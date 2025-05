Nước ép trái cây Organic Pasteur: Lựa chọn dinh dưỡng an toàn cho các mẹ bỉm sữa

Chăm sóc con nhỏ là hành trình ngọt ngào nhưng cũng đầy thử thách với mỗi người mẹ. Từ những bước đi đầu tiên đến từng bữa ăn hằng ngày, mẹ luôn mong muốn trao cho con những điều tốt đẹp nhất – đặc biệt là nguồn dinh dưỡng an toàn, tự nhiên và phù hợp cho sự phát triển toàn diện. Hiểu được trăn trở ấy, nước ép trái cây Organic Pasteur (nước ép dinh dưỡng Lotte) ra đời như một giải pháp dinh dưỡng an tâm cho mẹ và bé.

Lợi ích vượt trội từ nước ép trái cây Organic Pasteur

Từ tình yêu thương dành cho những mầm non tương lai, tập đoàn LOTTE cùng Viện nghiên cứu Pasteur đã cho ra đời bộ sản phẩm nước ép dinh dưỡng Lotte, dành cho trẻ em. Sản phẩm có nhiều hương vị hấp dẫn như táo & củ dền, mận - nho - táo hữu cơ, lê & rễ cát cánh, đáp ứng đa dạng khẩu vị của bé.

Điểm nổi bật của nước ép Organic Pasteur:

• 100% từ hoa quả và rau củ hữu cơ, không chất phụ gia, không chất bảo quản.

• Giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ tự nhiên, hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch và cải thiện tiêu hóa cho bé.

• Giúp bé ăn ngon miệng, hấp thu dinh dưỡng tối ưu, hạn chế các vấn đề về táo bón hay đường ruột.

• Tiện lợi – chỉ cần mở nắp là bé có ngay ly nước ép tươi ngon, dễ dàng mang theo khi đi học, đi chơi.

Với cuộc sống bận rộn, việc chuẩn bị thực phẩm cho bé đôi khi là một thách thức. Nước ép dinh dưỡng Lotte mang đến giải pháp đơn giản và tiện lợi. Chỉ cần mở nắp, bạn đã có ngay một ly nước ép bổ dưỡng để bé thưởng thức. Sản phẩm có thể mang theo mọi nơi, rất phù hợp cho các mẹ bỉm sữa khi đi ra ngoài. Được biết, Lotte Wellfood là một thương hiệu nổi tiếng và uy tín trong ngành thực phẩm dinh dưỡng. Quy trình sản xuất nghiêm ngặt và tiêu chuẩn quốc tế giúp đảm bảo nước ép dinh dưỡng Lotte luôn đạt chất lượng tốt nhất.

Chất lượng được bảo chứng bởi các tập đoàn uy tín

Không chỉ chú trọng thành phần dinh dưỡng, nước ép trái cây Organic Pasteur còn đạt nhiều chứng nhận quốc tế về chất lượng và an toàn:

• MARFA – chứng nhận hữu cơ do Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cấp, kiểm soát nghiêm ngặt toàn bộ quy trình sản xuất.

• HACCP – hệ thống quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm khoa học và nghiêm ngặt.

• Chứng nhận sản phẩm yêu thích cho trẻ em, được đánh giá bởi Cục An toàn thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc.

• Ứng dụng EPS Lactobacillus – lợi khuẩn chống lại vi khuẩn Rota virus gây tiêu chảy, được cấp bằng sáng chế bởi trung tâm nghiên cứu Lotte hợp tác với Đại học Chung-Ang.

Vì sao nước ép organic Pasteur là lựa chọn hàng đầu?

Là mẹ bỉm sữa, việc chọn lựa những sản phẩm an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nước ép trái cây Organic Pasteur cam kết không chứa hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe của bé. Sản phẩm này giúp các mẹ an tâm về chất lượng và độ tin cậy khi bổ sung dinh dưỡng cho con yêu.

Chị Mai Linh (mẹ bỉm sữa, 32 tuổi) chia sẻ: “Sau khi thử nghiệm nhiều sản phẩm, tôi chọn nước ép trái cây Organic Pasteur cho bé. Bé nhà tôi rất thích, tiêu hóa tốt hơn và tăng cân đều đặn. Điều khiến tôi an tâm nhất là sản phẩm hoàn toàn từ trái cây hữu cơ, không hề có hóa chất hay chất bảo quản.”

Chị Thanh Hương (mẹ hai con nhỏ) cũng bày tỏ: ““Tôi luôn đặt sự an toàn lên hàng đầu khi chọn thực phẩm cho con. Nước ép Organic Pasteur không chỉ ngon mà còn hỗ trợ tiêu hóa rất tốt. Các mẹ bỉm như tôi thực sự yên tâm khi cho bé sử dụng mỗi ngày.”

Chị Thu Thảo (KOL về dinh dưỡng, chuyên gia chăm sóc trẻ em) cho biết: “Tôi luôn khuyên các bậc phụ huynh nên bổ sung nước ép trái cây tươi cho trẻ, nhưng phải đảm bảo chất lượng sản phẩm. Nước ép trái cây Organic Pasteur là thương hiệu mà tôi tin tưởng vì sản phẩm của họ hoàn toàn từ thiên nhiên, giúp hỗ trợ hệ miễn dịch của bé và thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh.”

Đối với các mẹ, mỗi quyết định đều xuất phát từ tình yêu thương dành cho con. Chọn nước ép trái cây Organic Pasteur, mẹ không chỉ trao cho bé nguồn dưỡng chất quý giá mà còn gửi gắm trọn vẹn sự an tâm và tin tưởng. Hãy bắt đầu hành trình khôn lớn khỏe mạnh của bé bằng những lựa chọn an toàn ngay từ hôm nay!