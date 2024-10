Công chúa Campuchia giống Lisa (BlackPink) từ chối làm idol Kpop

TPO - Được biết đến với vẻ ngoài xinh xắn, khả năng nói nhiều thứ tiếng và tài năng trình diễn, công chúa Campuchia Jenna gia nhập giới giải trí khi mới sáu tuổi và đã thu hút gần 3 triệu người theo dõi trên TikTok và một triệu người trên YouTube.

Bên cạnh việc được yêu thích ở quê nhà, Jenna còn trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc sau khi biểu diễn ca khúc tiếng Trung trên đài truyền hình CCTV cuối năm 2023. Tài khoản Weibo của cô - mới mở hồi tháng 9 - đã thu hút được 220.000 người hâm mộ.

Jenna gần đây được quan tâm khi truyền thông Đài Loan (Trung Quốc) cho biết động thái tiếp theo của cô là trở thành thực tập sinh thần tượng Kpop. Tin tức này được đăng lại rộng rãi trên các trang web giải trí của Hàn Quốc, với tiêu đề "Công chúa hoàng gia tài năng đến từ Đông Nam Á có khả năng trở thành Lisa (BlackPink) tiếp theo".

Theo thông tin đăng trên Weibo của công chúa, đội ngũ quản lý phủ nhận việc Jenna đang để mắt đến chuyện trở thành sao Kpop, đồng thời cho biết thêm cô đã nhận được lời mời từ một công ty giải trí Hàn Quốc năm 2023, nhưng đã từ chối lời đề nghị.

Bài đăng có đoạn: "Jenna chưa, đang và sẽ không trở thành thực tập sinh Kpop tại Hàn Quốc".

Trong tin nhắn, Jenna nói cô yêu âm nhạc và đang thực hiện album tiếng Quan Thoại đầu tiên của mình. Ngoài ca hát, cô muốn tập trung vào việc học và không có kế hoạch trở thành thực tập sinh Kpop tại Hàn Quốc.

Sinh năm 2012, Jenna là chắt gái của cố Norodom Sihanouk, cựu quốc vương Campuchia. Mẹ cô là Công chúa Norodom Bophary còn cha doanh nhân người Pháp.

Theo South China Morning Post, Jenna đã học opera tại Trường Nghệ thuật Âm nhạc ở Phnom Penh và có thể nói tiếng Pháp, tiếng Khmer, tiếng Thái, tiếng Trung và tiếng Anh.

Năm sáu tuổi, cô ra mắt trong showbiz Campuchia, tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình.

Cô đã giành giải Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Campuchia - Châu Á lần thứ 2 cho bộ phim kinh dị The Night Curse Of Reatrei (2024).

Năm 2022, Jenna ký hợp đồng với K've Entertainment, công ty giải trí Kpop tại Campuchia.

Những bản nhạc nhảy cover ca khúc Next Level (aespa) và Pretty Savage (BlackPink) của cô đã thu hút nửa triệu lượt xem trên YouTube.

Cùng năm, công chúa biểu diễn ca khúc theo phong cách Kpop do chính cô sáng tác, The first day without you, tại lễ hội âm nhạc Hàn Quốc - Campuchia.

“Tôi thích Kpop vì nó hiện đại và độc đáo, tươi sáng và năng động” - cô chia sẻ với hãng truyền thông YTN của Hàn Quốc năm 2023.

Một số video Jenna hát bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau cũng lan truyền trên YouTube.

Bản cover năm 2022 của Jenna là At my worst đã đạt được 23 triệu lượt xem. Một bản cover khác bằng tiếng Trung là You exist in my son mang về cho cô gần 300.000 lượt xem.

Hà Trang