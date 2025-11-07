Nữ hành khách gây náo loạn khi máy bay sắp cất cánh rời Đà Nẵng

TPO - Một nữ hành khách trên chuyến bay Đà Nẵng - Hồng Kông, Trung Quốc bị đuổi khỏi máy bay sau khi la hét, đòi đổi chỗ để ngồi cạnh bạn trai, chuyến bay bị hoãn gần 2 giờ khiến toàn bộ hành khách bức xúc.

Sự cố xảy ra trên chuyến bay của HK Express từ Đà Nẵng đi Hồng Kông, Trung Quốc tối 2/11.

Theo đoạn video lan truyền trên mạng, người phụ nữ (chưa rõ danh tính) đã túm áo tiếp viên hàng không, vừa khóc vừa hét lớn trong nhiều phút ngay giữa khoang máy bay. Nhiều hành khách có mặt trên chuyến bay không giấu nổi sự ngạc nhiên khi tiếng la hét của cô vang khắp cabin.

Chuyến bay HK Express số hiệu UO559, dự kiến cất cánh lúc 18h30 từ Đà Nẵng, cuối cùng phải đổi giờ đến 20h10 mới có thể khởi hành.

Nhân chứng cho biết, vụ việc bắt đầu từ khu vực chờ lên máy bay khi nữ hành khách và bạn trai đã cãi nhau kịch liệt. Người đàn ông được cho là cáo buộc bạn gái phản bội, trong khi cô lại tố ngược anh có hành vi không đứng đắn và “liếc nhìn” những hành khách nữ khác.

Nữ hành khách gây náo loạn máy bay.

Trước khi lên máy bay, một đoạn clip khác tại nhà ga cũng ghi lại cảnh cô gái la hét và đánh bạn trai ngay giữa đám đông.

Hãng hàng không HK Express chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc, nhưng theo truyền thông Hồng Kông, tổ bay đã quyết định từ chối nữ hành khách lên máy bay vì hành vi gây rối và không tuân thủ hướng dẫn an toàn.

Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau một vụ tương tự tại Anh, khi một hành khách mất kiểm soát bị cảnh sát cưỡng chế rời chuyến bay Jet2 từ Manchester đến Ibiza. Video lan truyền cho thấy bốn cảnh sát và một nhân viên y tế phải khiêng người đàn ông ra khỏi máy bay trong tình trạng vùng vẫy, chống đối.

Các chuyên gia hàng không cho rằng, trong bối cảnh du lịch quốc tế phục hồi mạnh mẽ, tình trạng hành khách gây rối trên máy bay có xu hướng gia tăng, đòi hỏi các hãng bay phải siết chặt quy định và tăng cường đào tạo kỹ năng ứng phó cho tổ bay.

Vụ việc được xem là hồi chuông cảnh báo về ý thức hành khách và tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định an toàn hàng không, dù chỉ là một hành động bột phát từ cảm xúc cá nhân.