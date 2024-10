Người đẹp Myanmar tuyên bố trả lại vương miện, ông Nawat đáp trả

TPO - Người đẹp Thae Su Nyein và Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar muốn trả lại vương miện và danh hiệu á hậu 2. Trong khi đó, ông Nawat tiếp tục livestream tố ngược lại ê-kíp của người đẹp.

Một ngày sau chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024, lùm xùm giữa người đẹp Thae Su Nyein cùng giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar và ông Nawat tiếp tục căng thẳng.

Cả hai bên đều có động thái lên tiếng về sự việc. Phía Thae Su Nyein và giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar muốn trả lại vương miện và danh hiệu á hậu 2. Trong khi đó, ông Nawat tiếp tục livestream tố ngược lại ê-kíp của người đẹp.

Người đẹp Myanmar muốn trả danh hiệu

Ngày 26/10, top 10 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024 có buổi giao lưu đầu tiên với truyền thông Thái Lan. Tuy nhiên, á hậu 2 - người đẹp Thae Su Nyein không xuất hiện.

Trên trang cá nhân, hoa hậu và các á hậu đều cập nhật danh hiệu mới của mình, tuy nhiên Thae Su Nyein thì không. Cô cũng không cập nhật những hình ảnh của mình trong chung kết Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2024.

Theo trang Kapook.com, Htoo Ant Lwin - Giám đốc Quốc gia Miss Grand Myanmar - tuyên bố trả lại vương miện á hậu 2 của Thae Su Nyein. Htoo Ant Lwin cho rằng kết quả cuộc thi không công bằng và cho biết không tiếp tục hợp tác với Miss Grand International trong các năm tới.

“Tôi đã quyết định trả lại vương miện của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế. Bởi những gì tôi làm và những gì tôi nhận lại là không công bằng. Năm tới tôi sẽ không thể tiếp tục làm giám đốc quốc gia của Miss Grand International nữa”, Htoo Ant Lwin chia sẻ với tờ Myanmar Celebrity.

Trước đó, trên livestream, Htoo Ant Lwin bày tỏ bức xúc khi người đẹp Myanmar được bình chọn cao nhất ở các giải thưởng Best National Costume và Country’s Power of the Year nhưng đều không giành chiến thắng.

Ở hạng mục giải Miss Popular Vote, Soe Min Tun cho biết ông Nawat nói với anh rằng nếu đưa ra số tiền 25.000 USD thì sẽ thắng, vì phía Indonesia đã đưa ra số tiền này. Soe Min Tun đã đi vay mượn bạn bè để có số tiền này nhưng cuối cùng Indonesia lại thắng.

Động thái của ông Nawat

Sau những tố cáo của Htoo Ant Lwin, ông Nawat đã lên tiếng về sự việc trong buổi giao lưu với truyền thông của top 10 sáng 26/10.

“Họ nghĩ vương miện có thể mua được dễ dàng vậy sao. Tôi sẽ đợi phía Myanmar trả lại vương miện hay các người đã mang nó lên máy bay luôn rồi. Ngay khi anh ta từ bỏ bản quyền, tôi sẽ tìm ra đơn vị mới mua bản quyền Miss Grand Myanmar”, ông Nawat nói.

Tối 26/10, ông Nawat tiếp tục livestream để chia sẻ về sự việc ồn ào. Phản hồi về việc đề nghị số tiền 25.000 USD để thắng giải Miss Popular Vote, ông Nawat cho biết đây là số tiền lớn, nhưng ông sẽ không vì số tiền này để bán giải.

Ông Nawat cho biết kết quả của giải Miss Popular Vote được công bố rõ ràng, người đẹp Indonesia đứng thứ nhất, đại diện Việt Nam đứng thứ hai và người đẹp Myanmar chỉ đứng thứ ba. Chủ tịch cuộc thi tỏ ra khó hiểu vì phía Myanmar đổ lỗi cho ông gian lận khi kết quả bình chọn đã rõ ràng.

Ông Nawat nói bà Teresa - Phó chủ tịch cuộc thi - từ lâu đã không ưa Giám đốc quốc gia Myanmar nhưng ông vẫn cố gắng thuyết phục để hai bên tiếp tục làm việc. Nhưng sau sự việc này, ông nhận ra rằng mình sai lầm.

Ông Nawat còn tiết lộ phía Myanmar vẫn nợ tiền bản quyền. Vị chủ tịch nói Giám đốc quốc gia Myanmar thường xuyên phô trương hàng hiệu nhưng đều là tiền quyên góp.

Diễn biến mới

Trong khi vụ việc giữa phía Myanmar và ông Nawat đang căng thẳng thì Hoa hậu Hòa bình Myanmar 2023 (Á hậu 1 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023) Ni Ni Lin Eain bất ngờ có những chia sẻ gây chú ý trên trang cá nhân.

Cô viết: "Tròn một năm chịu đựng tất cả những gì xảy ra. Tôi đã kiên nhẫn với mong đợi tất cả sẽ bình yên khi bon chen kết thúc. Tôi mệt mỏi về tinh thần lẫn thể xác từ lúc đội vương miện. Tôi là Nini Lin Eain. Tôi sẵn sàng giải quyết sự việc và đưa ra bằng chứng".

Ngay sau đó, Giám đốc quốc gia Miss Grand Myanmar - Htoo Ant Lwin - đã đáp trả: "Tôi đã nói thật cả trăm lần rồi. Hãy nói chuyện rõ ràng. Nếu bạn nói dối, bạn sẽ không thoát khỏi địa ngục đâu".

Trong livestream tối 26/10, ông Nawat cho biết đứng về phía người đẹp Nini Lin Eain trong việc này. Vị chủ tịch cũng tuyên bố tổ chức họp báo ngày 27/10 để nói rõ ràng về toàn bộ sự việc.