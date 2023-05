'Nơi giấc mơ tìm về' tập 7: Phương (Việt Hoa) bị tình địch dạy dỗ

TPO - Bà Lan (NSND Lê Khanh) phải nhập viện, Gia An (Lãnh Thanh) trách Phó Giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) giấu bệnh của bà Lan. Phương (Việt Hoa) cho rằng Gia An nên tự trách bản thân vì không quan tâm bà. Thấy Phương nặng lời với bạn trai, Mai Anh (Minh Thu) liền lớn tiếng.

Trong tập 6 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Mai Anh (Minh Thu) đến công ty Gia An (Lãnh Thanh) để hỏi về mối quan hệ của anh và Phương. Mai Anh và Gia An đôi co, to tiếng với nhau nhau trước cửa công ty khiến bà Lan (NSND Lê Khanh) chú ý. "Cháu là người yêu anh Gia An", Mai Anh tự giới thiệu.

Trong tập 7, Gia An khẳng định với bà rằng hai người chia tay trước khi về nước. "Con bé nói vẫn yêu cháu. Cả hai chỉ cãi nhau vớ vẩn thôi. Nó về đây để tìm cháu", bà Lan nói.

Gia An khẳng định hết tình cảm với Mai Anh. Tình yêu cần đến từ hai phía, ép buộc sẽ không có kết quả tốt. "Bà nghe nói hai đứa sống thử rồi", bà Lan thắc mắc.

Gia An giải thích rằng ở nước ngoài nếu yêu nhau sẽ về sống với nhau để tiết kiệm. "Đấy là chuyện hoàn toàn bình thường", anh nói. Trong khi đó, bà Lan lại không đồng tình với lời giải thích: "Với bà đó không bình thường và ở đây không giống ở nước ngoài".

Người từng gây rắc rối cho công ty bà Lan bất ngờ đến xin lỗi và mong muốn đính chính trên phương tiện truyền thông về những sai lầm trước đó. "Đây là tấm chân tình của tôi. Mong cô Phương đón nhận. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì cô yêu cầu", anh ta nói.

Bà Lan phải nhập viện, Gia An trách Phó Giám đốc Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) giấu tình hình sức khoẻ của bà Lan. "Sao chú lại đồng tình với bà cháu như vậy? Không nói nên giờ mới có hậu quả thế này đó", Gia An trách móc.

Phương (Việt Hoa) cho rằng anh không nên trách ông Kình mà nên tự trách bản thân vì không quan tâm bà. Thấy Phương nặng lời với Gia An, Mai Anh (Minh Thu) lớn tiếng bênh vực: "Chị có tư cách gì mà nói Gia An của tôi", Mai Anh chất vấn.

Phương đáp trả Mai Anh thế nào? Tình hình sức khỏe của bà Lan ra sao? Tập 7 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 30/5.