Tang lễ đẫm nước mắt của nữ diễn viên quốc dân

TPO - Lễ tang của cố Kim Soo Mi (tên thật là Kim Young Ok), hưởng thọ 75 tuổi, đã được tổ chức trong sự chia buồn của gia đình tang quyến và đồng nghiệp.

Lễ tang diễn viên Kim Soo Mi được tổ chức tại phòng tang lễ Bệnh viện Đại học Hanyang ở Sageun-dong, Seongdong-gu, Seoul hôm 27/10. Kim Soo Mi có chồng là Jung Chang Gyu, con gái Jung Joo Ri, con trai Jung Myung Ho và con dâu Seo Hyo Rim, cũng là diễn viên.

Vào ngày tiễn đưa bà trên hành trình cuối, các diễn viên Jang Dong Min, Jeong Jun Ha và Yoon Jeong Su đều có mặt, họ có mối quan hệ đặc biệt với cố diễn viên lúc sinh thời và gọi bà là “mẹ nuôi”. Ba người kìm nén nỗi buồn, khiêng quan tài, bày tỏ lòng kính trọng đối với Kim Soo Mi.

Sau đó, mục sư của nhà thờ thực hiện các nghi lễ tiễn đưa người đã khuất, hai diễn viên Lee Sook và Kim Na Un cúi đầu rơi nước mắt.

Con dâu Seo Hyo Rim không kìm nén được nỗi đau và bật khóc nức nở: "Mẹ ơi, đừng đi. Con xin lỗi. Mẹ đã vất vả rồi”. Seo Hyo Rim kết hôn với con trai của Kim Soo Mi, Jung Myung Ho, vào năm 2019.

Bà Kim Soo Mi được xe cấp cứu đưa đến Bệnh viện St. Mary Seoul trong tình trạng ngừng tim lúc 8h8 ngày 25/10 và không qua khỏi. Theo gia đình tang quyến, bệnh nhân bị ngừng tim do sốc tăng đường huyết, lượng đường trong máu của bà đã vượt quá 500.

Jung Myung Ho cũng chia sẻ về áp lực tài chính mà mẹ anh phải chịu đựng trong những ngày cuối đời. Kim Soo Mi đã bị tước mất khoản thù lao biểu diễn cho vở nhạc kịch My Mother, nơi bà đã biểu diễn trong 14 năm. Công ty sản xuất đã vướng vào nhiều vụ tranh cãi về đạo nhạc và bị cáo buộc đã không trả tiền cho bà từ năm ngoái. Bà đang theo đuổi hành động pháp lý chống lại công ty.

“Bà ấy chưa nhận được một xu nào kể từ năm ngoái và đang chuẩn bị đệ đơn kiện” - Jung Myung Ho nói.

Kim Soo Mi đã có dấu hiệu sức khỏe suy yếu từ đầu năm nay. Vào tháng 5, bà đã tạm dừng hoạt động vì mệt mỏi và phải nhập viện. Bất chấp những lo ngại về sức khỏe, bà Kim vẫn xuất hiện trên chương trình phát sóng mua sắm tại nhà vào tháng 8, một số khán giả phát hiện bà bị run tay và nói lắp. Tuy nhiên, bà bác bỏ những lo ngại trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Sinh năm 1949, Kim Soo Mi được phát hiện trong đợt tuyển dụng mở rộng lần thứ 3 của đài MBC năm 1970. Nữ diễn viên trở thành cái tên quen thuộc qua bộ phim truyền hình Country Diaries kéo dài 22 năm, Incarnation of Money, Behind every star, Granny's got talent, Mr. Zoo: The missing VIP, Late blossom…