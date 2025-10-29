Nông dân Đồng Tháp xót xa nhìn tài sản chìm sâu trong nước lũ

TPO - Năm nay, nước lũ về sớm và cao hơn cùng kỳ, kết hợp mưa lớn, triều cường khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp bị ngập sâu. Một số nơi vỡ đê bao làm ngập ruộng lúa, vườn cây ăn trái.

Tại xã Phương Thịnh (Đồng Tháp), hơn 150ha lúa vụ Đông Xuân mới sạ 20 ngày đã bị ngập do vỡ đê.

Kế đó, vườn mít, sầu riêng nằm trong ô đê bao cũng chung số phận. Sau sự cố vỡ đê, vườn mít đầu tư hơn 200 triệu đồng của ông Ngô Hoàng Phong ngâm trong nước. Với tình trạng ngập như hiện nay, gần như ông Phong mất trắng.

Ông Phong cho biết, hơn 300 cây mít đang cho trái, hàng trăm cây mít mới trồng được hơn 4 tháng giờ chìm trong nước, nguy cơ sẽ chết hết.

Ông Ngô Hoàng Phong bơi xuồng trong khu vườn bị nước nhấn chìm.

Tại xã Trường Xuân (Đồng Tháp) cũng xảy ra vỡ đê bao vào đêm 22/10. Sau khi sự cố xảy ra, hàng chục người đã cố gắng gia cố đê bằng cừ tràm, nhưng không thể chống đỡ trước con nước quá lớn.

Nước tràn vào đồng làm ngập toàn bộ hơn 133ha lúa đã xuống giống hơn 1 tháng, chủ ruộng đã bón hai đợt phân, chi phí đầu tư khoảng 20 triệu đồng mỗi ha. Phần diện tích lúa này cũng coi như mất trắng.

Những ngày gần đây, nhiều cơn mưa lớn cùng triều cường, lũ lên cao khiến nhiều vườn cây ăn trái của nông dân Đồng Tháp bị ngập. Dọc theo các tuyến kênh, nhiều nhà vườn trên địa bàn các xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc mang máy bơm, mô tơ điện ra vườn bơm chống úng với hy vọng "còn nước còn tát" để cứu vườn cây.

Đê bao tại Đồng Tháp bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng.

Ngày 29/10, lãnh đạo Sở NN&MT Đồng Tháp cho biết, từ giữa tháng 6 đến nửa đầu tháng 10/2025, mực nước tại các khu vực trên địa bàn tỉnh liên tục lên do ảnh hưởng lũ kết hợp triều cường. Mực nước lũ khu đầu nguồn đạt đỉnh ngày 10/10, cao hơn báo động I từ 0,3–0,4m; khu vực Tháp Mười hiện đạt đỉnh lũ của năm và cao hơn báo động III khoảng 0,1m.

Theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh Đồng Tháp có 25 xã, phường bị ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ và triều cường gây ngập úng, sạt lở.

Ngoài gây ngập nhiều nhà dân, lũ còn gây thiệt hại hoàn toàn 11ha hoa màu và 361ha lúa vừa xuống giống; thiệt hại 30-70% hơn 570ha vườn cây ăn trái, một số ao nuôi cá... Ước tổng thiệt hại gần 22tỷ đồng.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây 3 vụ sạt lở bờ sông Tiền, với tổng chiều dài sạt lở 63m, làm sập 1 căn nhà, làm ảnh hưởng 16 hộ dân.

Vỡ đê bao gây thiệt hại cho nông dân tại Đồng Tháp.

Trước mắt, Sở NN&MT Đồng Tháp khuyến cáo các xã, phường chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở bờ sông và hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, hoa màu, vật nuôi, gia cố nhà cửa. Các địa phương cũng được yêu cầu kiểm tra, gia cố bờ bao, chủ động các giải pháp bơm chống ngập bảo vệ vùng dân cư và sản xuất của người dân.

Về lâu dài, Sở NN&MT Đồng Tháp đề nghị các địa phương xây dựng kế hoạch sản xuất, nuôi trồng và quy hoạch xây dựng nhà cửa phù hợp, đảm bảo an toàn lâu dài cho người dân và cơ sở hạ tầng. Các địa phương duy tu hệ thống bờ bao, cống, kênh rạch.