Nội dung tin nhắn thân mật thầy giáo ở Tây Ninh gửi nữ sinh khiến người nhà đến tận trường

HHTO - Ông N.V.T. - giáo viên trường THPT Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh) có nhắn tin thân mật với nữ sinh L., nội dung tin nhắn khiến người nhà em L. cũng như cộng đồng mạng bức xúc.

Một vụ việc khiến nhiều phụ huynh lo lắng vừa xảy ra tại Trường THPT Rạch Kiến (tỉnh Tây Ninh). Từ những tin nhắn thân mật vượt giới hạn giữa thầy giáo và nữ sinh lớp 10, mọi chuyện bị đẩy đi xa, để rồi người chịu tổn thương nhiều nhất chính là nữ sinh đang ngồi ghế nhà trường.

Ngày 20/10, cô V.T.K.C., Phó hiệu trưởng nhà trường, nhận được phản ánh từ một giáo viên rằng nữ sinh N.T.T.L. (lớp 10) có dấu hiệu bị thầy giáo “làm chuyện không đúng”. Ngay hôm sau, nhà trường đã lắng nghe chia sẻ trực tiếp từ L.

Nữ sinh L. cho biết thầy N.V.T., giáo viên môn Giáo dục quốc phòng, thường xuyên nhắn tin thân mật và từng có hành động đụng chạm khiến L. khó chịu. Điều L. mong muốn duy nhất là mọi chuyện dừng lại để cô bạn được tập trung vào học hành.

Tin nhắn thầy T. gửi cho nữ sinh L. không phù hợp mới mối quan hệ thầy trò.

Ban giám hiệu đã vào cuộc, làm việc với thầy T. Người này thừa nhận đã nhắn tin không phù hợp, dù phủ nhận hành vi đụng chạm. Thầy T. cam kết chấm dứt mọi liên lạc với học sinh. Ban tư vấn học đường cũng trấn an L., để nữ sinh yên tâm tiếp tục học tập.

Thế nhưng, căng thẳng chưa dừng ở đó. Chiều 27/10, mẹ nữ sinh L. và một người phụ nữ khác tìm đến trường với lý do trao đổi việc học của con. Khi vào tới khuôn viên trường, hai người đã tìm gặp và tấn công ông T. cùng những người vào can ngăn. Nhận được tin báo, công an xã Rạch Kiến nhanh chóng có mặt để làm rõ vụ việc.

Mẹ nữ sinh L. và một người phụ nữ khác bức xúc tìm đến trường.

Theo nội dung tin nhắn, nữ sinh L. từng nhiều lần vạch ra ranh giới rõ ràng với thầy giáo. Cô bạn nhắn thầy “không nên tiếp tục” và “cần giữ đúng giới hạn” để bạn tập trung học hành. Dù vậy, ông T. vẫn tiếp tục liên lạc, khiến tâm lý L. bị ảnh hưởng và đẩy sự việc vượt tầm kiểm soát.

Hiện lực lượng chức năng và nhà trường đang tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh các bước pháp lý, điều quan trọng hơn cả là đảm bảo nữ sinh được an toàn và tôn trọng, để bạn không phải chịu thêm bất kỳ áp lực hay tổn thương nào.

Môi trường học đường phải luôn là nơi học sinh được bảo vệ và phát triển lành mạnh. Thầy cô phải là những người soi đường, tấm gương để học sinh kính trọng và noi theo. Hy vọng vụ việc sẽ đượclamf rõ và người có trách nhiệm cần phải bị xử ký nghiêm theo nội quy trường học cũng như pháp luật để những sự việc đáng tiếc tương tự sẽ không tái diễn.