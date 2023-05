'Nơi giấc mơ tìm về' tập 6: Gia An (Lãnh Thanh) phủi trách nhiệm

TPO - Mai Anh luôn muốn "nối lại tình xưa" nên đã đến tận công ty để tìm Gia An (Lãnh Thanh). Trong khi đó, anh không muốn lấy Mai Anh, nên ngay khi về nước đã chia tay với cô gái chung sống suốt thời gian du học.

Trong tập 5 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về, Mai Anh (Minh Thu) - người yêu cũ của Gia An (Lãnh Thanh) vẫn bực bội vì cả hai chia tay chóng vánh. Cô nghi ngờ Gia An có người mới. Mai Anh muốn "bắt trà xanh" và vạch mặt thói trăng hoa của người yêu. Cô bày mưu khiến thiếu gia tự nguyện quay lại.

Trong tập 6, Mai Anh đến công ty của Gia An để hỏi rõ về mối quan hệ của cậu thiếu gia và Phương (Việt Hoa). "Em không đi đâu cả nếu anh không nói rõ mối quan hệ của anh và chị ta", Mai Anh kiên quyết.

Gia An nói rõ với Mai Anh rằng cả hai đã chia tay nên anh không muốn giải thích. "Chuyện tình cảm không phải mang ra để đùa giỡn. Anh đã xin lỗi em nhiều lần dù anh không làm gì sai", Gia An nói rồi khuyên Mai Anh về trước. Công ty không phải là nơi phù hợp để nói chuyện riêng tư.

Mai Anh nhất quyết không rời đi nếu Gia An không cho cô câu trả lời xác đáng. Cả hai đôi co, to tiếng khiến nhiều người chú ý. Đúng lúc này, bà Lan (NSND Lê Khanh) ra ngoài và bắt gặp hai người lớn tiếng với nhau. "Có chuyện gì đấy? Tại sao lại giằng co nhau giữa đường thế?", bà Lan hỏi. Thấy bà Lan, Mai Anh vội chào hỏi và giới thiệu mình là người yêu của Gia An.

Vì muốn cắt đứt quan hệ với Mai Anh, Gia An muốn Phương "lờ đi", "không phản ứng gì" với Mai Anh vì vốn cô đã hiểu lầm mối quan hệ của hai người. "Cậu từng chung sống với cô ta ở Singapore và cậu đá cô ta ngay khi về nước?", Phương hỏi.

Gia An thản nhiên hỏi nếu là đàn ông, liệu cô có lấy người như Mai Anh. Phương hỏi lý do Gia An không định lấy Mai Anh nhưng lại chung sống với cô ấy. "Tôi cực ghét mấy kẻ quất ngựa truy phong", Phương nói.

Bà Lan phản ứng thế nào sau khi nghe Mai Anh tự giới thiệu? Mối quan hệ của Gia An và Mai Anh sẽ ra sao? Tập 6 bộ phim Nơi giấc mơ tìm về lên sóng lúc 21h ngày 29/5.