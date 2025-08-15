Nữ lãnh đạo từng 'chinh chiến' tại Microsoft, Meta tiết lộ công thức giúp người trẻ Việt vươn xa trên trường quốc tế

SVO - Từ một cô gái xuất thân tại huyện miền núi tỉnh Ninh Bình, chị Đinh Thị Thanh Hoa đã từng bước mở cánh cửa ra thế giới bằng tiếng Anh, học bổng toàn phần và kinh nghiệm tại các tập đoàn quốc tế như Microsoft, Meta, Google. Hành trình ấy không chỉ là câu chuyện vượt thoát giới hạn bản thân, mà còn là minh chứng rằng kiên trì và ham học hỏi có thể đưa người Việt vươn xa.

Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, chị Đinh Thị Thanh Hoa đã chia sẻ về cơ hội và thách thức của người trẻ Việt Nam khi bước ra môi trường quốc tế, cùng những lời khuyên để vượt qua sự tự ti, làm chủ kỹ năng và sẵn sàng đón nhận cả thành công lẫn thất bại:

Từng là một cô gái trẻ xuất thân từ huyện miền núi tỉnh Ninh Bình, làm thế nào để chị mở cánh cửa ra thế giới và bắt đầu hành trình học tập và làm việc trong môi trường toàn cầu?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

Tôi cho rằng yếu tố đầu tiên giúp mình mở cánh cửa ra thế giới chính là tinh thần ham học hỏi, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại ngữ. Bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 6, đồng thời tiếp xúc với sách báo nước ngoài, tôi có cơ hội khám phá về cuộc sống bên ngoài quê hương. Nhờ tiếng Anh, tôi trở thành Trưởng nhóm tại một Trại Quốc tế do VPV (Volunteers for Peace Vietnam - Tổ chức Tình nguyện Vì Hòa Bình) tổ chức, gặp gỡ bạn bè đến từ Nhật Bản, Thụy Sĩ và nhận được nguồn cảm hứng đi nhiều nơi từ những người bạn ấy.

Chị Đinh Thị Thanh Hoa, nữ lãnh đạo đã từng "chinh chiến" tại các công ty hàng đầu thế giới như Google, Microsoft, Meta.

Tiếp đó, quãng thời gian học tại Đại học Ngoại thương đã mang đến cho tôi môi trường tiếp xúc với bạn bè từng du học và thầy cô có kinh nghiệm tu nghiệp ở nước ngoài. Đây cũng là nơi tôi trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng. Ngay học kỳ I năm cuối, tôi đã có cơ hội thực tập tại PwC – một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới. Tại đây, tôi được học hỏi quy trình làm việc quốc tế, tiếp xúc với các khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đồng thời làm việc cùng những anh chị và bạn bè xuất sắc, trong đó có nhiều du học sinh.

Bước ngoặt tiếp theo là khi tôi nhận học bổng toàn phần của Chính phủ New Zealand (nay gọi là NZ Manaaki) để học Thạc sĩ, cùng với việc hoàn thành các chứng chỉ CFA/FRM (Phân tích tài chính/Quản lý rủi ro tài chính). Những thành tựu này đã trở thành lợi thế lớn, giúp tôi tự tin bước vào môi trường học tập và làm việc tại các công ty hàng đầu thế giới.

Hành trình từ một sinh viên Ngoại thương đến khi chinh phục học bổng và được mời làm việc tại nhiều “ông lớn” công nghệ quốc tế của chị đã bắt đầu như thế nào? Theo chị, điều gì là bước ngoặt quan trọng nhất?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

Khi vào Đại học Ngoại thương, tôi gần như là một tờ giấy trắng trong việc xin học bổng. Xuất thân từ quê lên, kỹ năng nghe – nói tiếng Anh của tôi chưa cao, dù từng thi học sinh giỏi môn này ở cấp 3. Tôi còn khá rụt rè, thiếu thông tin và thậm chí từng thất bại khi ứng tuyển vào các câu lạc bộ của trường.

Tôi bắt đầu từng bước một: tập trung học để đạt điểm cao (tốt nghiệp với GPA 8.55, thuộc top 3% khoa), tham gia câu lạc bộ tiếng Anh, tìm kiếm các hoạt động ngoại khóa bên ngoài trường và đi thực tập. Tôi chủ động kết nối với các anh chị đi trước, đồng thời chấp nhận rằng thất bại là một phần của hành trình.

Nhờ vậy, tôi dần tiến gần hơn đến mục tiêu. Tôi tham gia mùa học bổng châu Âu và Úc, và ngay từ lần đầu tiên – học bổng chính phủ Thụy Sĩ – tôi đã lọt vào vòng phỏng vấn. Sau đó, tôi tiếp tục nhận được thư mời nhập học các chương trình Thạc sĩ của Anh, Hà Lan, Erasmus Mundus, Úc và New Zealand. Sau 10 tháng ứng tuyển liên tục, tôi giành được học bổng toàn phần của Chính phủ New Zealand.

Với tấm bằng Thạc sĩ từ New Zealand, chứng chỉ CFA Level 1, FRM Certified và kinh nghiệm tại PwC, tôi đầu tư vào hồ sơ LinkedIn và nắm bắt cơ hội đầu tiên trong mảng Fraud Analysis của Microsoft. Tôi nhận ra rằng khi đã có kinh nghiệm tại một “ông lớn” công nghệ, việc thuyết phục nhà tuyển dụng ở các công ty khác trở nên dễ dàng hơn. Sau đó, với kinh nghiệm phù hợp, tôi được các nhà tuyển dụng săn đón qua LinkedIn cho những vị trí tại Meta và Google.

Qua hành trình ấy, chị thấy đâu là những yếu tố, phẩm chất hay kỹ năng giúp một sinh viên Việt Nam có thể bước ra môi trường quốc tế ?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

Theo tôi, yếu tố đầu tiên là khả năng tiếng Anh, cùng với các bằng cấp quốc tế – không chỉ dừng lại ở bậc Đại học hay Thạc sĩ mà còn bao gồm các chứng chỉ chuyên ngành. Chẳng hạn, trong lĩnh vực tài chính, CFA và FRM như tôi sở hữu có thể là bước khởi đầu quan trọng.

Bên cạnh đó, việc tích lũy kinh nghiệm ngay từ khi còn đi học giúp hồ sơ thể hiện rõ năng lực làm việc. Nếu ở Việt Nam, việc làm tại các công ty đa quốc gia có độ nhận diện cao cũng tạo lợi thế lớn khi bước ra nước ngoài.

Một phẩm chất khác không thể thiếu là sự kiên trì trong quá trình ứng tuyển, song song với việc không ngừng học hỏi và “upskill” – nâng cao kỹ năng để thích ứng với mọi thay đổi, đặc biệt trong bối cảnh “YOLO – year of layoffs”, khi thị trường lao động toàn cầu nhiều biến động.

Hiện tại, tôi nhận thấy một số kỹ năng và kiến thức được đánh giá rất cao, như khả năng áp dụng công nghệ AI để tăng hiệu suất công việc, tư duy sáng tạo, đổi mới và tư duy logic.

Khi đã làm việc ở những tập đoàn lớn trên thế giới, chị có thường đặt câu hỏi: “Làm sao để mình đóng góp trở lại cho Việt Nam”? Nếu có, chị đã bắt đầu từ đâu?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

Tôi rất tâm đắc với câu nói của một MC nổi tiếng người Mỹ: “In order to move forward, you have to give something back” (Để tiến về phía trước, bạn phải biết cho đi). Ngay từ khi còn là sinh viên Đại học Ngoại thương, tôi đã tham gia các hoạt động cộng đồng như dạy tiếng Anh tại làng trẻ SOS – nơi tôi đặc biệt đồng cảm vì bố tôi mất sớm nên thấu hiểu hoàn cảnh của những em nhỏ kém may mắn – hay tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Tôi cũng nhận ra rằng, trên hành trình mò mẫm xin việc, xin học bổng, những chia sẻ từ các anh chị đi trước là vô cùng quý giá. Vì vậy, tôi luôn biết ơn và cố gắng lan tỏa điều đó: đỗ ở đâu, tôi chia sẻ kinh nghiệm ở đó. Ngay từ khi trúng tuyển PwC/KPMG, tôi đã viết hướng dẫn ứng tuyển, hay khi giành được học bổng, tôi cũng chia sẻ toàn bộ bí quyết.

Trong thời gian học tập và làm việc ở nước ngoài, tôi sáng lập cộng đồng Scholarship for Vietnamese Students/Scholarship Hunters với hơn một triệu thành viên, cùng các kênh mạng xã hội như YouTube HannahEd và Instagram/Threads @hannahed.co, để chia sẻ thông tin học bổng và hỗ trợ hàng trăm bạn giành học bổng toàn phần đi khắp thế giới. Với tư cách là cựu du học sinh New Zealand, tôi cũng tham gia nhiều sự kiện cùng Đại sứ quán New Zealand, như workshop hướng dẫn xin học bổng hay xuất bản ebook “New Zealand – Chân trời mới”.

Ngay cả đợt này, khi trở về Việt Nam tham dự Vietnam R&D Forum tổ chức bởi AVSE Global, tôi được truyền cảm hứng từ các cô chú 40–50 tuổi đang sống ở nước ngoài nhưng quay về đóng góp cho quê hương. Nhìn vào đó, tôi càng mong rằng, bên cạnh việc duy trì HannahEd Co. Ltd., tôi sẽ có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho lĩnh vực giáo dục, cũng như kết nối doanh nghiệp Việt Nam với Ireland trong tương lai.

Từ trải nghiệm làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn như Microsoft, Facebook, Google…, chị nhìn nhận thế nào về cơ hội cho người trẻ Việt Nam tham gia và phát triển trong môi trường quốc tế?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

So với thời điểm tôi tốt nghiệp Đại học Ngoại thương năm 2011, gần 15 năm đã trôi qua và tôi nhận thấy ngày càng có nhiều bạn trẻ Việt Nam học tập, sinh sống, làm việc ở nước ngoài, cũng như đảm nhận những vị trí quan trọng tại các công ty đa quốc gia (MNC) ở Việt Nam.

Khi năng lực của các bạn được nâng cao, thông tin ngày càng tiếp cận dễ dàng hơn và nhu cầu tuyển dụng người Việt để phụ trách thị trường Việt Nam gia tăng, cơ hội để các bạn thể hiện bản thân trong môi trường quốc tế cũng rộng mở hơn bao giờ hết.

Trong quá trình tiếp xúc với nhiều bạn trẻ Việt Nam, chị thấy đâu là rào cản lớn nhất khiến các bạn chưa dám thử sức ở môi trường quốc tế? Làm sao để vượt qua?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

Theo tôi, phổ biến nhất vẫn là hạn chế về năng lực ngoại ngữ và khả năng giao tiếp tự tin. Nhiều bạn tuy đạt điểm IELTS cao nhưng thường học theo hướng ôn luyện để lấy chứng chỉ, hơn là rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh trong thực tế.

Bên cạnh đó, một số kỹ năng mềm quan trọng như quản lý dự án hay quản lý thời gian cũng chưa được trang bị đầy đủ. Những kỹ năng này hoàn toàn có thể cải thiện thông qua việc đầu tư học tập và tích lũy trải nghiệm.

Tôi cho rằng, các bạn có thể bắt đầu từ những vị trí nhỏ, tại các công ty quy mô vừa và nhỏ, rồi dần từng bước chuyển sang các công ty lớn hơn, môi trường mang tính quốc tế hơn.

Chị có lời khuyên nào cho các bạn trẻ còn đang ngần ngại, tự ti về năng lực bản thân, sợ thất bại khi nghĩ đến chuyện du học hoặc làm việc ở môi trường toàn cầu?

Thạc sĩ Đinh Thị Thanh Hoa:

Nếu cảm thấy ngần ngại hay tự ti, tôi khuyên các bạn hãy đầu tư vào phát triển bản thân: tự học, học từ thầy cô, bạn bè và từ các anh chị đi trước. Dần dần tích lũy sức mạnh nội tại để tự tin hơn.

Hãy chuẩn bị tinh thần rằng thất bại là điều khó tránh khỏi và đừng sợ hãi nó để dám thử thách bản thân, bởi mỗi lần vấp ngã chính là một cơ hội để mình trưởng thành hơn.

Trân trọng cảm ơn chị!