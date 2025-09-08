Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nổ nhà trọ ở Bắc Ninh khiến 2 người tử vong

Nguyễn Thắng
TPO - Ngày 8/9, một vụ nổ xảy ra tại nhà trọ T.H ở tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh (Bắc Ninh) làm 2 người tử vong.

Theo đó, rạng sáng 8/9, nhiều công nhân thuê trọ tại nhà trọ T.H và người dân khu vực lân cận nghe thấy tiếng nổ lớn từ tầng 4 của tòa nhà. Sau tiếng nổ lớn, lửa, khói bốc lên.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh Bắc Ninh đã cử cán bộ, chiến sĩ cùng xe chữa cháy, cứu nạn đến hiện trường phối hợp với Công an phường Nếnh xử lý vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa ra ngoài thi thể hai nạn nhân là anh Hoàng Minh L (sinh năm 2000) và vợ là chị Lý Thị Bích D (sinh năm 2004) cùng trú ở xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Thắng
