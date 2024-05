Đài BBC thiên vị Taylor Swift

TPO - Người xem BBC không hài lòng vì nhà đài dành nhiều thời lượng phát sóng cho Taylor Swift mà quên mất bản chất là kênh tin tức quốc gia.

Là một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới, không khó hiểu khi Taylor Swift trở thành tâm điểm của truyền thông thế giới. Mọi động thái dù chỉ nhỏ nhất của người đẹp sinh năm 1989 đều dễ dàng trở thành tiêu đề báo chí. Những cuộc bàn luận về cô càng nhiều hơn gấp bội sau khi album The Tortured Poets Department phát hành ngày 19/4.

Như nhiều hãng truyền thông lớn khác, BBC (Anh) dành thời gian phát sóng đáng kể cho Taylor trong tuần cuối tháng 4. Cô là nhân vật trung tâm trong phần Thought for the Day (Suy nghĩ trong ngày) của Today Programme (Chương trình Hôm nay) trên BBC Radio 4.

BBC cũng có nhiều bài báo viết về phản ứng của người hâm mộ trước việc album The Tortured Poets Department bị rò rỉ trên mạng xã hội, tên một quán rượu trở thành tiêu đề bài hát và cả các ca khúc của Taylor được sử dụng trên TikTok... Đài truyền hình quốc gia Anh còn đăng tải bài phân tích về sự liên quan giữa giọng ca Shake it Off với các nhà thơ Hy Lạp cổ đại.

Trong khi việc BBC ưu ái Taylor Swift có thể khiến Swifties (cộng đồng người hâm mộ Taylor Swift vui vẻ), đông đảo người xem trung thành tỏ ra bức xúc vì nhà đài dường như đi lệch khỏi tôn chỉ, mục đích ban đầu.

Một khán giả của BBC, Sojnia Hains, bức xúc: “Bằng cách nào mà việc một ca sĩ nhạc pop tung ra album kép lại trở thành tin tức quốc gia? Điều này chỉ nên xuất hiện trên chương trình tạp chí”.

Khán giả khác là Claire Maclannan đã liên hệ với Newswatch - nơi đưa ra ý kiến người xem về tin tức của BBC News - để phản ánh: “Tôi không chắc mình từng nghe nhạc sĩ hay nghệ sĩ nào khác được nói đến trên nhiều kênh như vậy hay chưa. Cô ấy dường như trở thành mục quan trọng trên BBC One TV, được đưa tin vài lần một ngày trong nhiều ngày. Tôi không thể tin được mức độ đưa tin, đến mức tôi nghĩ BBC được trả tiền để quảng bá cô ấy. Có phải họ đang cố gắng hết sức để thu hút giới trẻ xem đài?”.

Ngoài ra, một số cư dân mạng có chung quan điểm: “Tôi đang đưa cho BBC quá nhiều tiền của mình để họ cho tôi xem những nội dung mà tôi không muốn”, “Cô ấy cũng được đưa tin quá nhiều trên các kênh tin tức khác. Mỗi ngày có rất nhiều bài báo”, “Tôi đã phát ngán với những tin tức về cô ấy, mối quan hệ với bạn trai hay bộ trang phục như đồ bơi. Tiếp xúc quá mức không phải lúc nào cũng tốt”…

Trước ý kiến trái chiều từ khán giả, BBC phản hồi: “Taylor Swift là nhân vật quan trọng trong văn hóa đại chúng. Chúng tôi biết khán giả của mình, đặc biệt là người trẻ, quan tâm đến tác phẩm của cô ấy. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy việc đưa các báo cáo về album mới và phản ứng về nó như một phần của văn hóa đại chúng là đúng đắn. Chúng tôi ghi nhận không phải ai cũng cảm thấy như vậy. Chúng tôi sẽ cân nhắc đến tất cả người xem khi chọn câu chuyện nào để đưa tin”.