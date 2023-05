Bảo Thanh cảm ơn chồng trên sóng truyền hình

TPO - Bảo Thanh khẳng định nhờ chồng ủng hộ, thấu hiểu và gánh vác mọi công việc nên cô có những năm tháng yên tâm làm nghệ thuật. Sau khi sinh bé thứ hai, Bảo Thanh muốn trở lại sân khấu và được chồng hỗ trợ, sẵn sàng làm hậu phương để cô tỏa sáng.

Diễn viên Bảo Thanh vắng bóng trên màn ảnh nhỏ từ năm 2020 để tập trung lo cho tổ ấm nhỏ. Tối 28/5, cô xuất hiện trong chương trình Nghe nhạc cùng tôi và chia sẻ nhiều điều thú vị về cuộc sống hôn nhân.

Bảo Thanh cho biết thanh xuân của cô chính là bé trai đầu lòng Đức Bảo. Năm 21 tuổi, Bảo Thanh quyết định kết hôn và sinh con. "Tới tận bây giờ, tôi vẫn xúc động và cảm thấy tự hào về bản thân. Tôi vượt qua nhiều khó khăn và chưa từng hối hận khi sinh con ở tuổi 21", Bảo Thanh tâm sự.

Khi gia đình đón thêm thành viên mới năm 2021, Bảo Thanh khẳng định cô trưởng thành hơn.

Trên sóng truyền hình, nữ diễn viên chia sẻ về ông xã Đức Thắng: "Tôi thích công an. Chồng tôi cũng là chiến sĩ công an và tôi luôn có cảm xúc đặc biệt với các chiến sĩ. Khi tôi nói với anh ấy rằng muốn quay lại làm sân khấu và công tác tại Nhà hát Công an nhân dân, anh ấy đồng ý ngay. Sân khấu là đam mê lớn nhất và tôi muốn nối nghiệp bố mẹ".

Cô nói lời cảm ơn ông xã đã ủng hộ, thấu hiểu và gánh vác mọi công việc thay vợ. Nhờ người bạn đời chu toàn nhiều việc, Bảo Thanh có những năm tháng yên tâm làm nghệ thuật và thành công như hôm nay.

Bảo Thanh tự nhận có duyên với các giải thưởng. Năm lên 8 tuổi, Bảo Thanh được chọn vào vai bé Nụ trong phim Vào Nam ra Bắc của đạo diễn Phi Tiến Sơn. Vai diễn này giúp cô thắng giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13 (2001).

Khi nhắc đến vai diễn tâm đắc nhất, Bảo Thanh lựa chọn Minh Vân trong Sống chung với mẹ chồng - bộ phim đưa tên tuổi nữ diễn viên đến gần với khán giả. Nữ diễn viên kể kỷ niệm với "mẹ chồng" NSND Lan Hương "Bông".

"Cảm xúc của tôi và NSND Lan Hương rất thật. Sau khi diễn xong cảnh cãi nhau, mỗi người ra ngồi một góc, không nói chuyện với nhau vì chưa thể thoát vai. Bước vào quay thật có nhiều phân cảnh rất sốc. Tôi không nghĩ mẹ Hương diễn thật như thế. Những đoạn cãi nhau với mẹ Lan Hương đều rất thật và mẹ đánh thật còn tôi uất ức thật", Bảo Thanh kể.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện với PV Tiền Phong, Bảo Thanh cho biết sau thời gian nghỉ sinh bé thứ hai, cô chọn sân khấu để thỏa nỗi nhớ nghề, thay vì vội vã đóng phim truyền hình.

Lý giải về quyết định này, nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng cho rằng thánh đường sân khấu giúp cô thay đổi bản thân, môi trường nghệ thuật và có thêm trải nghiệm. Khi có kịch bản truyền hình phù hợp, Bảo Thanh sẵn sàng trở lại màn ảnh nhỏ.