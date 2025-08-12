Nữ nhạc trưởng chỉ huy 5.000 nghệ sĩ đến TPHCM biểu diễn là ai?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trọng Thịnh
TPO - Nữ giáo sư kiêm chỉ huy dàn nhạc Kerstin Behnke (Đức) sẽ tham gia Liên hoan Nghệ thuật Giai điệu mùa thu tại TPHCM vào trung tuần tháng 8. Kerstin Behnke là một trong những nữ nhạc trưởng xuất sắc của nước Đức.

Bà Kerstin Behnke sinh năm 1969 tại Hamburg (Đức). Cô theo học âm nhạc tại Đại học Âm nhạc và Sân khấu Hamburg từ năm 1991 và năm 1995 theo học Chỉ huy âm nhạc tại Đại học Nghệ thuật Berlin và trở thành nữ nhạc trưởng trẻ nhất tại nước Đức. Từng hợp tác với các dàn nhạc danh tiếng như New Japan Philharmonic, Konzerthaus Orchester Berlin, Philharmonia Pomorska...

Kerstin Behnke đã làm việc với nhiều dàn hợp xướng chuyên nghiệp thuộc nhiều quốc gia như Nga, Ba Lan, Phần Lan, Panama, Nhật Bản. Cô cũng là chỉ huy dàn hợp xướng Berliner Cappella trong 15 năm và thường xuyên biểu diễn tại các phòng hòa nhạc lớn của Berlin. Năm 2018, với vai trò giám đốc nghệ thuật, Kerstin Behnke đã cùng dàn hợp xướng via-nova (Munich) giành giải Nhất tại cuộc thi hợp xướng toàn quốc Đức. Ngoài ra, Kerstin Behnke cũng tham gia giảng dạy tại Đại học Âm nhạc Franz Liszt Weimar, Đại học Âm nhạc Lübeck…

Năm 2009, Kerstin Behnke là người phụ nữ đầu tiên chỉ huy buổi biểu diễn bản giao hưởng số 9 của Beethoven với sự thể hiện 5.000 nghệ sĩ và dàn nhạc giao hưởng tại Tokyo Nhật Bản. “Tôi cảm giác như mình đang bay bổng khi hơn 5.000 người cùng hoà giọng dưới dự điều khiển của tôi. Khoảng khắc bay bổng ấy mãi tôi không thể nào quên”, Kerstin Behnke chia sẻ.

nu-nhac-truong.jpg
Kerstin Behnke đang chia sẻ niềm vui khi đến với Giai điệu mùa thu.

Trong chuyến đi đến Việt Nam lần này, Kerstin Behnke tham gia 2 đêm diễn tại Nhà hát thành phố (TPHCM). Đây là các đêm diễn nằm trong khuôn khổ của Liên hoan Giai điệu mùa thu, một sự kiện văn hóa, một điểm nhấn đặc biệt trong đời sống văn hóa - nghệ thuật và giải trí đỉnh cao tại TPHCM.

Trong đó, đêm diễn đầu tiên đầu tiên (20/8), Kerstin Behnke chỉ huy dàn hợp xướng thuộc Nhà hát giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TPHCM (HBSO) thể hiện các trích đoạn Aria nổi tiếng như La Spagnola, Musica Probita, Villanelle... của các nhà soạn nhạc lừng danh trải dài qua các thời kỳ âm nhạc.

528655527-1189918129844370-9113569793137500520-n.jpg
﻿Kerstin Behnke.

Đêm thứ 2 (24/8), Kerstin Behnke sẽ cùng với nhạc trưởng Trần Nhật Minh chỉ huy cùng dàn nhạc HBSO thể hiện các bản giao hưởng của nhạc sĩ thiên tài Ludwig van Beethoven. Tham gia thể hiện còn có dàn hợp xướng và các Ngôi sao nhạc thính phòng như NSƯT Phạm Khánh Ngọc, Phan Hồng Dịu, Phạm Trang, Đào Mác…

Theo Nhạc trưởng Lê Ha My, Giám đốc HBSO, với sự tinh tế, mạnh mẽ và đầy cảm hứng trong âm nhạc, nữ Nhạc trưởng Kerstin Behnke hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc nghệ thuật sâu lắng và đáng nhớ trong các đêm diễn tại Việt Nam.

Trọng Thịnh
