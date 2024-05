Tình trạng Công nương Kate

TPO - Sau nhiều lần né tránh, Hoàng tử William đã thoải mái hơn trong việc chia sẻ về tình trạng hiện tại của Công nương Kate.

Ngày 30/4, Hoàng tử William có chuyến thăm tổ chức từ thiện James’ Place Newcastle, trung tâm ngăn chặn tự tử dành cho nam giới ở thành phố Newcastle-Upon-Tyne (miền Bắc nước Anh). Tại đây, Thân vương xứ Wales được nhìn thấy giao lưu cùng đám đông người hâm mộ.

Trong video được lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 1/5, một phụ nữ lớn tuổi khoác cờ Anh hỏi William: “Anh có phiền nếu tôi hỏi thăm vợ con anh thế nào không?”.

Thành viên hoàng gia thoải mái đáp lại: “Tất cả chúng tôi đều ổn, cảm ơn bạn. Mọi việc đều ổn”.

Người phụ nữ dường như chưa hài lòng về câu trả lời, tiếp tục gặng hỏi: “Ý tôi là Catherine thì sao?”.

William vẫn thân thiện trả lời nhưng không nói rõ chi tiết: “Vâng, tất cả chúng tôi đều ổn”.

Dù không cung cấp nhiều thông tin, chia sẻ mới nhất của William cho thấy anh đã thoải mái hơn khi nhắc đến vợ trong bối cảnh cô đang điều trị ung thư. Trước đây, anh thường né tránh khi được hỏi. Thái độ này giúp công chúng phần nào yên tâm về tình hình sức khỏe hiện tại của Kate.

Hoàng tử William trở lại với công vụ vào giữa tháng 4, vài tuần sau khi Công nương Kate thông báo bị ung thư.

Ngày 18/4, vị vua tương lại đã đến tổ chức từ thiện Surplus to Supper ở Surrey (Đông Nam Anh).

Chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams đánh giá với The Sun sự xuất hiện của William là dấu hiệu cho thấy hoàng gia đang trở lại nhịp sống bình thường.

“Hoàng gia nhận ra rằng mọi việc họ làm đều gửi đi một thông điệp nào đó. Nếu Catherine ở đó thì thật tuyệt vời, nhưng không ai mong đợi điều đó”, nhà bình luận quan hệ công chúng nổi tiếng ở Anh nói.

Theo dự báo, Công nương Kate tiếp tục vắng mặt khỏi các sự kiện hoàng gia. Thời gian sớm nhất để cô có thể tái xuất là ít nhất 4 tháng, hoặc kéo dài hơn là 5 tháng.

Từ nay đến tháng 7, Hoàng gia Anh dự kiến có nhiều hoạt động nổi bật như giải đua ngựa Royal Ascot, lễ Order of the Garter day, cuộc diễu hành Trooping the Colour… Tuy nhiên, Công nương Kate ít có khả năng tham gia. Thời gian sớm nhất mà Vương phi xứ Wales quay trở lại làm việc là vào tháng 9, sau khi gia đình Windsor có kỳ nghỉ hè kéo dài hơn sáu tuần hàng năm.

Đến nay, ngoài việc phải công khai bệnh tình một cách bị động, thông tin về Công nương Kate vẫn rất ít ỏi. Trong khi Vua Charles trở lại với công việc vào cuối tháng 4 dù đang điều trị ung thư, người đẹp sinh năm 1982 lựa chọn ở ẩn. Theo New York Post, điều này cho thấy Cung điện Buckingham và Kensington áp dụng các chiến lược đối lập khi đối phó với khủng hoảng. Dù còn nhiều lo lắng, công chúng Anh tự trấn an không có tin tức gì chứng tỏ mọi chuyện vẫn bình thường.