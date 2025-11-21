Nông nghiệp Hòa Phát thông báo chào bán 30 triệu cổ phiếu lần đầu ra công chúng

Ngày 19/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp Hòa Phát (“HPA” hoặc “Công ty”). Dự kiến, Công ty phát hành 30 triệu cổ phiếu với giá 41.900 đồng/cổ phiếu.

Vốn huy động được dùng để tái cơ cấu tài chính, trả nợ vay, bổ sung vốn lưu động và chuẩn bị nguồn lực đầu tư mở rộng trang trại chăn nuôi, nhà máy thức ăn chăn nuôi. Nhà đầu tư đăng ký mua từ ngày 24/11/2025 đến muộn nhất 16h00 ngày 15/12/2025 thông qua Đại lý phân phối chính là Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (“Vietcap”).

Thành lập năm 2016, HPA tại thời điểm gần nhất có vốn điều lệ 2.550 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi lợn, bò và gia cầm. Sản phẩm chủ lực gồm thức ăn chăn nuôi nhãn hiệu HP Feed, BigBoss; lợn giống và lợn thương phẩm; bò thịt Úc; và trứng gà sạch. Công ty vận hành theo mô hình chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất thức ăn đến trang trại, có trụ sở tại Khu công nghiệp Phố Nối A, xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Về thị phần, Nông nghiệp Hòa Phát hiện nằm trong Top 10 doanh nghiệp chăn nuôi lợn lớn nhất Việt Nam, Top 13 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nhất, dẫn đầu sản lượng trứng gà sạch tại miền Bắc và bò Úc nguyên con.

Trong đợt này, công ty chào bán 30 triệu cổ phiếu phổ thông, toàn bộ là cổ phiếu phát hành mới với giá 41.900 đồng một cổ phiếu. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.257 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap là đại lý phân phối chính thức trong kế hoạch IPO của Công ty Cổ Phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

Nhà đầu tư đăng ký mua tối thiểu 100 cổ phiếu và tối đa 14,25 triệu cổ phiếu (tương đương không quá 5% vốn điều lệ sau đợt chào bán). Số lượng cổ phiếu đăng ký mua phải là bội số của 100. Khi đăng ký, nhà đầu tư đặt cọc 10% giá trị đăng ký mua. Mọi hướng dẫn chi tiết về thời gian và thủ tục đăng ký đặt mua sẽ được công bố trên website của Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (nongnghiep.hoaphat.com.vn) và Vietcap (vietcap.com.vn). Cổ phiếu HPA dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Việc niêm yết cổ phiếu giúp tăng tính minh bạch, uy tín và nâng cao khả năng tiếp cận vốn thứ cấp, hỗ trợ chiến lược tăng trưởng theo chuỗi nông nghiệp khép kín. Cụ thể, nguồn vốn huy động được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu lại nguồn vốn, trả nợ và lãi vay, bổ sung vốn lưu động và tạo nguồn lực để đầu tư các dự án xây dựng trang trại chăn nuôi, nhà máy thức ăn chăn nuôi trong tương lai.