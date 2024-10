Game show có Hari Won gây ức chế

TPO - Dù đã đi đến những tập cuối, chương trình "Nữ hoàng vũ đạo đường phố" vẫn khiến khán giả mệt mỏi. Thay vì công chiếu nội dung chính của phần chung kết, chương trình lại sử dụng tập đặc biệt để kéo dài thời gian. Đây không phải lần đầu khán giả phản ứng với cách làm việc này của ê-kíp sản xuất.

Khởi chiếu từ ngày 27/7, Nữ hoàng vũ đạo đường phố để lại ấn tượng khá tốt khi khai thác những màn đối kháng và loại trực tiếp về vũ đạo với sự tham gia của các nữ vũ công nổi tiếng ở Việt Nam.

Tuy nhiên, sau vài tập đầu gây ấn tượng, chương trình dần gây thất vọng khi sa đà vào những tình huống kịch tính, không chăm chút cho phần chuyên môn.

Đi đến những tập cuối cùng, Nữ hoàng vũ đạo đường phố vẫn khiến khán giả mệt mỏi. Trong tập mới nhất lên sóng tối 26/10, trước sự mong đợi của khán giả về sân khấu chung kết với sự tham gia của 3 nhóm nhảy HanoiXGirls, F.E.D và So Fire, ê-kíp lại phát sóng tập đặc biệt nhìn lại quá trình dự thi của các đội vào chung kết.

Việc này khiến phần lớn khán giả bất bình. “Đợi cả tuần chỉ để coi tập đặc biệt thôi. Rất muốn bỏ chương trình”, “Rất là bực luôn. Chờ cả tuần để nhận lại tập đặc biệt lại còn là chiếu lại. Lần thứ 3 rồi đấy”, “Một tuần chờ đợi mà kết quả như này không đáng”, “Nếu có mùa sau mong ê-kíp sẽ rút kinh nghiệm về mấy tập chiếu lại như này”, “Thấy tập đặc biệt là muốn tắt đi luôn”, “Tạm biệt chương trình khiến người xem mệt mỏi”, “Mong ê-kíp thông báo nội dung chiếu tuần tới trên fanpage. Chứ đợi cả tuần mà xem được những tư liệu cũ thì rất nản”... là nhận xét của khán giả về tập mới nhất Nữ hoàng vũ đạo đường phố.

Đây không phải lần đầu khán giả phản ứng với cách làm việc của ê-kíp sản xuất. Trước đó, chương trình không ít lần sử dụng các tập đặc biệt để kéo dài thời gian chiếu các đêm diễn chính.

Đến ngày 26/10 sau gần 3 tháng phát sóng, Nữ hoàng vũ đạo đường phố có tổng 11 tập chính và 3 tập đặc biệt. Với hơn 10 tập được phát sóng, khán giả thực tế chỉ xem được 3 nhiệm vụ chính (2 nhiệm vụ nhóm đấu loại và 1 nhiệm vụ đối kháng). Với số lượng tập khá ít ỏi, nội dung chuyên môn về thi đấu vũ đạo được cho là quá ít.

So sánh với các chương trình cùng chiếu trong khung 20h tối thứ 7 như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Anh trai say hi, số lượng nhiệm vụ của thí sinh tham gia game show vũ đạo cũng ít hơn.

Theo đó, Anh trai vượt ngàn chông gai được chiếu trong khoảng 4 tháng với 5 đêm công diễn và 2 đêm chung kết, Anh trai say hi phát sóng trong khoảng 3 tháng cũng có số lượng đêm diễn tương đương.

Bên cạnh đó, dàn giám khảo của chương trình cũng gây thất vọng lớn, đặc biệt là Hari Won. Cô gần như không có chuyên môn về vũ đạo, những nhận xét hoặc cách cho điểm của Hari thường cảm tính như “mặt sáng”, “lắc mông đẹp”, “mê vì bắt đúng nhịp”...

Khán giả mong đợi nếu chương trình tiếp tục có mùa 2, ê-kíp cần có sự đầu tư hơn từ kịch bản đến chất lượng dàn giám khảo.

Nữ hoàng vũ đạo đường phố được Việt hóa từ chương trình Street Woman Fighter của Hàn. Chương trình ra mắt tại Hàn vào năm 2021 và nhanh chóng tạo ra cơn sốt.