Hai phim Việt bị đánh bại

TPO - Bom tấn "Venom: Kèo cuối" nhanh chóng chiếm lĩnh phòng vé Việt, vượt xa các đối thủ khác dù bị giới phê bình chê bai. Các phim Việt đều gặp khó khăn trước sức ép từ bom tấn siêu anh hùng này.

Tuần qua, doanh thu phòng vé duy trì ở mức độ ổn định. Rạp chiếu có hai phim nội địa để phục vụ khán giả. Cả hai thuộc thể loại khác nhau nhưng đều có những yếu tố hấp dẫn riêng.

Đáng tiếc, các phim Việt đều không đủ sức để đánh bại bom tấn Venom: Kèo cuối ngay tại sân nhà.

Phim siêu anh hùng thắng thế

Venom: Kèo cuối (Tựa quốc tế: Venom: The Last Dance) là phần ba cũng là phần cuối khép lại series Venom thuộc Vũ trụ điện ảnh Spider-man do Sony khởi động từ năm 2018.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim thu hơn 27 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần với 273.394 vé bán ra trong 7.906 suất chiếu.

Thành tích này tương đương Cô dâu hào môn tuần trước và cao gấp bốn lần so với Joker 2: Điên có đôi, chứng tỏ thương hiệu về siêu anh hùng của Sony vẫn hút khách tại Việt Nam.

Điều này khá bất ngờ vì trước đó, phần hai Venom: Đối mặt tử thù (2021) ra mắt không quá bùng nổ, đạt tổng doanh thu chỉ hơn 10 tỷ đồng tại nước ta. Đầu năm nay, bom tấn Madame Web của nhà Sony cũng rơi vào cảnh ế ẩm với mức doanh thu tương tự.

Giống các phần trước, Venom 3 bị giới phê bình chê tơi tả khi ra mắt. Tác phẩm có kịch bản rời rạc với nội dung cũ kỹ. Diễn xuất của tài tử Tom Hardy gần như là điểm sáng duy nhất của phim.

Tuy nhiên, Venom vẫn là series hốt bạc của Sony, với tổng doanh thu hơn 1,4 tỷ USD toàn cầu. Hơn nữa, phần lớn khán giả cũng tò mò về cái kết của thương hiệu siêu anh hùng ăn theo Người Nhện nên quyết định bỏ tiền mua vé xem phim.

Phim có em gái Trấn Thành tụt hạng

Ở tuần thứ hai phát hành, Cô dâu hào môn không còn giữ được ngôi đầu bảng mà rơi xuống vị trí thứ hai với hơn 9 tỷ đồng. Doanh thu cuối tuần của phim tụt 60% so với tuần trước (27 tỷ đồng).

Số vé bán ra, số suất chiếu và tỷ lệ lấp đầy của phim đều giảm mạnh. Trường hợp này khá giống phim kinh dị Cám trước đó khi có doanh thu mở màn cao nhưng tụt dốc thảm bại ở tuần thứ hai.

Tác phẩm gây chú ý vì vì quy tụ dàn diễn viên ngôi sao, gồm NSND Hồng Vân, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, Uyển Ân – em gái Trấn Thành... Song, phim không được đánh giá cao về nội dung, chất lượng.

Phần lớn ý kiến khán giả đánh giá tác phẩm có nhiều khoảnh khắc hài hước, tạo được tiếng cười nhẹ nhàng. Nhưng kịch bản còn vài hạn chế khiến câu chuyện chưa thực sự thuyết phục.

Mối quan hệ giữa hai nhân vật chính chưa được khai thác sâu, tạo cảm giác khiên cưỡng, gấp gáp. Cách xây dựng tâm lý thiếu nhất quán. Lời thoại thiếu tự nhiên, đôi khi còn hơi kịch.

Nhà sản xuất tích cực thực hiện các hoạt động quảng bá cho phim nhưng chưa hiệu quả, không đủ để đánh bại bom tấn Venom 3. Trên mạng xã hội TikTok, nhiều đoạn video quay lén nội dung phim được lan truyền rộng rãi, phần nào khiến tác phẩm không còn gây tò mò với khán giả.

Tổng doanh thu của Cô dâu hào môn đã gần vượt mức 60 tỷ đồng. Nhưng với tình hình hiện tại, phim khó thể chạm đến cột mốc 100 tỷ đồng như kỳ vọng.

Phim chuyển thể truyện Nguyễn Nhật Ánh chưa nổi bật

Một phim Việt áp dụng chiến lược chiếu sớm là Ngày xưa có một chuyện tình. Trong ba ngày cuối tuần, phim thu hơn 7 tỷ đồng, đứng ở vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp.

Tác phẩm gây chú ý vì chuyển thể từ truyện dài cùng tên của nhà văn Nguyễn Ngọc Ánh, hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt tương tự Mắt biếc (2019). Khi ra mắt, phim cũng nhận được phản hồi khá tốt về chất lượng, đặc biệt là cách dàn dựng của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh – từng làm Thưa mẹ con đi (2019) và Bằng chứng vô hình (2020).

Song, dự án lại có doanh thu không quá ấn tượng như kỳ vọng vì nhiều yếu tố, trong đó có dàn diễn viên. Nữ chính Ngọc Xuân vẫn là gương mặt khá xa lạ với khán giả, trong khi nam chính Avin Lu lại chưa phải là cái tên hút khách.

Hơn nữa, tác phẩm chọn thời điểm ra mắt không thuận lợi, chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ bom tấn Venom: Kèo cuối và phim Việt Cô dâu hào môn. Do đó, phim khó có khả năng tái lập thành tích doanh thu 180 tỷ đồng tại phòng vé như Mắt biếc.

Hai vị trí cuối cùng trong top 5 của Box Office Vietnam lần lượt thuộc về phim kinh dị Tee Yod: Quỷ ăn tạng 2 (5,6 tỷ đồng) và hoạt hình Robot hoang dã (2,9 tỷ). Trong khi đó, các phim còn lại trên bảng tổng sắp đều có doanh thu thấp, chưa vượt qua con số 300 triệu đồng.

Phim hành động Việt Domino: Lối thoát cuối cùng nhanh chóng rút rạp trong cảnh ế ẩm nên không có tên trong bảng xếp hạng cuối tuần. Dự án chưa công bố kinh phí sản xuất nhưng khả năng lỗ nặng vì chỉ thu hơn 596 triệu đồng.

Tuần này, không có nhiều dự án nổi bật ra mắt. Các phim ngoại được nhà phát hành nhập về chủ yếu thuộc thể loại kinh dị, rùng rợn như Tiếng gọi của oán hồn, Vùng đất bị nguyền rủa, Thần dược…

Do đó, bom tấn Venom: Kèo cuối tiếp tục chiếm lĩnh phòng vé, cạnh tranh trực tiếp với hai phim Việt đang chiếu rạp.