Ung thư Johns Hopkins Kimmel, Bệnh viện Nhi đồng Johns Hopkins, Mỹ và bốn cơ sở khác đã phát minh ra một phương pháp mới để xét nghiệm ung thư tuyến tiền liệt bằng cách sử dụng các dấu ấn sinh học có trong nước tiểu.

Có thể phát hiện chính xác sự hiện diện của ung thư tuyến tiền liệt

Bằng cách phân tích mẫu nước tiểu của bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt trước và sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt, cũng như từ những người khỏe mạnh, các nhà nghiên cứu đã xác định được một nhóm ba dấu ấn sinh học (TTC3, H4C5 và EPCAM) có khả năng phát hiện chính xác sự hiện diện của ung thư tuyến tiền liệt. Các dấu ấn sinh học này có thể được phát hiện ở bệnh nhân trước phẫu thuật nhưng gần như không có sau phẫu thuật, xác nhận rằng chúng có nguồn gốc từ mô tuyến tiền liệt.

Phương pháp xác định các dấu ấn sinh học sinh thiết lỏng làm giàu nước tiểu trong ung thư tiền liệt tuyến.

Các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm bảng ba dấu ấn sinh học. Trong nghiên cứu xác nhận, xét nghiệm này phát hiện chính xác ung thư tuyến tiền liệt 91% và loại trừ chính xác những người không mắc ung thư tuyến tiền liệt 84%. Nghiên cứu cũng xác định rằng, bảng có thể phân biệt tốt hơn giữa bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt có kháng nguyên ung thư tuyến tiền liệt 3 (PCA3) với bệnh nhân tăng sản lành tính tuyến tiền liệt (BPH).

Hội đồng duy trì độ chính xác chẩn đoán trong 78,6% (nghiên cứu phát triển) và 85,7% (nghiên cứu xác nhận) các trường hợp ung thư tuyến tiền liệt âm tính với kháng nguyên đặc hiệu tuyến tiền liệt (PSA) và phân biệt ung thư tuyến tiền liệt với các bệnh lý lành tính tuyến tiền liệt với AUC là 0,89. Những kết quả này đã được công bố trên eBioMedicine.

Ung thư tuyến tiền liệt, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở nam giới tại Mỹ, thường được phát hiện bằng xét nghiệm máu để đo PSA, một loại protein được sản xuất bởi mô ung thư và không ung thư ở tuyến tiền liệt. Ở hầu hết nam giới, mức PSA trên 4,0 nanogram/ml được coi là bất thường và có thể dẫn đến khuyến cáo sinh thiết tuyến tiền liệt, trong đó nhiều mẫu mô được lấy bằng kim nhỏ.

Tuy nhiên, xét nghiệm PSA không thực sự đặc hiệu, nghĩa là thường cần phải sinh thiết tuyến tiền liệt để xác nhận chẩn đoán ung thư, theo tác giả nghiên cứu cấp cao Ranjan Perera, Tiến sĩ, giám đốc Trung tâm Sinh học RNA tại Bệnh viện Nhi Johns Hopkins ở St. Petersburg, Florida và là giáo sư về ung thư và phẫu thuật thần kinh tại Trường Y Đại học Johns Hopkins.

Trong nhiều trường hợp, những sinh thiết này cho kết quả âm tính và có thể dẫn đến những biến chứng không mong muốn, bác sĩ Perera nói. Xét nghiệm PSA cũng có thể dẫn đến việc điều trị không cần thiết đối với những trường hợp ung thư tuyến tiền liệt mức độ rất thấp, rất khó có khả năng phát triển và di căn trong thời gian ngắn.

Xét nghiệm không xâm lấn và hiệu quả hơn các biện pháp hiện nay

Perera cho biết: "Bảng chỉ điểm sinh học mới này cung cấp một xét nghiệm chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt không xâm lấn, nhạy cảm và đặc hiệu, đầy hứa hẹn. Nó có khả năng phát hiện chính xác ung thư tuyến tiền liệt, giảm sinh thiết không cần thiết, cải thiện độ chính xác chẩn đoán ở những bệnh nhân có PSA âm tính và đóng vai trò là nền tảng cho cả xét nghiệm chẩn đoán trong phòng thí nghiệm và trong ống nghiệm".

Hội đồng đã phát hiện ra rằng xét nghiệm này có thể phát hiện ung thư tuyến tiền liệt ngay cả khi PSA ở mức bình thường và có thể phân biệt ung thư tuyến tiền liệt với các tình trạng như viêm tuyến tiền liệt (viêm tuyến tiền liệt) và phì đại tuyến tiền liệt, một tình trạng được gọi là BPH.

Tiến sĩ Christian Pavlovich, Giáo sư danh dự về Ung thư tiết niệu Bernard L. Schwartz tại Đại học Johns Hopkins và giám đốc chương trình Giám sát tích cực về Ung thư tuyến tiền liệt, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Thực sự cần các dấu ấn sinh học không dựa trên PSA để phát hiện ung thư tuyến tiền liệt và việc lấy nước tiểu khá dễ dàng tại phòng khám. Hầu hết các bác sĩ tiết niệu đều cho rằng một chỉ điểm sinh học nước tiểu chính xác sẽ là sự bổ sung có giá trị cho kho vũ khí chẩn đoán hiện tại của chúng ta".

Tiến sĩ Vipul Patel, giám đốc khoa ung thư tiết niệu tại Viện Ung thư AdventHealth ở Celebration, Florida, Mỹ, đồng tác giả nghiên cứu cho biết: "Xét nghiệm này có khả năng giúp các bác sĩ cải thiện độ chính xác trong chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt, giảm các can thiệp không cần thiết đồng thời cho phép điều trị sớm cho những người cần điều trị".