Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Nội dung tin nhắn thân mật thầy giáo ở Tây Ninh gửi nữ sinh khiến người nhà đến tận trường

LINH LÊ

HHTO - Ông N.V.T. - giáo viên trường THPT Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) có nhắn tin thân mật với nữ sinh L., nội dung tin nhắn khiến người nhà em L. cũng như cộng đồng mạng bức xúc.

Một vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng vừa xảy ra tại Trường THPT Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh). Từ những tin nhắn thân mật vượt giới hạn giữa thầy giáo và nữ sinh lớp 10, mọi chuyện bị đẩy đi xa, để rồi người chịu tổn thương nhiều nhất chính là nữ sinh đang ngồi ghế nhà trường.

Ngày 20/10, cô V.T.K.C., Phó hiệu trưởng nhà trường, nhận được phản ánh từ một giáo viên rằng nữ sinh N.T.T.L. (lớp 10) có dấu hiệu bị thầy giáo “làm chuyện không đúng”. Ngay hôm sau, nhà trường đã lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ L.

Nữ sinh L. cho biết thầy N.V.T., giáo viên môn Giáo dục quốc phòng, thường xuyên nhắn tin thân mật và từng có hành động đụng chạm khiến L. khó chịu. Điều L. mong muốn duy nhất là mọi chuyện dừng lại để cô bạn được tập trung vào học hành.

collage-790.png
Tin nhắn thầy T. gửi cho nữ sinh L. không phù hợp mới mối quan hệ thầy trò.

Ban giám hiệu đã vào cuộc, làm việc với thầy T. Người này thừa nhận đã nhắn tin không phù hợp, dù phủ nhận hành vi đụng chạm. Thầy T. cam kết chấm dứt mọi liên lạc với học sinh. Ban tư vấn học đường cũng trấn an L., để nữ sinh yên tâm tiếp tục học tập.

Thế nhưng, căng thẳng chưa dừng ở đó. Chiều 27/10, mẹ nữ sinh L. và một người phụ nữ khác tìm đến trường với lý do trao đổi việc học của con. Khi vào tới khuôn viên trường, hai người đã tìm gặp và tấn công ông T. cùng những người vào can ngăn. Nhận được tin báo, công an xã Rạch Kiến nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc.

7f7a2982jpg-1761629461874.jpg
Mẹ nữ sinh L. và một người phụ nữ khác bức xúc tìm đến trường.

Theo nội dung tin nhắn, nữ sinh L. từng nhiều lần vạch ra ranh giới rõ ràng với thầy giáo. Cô bạn nhắn thầy “không nên tiếp tục” và “cần giữ đúng giới hạn” để bạn tập trung học hành. Dù vậy, ông T. vẫn tiếp tục liên lạc, khiến tâm lý L. bị ảnh hưởng và đẩy sự việc vượt tầm kiểm soát.

Hiện lực lượng chức năng và nhà trường đang tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh các bước pháp lý, điều quan trọng hơn cả là đảm bảo nữ sinh được an toàn và tôn trọng, để bạn không phải chịu thêm bất kỳ áp lực hay tổn thương nào.

Môi trường học đường phải luôn là nơi học sinh được bảo vệ và phát triển lành mạnh. Thầy cô phải là những người soi đường, tấm gương để học sinh kính trọng và noi theo. Hy vọng vụ việc sẽ đượclamf rõ và người có trách nhiệm cần phải bị xử ký nghiêm theo nội quy trường học cũng như pháp luật để những sự việc đáng tiếc tương tự sẽ không tái diễn.

cover.jpg
LINH LÊ
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin
#giáo viên Tây Ninh #tin nhắn thân mật #giáo dục #tình trạng giáo viên #Tây Ninh #vụ việc gây tranh cãi #phụ huynh

Cùng chuyên mục