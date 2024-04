Taylor Swift cay cú Kim Kardashian suốt 10 năm

TPO - Sau khi bị Taylor Swift nhắc tên, chỉ trích trong ca khúc mới, Kim Kardashian thấy khó hiểu khi giọng ca sinh năm 1989 vẫn còn cay cú chuyện xảy ra cách đây gần 10 năm.

Theo People,việc Taylor phát hành album The Tortured Poets Department khơi dậy mối thù giữa nữ ca sĩ và Kim Kardashian. Ca khúc thanK you alMee được cho là mỉa mai vợ cũ Kanye West, với phần chữ cái viết hoa để rõ tên KIM.

Sau khi mất hơn 100.000 người theo dõi trên mạng, Kim Kardashian ngạc nhiên vì Taylor Swift vẫn còn cay cú mọi chuyện sau gần 10 năm. "Kim nói không hiểu sao Swift cứ tiếp tục nhắc đến chuyện đó. Cũng đã trải qua nhiều năm rồi. Kim nghĩ Swift nên vượt qua và tiếp tục cuộc sống", nguồn tin nói với People.

Thông qua thanK you alMee, ca khúc khiến Kim Kardashian bị hơn 100.000 người hủy theo dõi (con số không ngừng tăng), Taylor Swift kể về việc cô đối phó với kẻ bắt nạt, điều đó khiến cô mạnh mẽ hơn mỗi ngày.

Lời bài hát thể hiện sự tổn thương, khiến cô bỏ qua sự thánh thiện, ước kẻ bắt nạt phải chết đi. Cô tự hào vì bản thân nổi tiếng, nghĩ đến viễn cảnh các con của kẻ thù hát ca khúc mà "chỉ hai chúng ta biết là về cô".

Theo Page Six, mối thù giữa Kim Kardashian và Taylor Swift bắt nguồn từ năm 2016, sau khi Kanye West nhắc về Swift trong bài hát Famous.

Chồng cũ của Kim lúc đó nhắc đến Taylor Swift trong bài hát với ca từ xúc phạm. Nam rapper còn thuê người đóng giả ca sĩ sinh năm 1989, tạo hình khỏa thân.

Lúc đó, Kim Kardashian trả lời phỏng vấn rằng Swift biết rõ mọi chuyện, cho phép chồng mình nhắc tên trong MV, sau đó phản ứng. Ngôi sao truyền hình thực tế còn công khai đoạn băng ghi âm cuộc gọi giữa Kanye West và Taylor Swift.

Sau khi đoạn ghi âm tung ra, Taylor Swift bị chỉ trích là hai mặt, rắn độc. Năm 2017, nữ ca sĩ tung album Reputation, lấy hình tượng rắn chúa làm chủ đạo để đáp trả việc Kim Kardashian và fan ngôi sao truyền hình thực tế nói về cô.

Đến năm 2020, đoạn băng cụ thể cuộc trò chuyện giữa Kanye West và Taylor Swift xuất hiện. Trong đó, Kanye West chưa bao giờ nói về việc sẽ xúc phạm đồng nghiệp trong bài hát, đoạn video Kim tung ra là bản có chỉnh sửa.

Một thời gian sau, xuất hiện trên Watch What Happens Live, Kim nói cả hai đã "vượt qua" chuyện quá khứ. Trong khi đó, Swift phủ nhận: "Sẽ rất tuyệt nếu kẻ bắt nạt công khai xin lỗi tôi. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là họ cho rằng đã vượt qua và sống tốt".

Năm 2023, khi nhận giải Nhân vật của năm từ tạp chí Time, Taylor Swift nhắc chuyện quá khứ, cho rằng tâm lý cô suy sụp hoàn toàn. "Một cuộc ghi âm bất hợp pháp và dàn dựng có chủ đích. Kim Kardashian đã chỉnh sửa và nói với mọi người rằng tôi là kẻ nói dối. Lúc đó tôi phải xa lánh hết mọi người vì không dám tin ai. Tôi suy sụp và tưởng như sự nghiệp chấm dứt", ca sĩ tỷ phú nói.