Nỗ lực đầu tư, đảm bảo điện mùa nắng nóng khu vực phía Nam

Trong tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và các hoạt động chính trị, văn hóa tại 21 tỉnh, thành phố phía Nam; đặc biệt là đảm bảo điện ổn định trong suốt các dịp lễ quan trọng của đất nước như giỗ tổ Hùng Vương, 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Về đích 50 năm

Trong tháng 4/2025, sản lượng điện tiêu thụ trong toàn EVNSPC đạt 8,32 tỷ kWh, tăng 3,55% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế 4 tháng năm 2025, sản lượng điện tiêu thụ đạt 30,523 tỷ kWh, tăng 2,45% so với cùng kỳ 2024.

EVNSPC và các đơn vị thành viên cũng đã chủ động triển khai các phương án đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô và cả năm 2025; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, tổn thất điện năng.

Lập thành tích kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng và phát triển EVNSPC (30/4/1975 – 30/4/2025), EVNSPC đã nỗ lực vượt bậc, hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30/4/2025; trong đó có 27 công trình EVN giao, 23 công trình EVNSPC điều hành đẩy sớm tiến độ phục vụ cung cấp điện mùa khô.

Riêng trong tháng 4/2025, EVNSPC khởi công 8 công trình 110kV và đóng điện 21 công trình, nâng tổng số công trình khởi công 29 công trình và đóng điện 50 công trình trong 4 tháng đầu 2025.

Một số công trình đã đóng điện trong tháng 4 như trạm biến áp (TBA) 110kV Thanh Bình và đường dây đấu nối, đường dây 110kV Giao Long - Phú Thuận, TBA 110kV Cái Răng và đường dây đấu nối, đường dây 110kV đấu nối Hyosung VC rẽ Tr.220kV Tân Thành - Thép POSCO, lắp máy 2 TBA 110kV KCN Long Khánh, cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim - Tr.220kV Tháp Chàm (giai đoạn 1), nâng cấp đường 110kV Thuận An - VSIP2

Điều chỉnh phụ tải

EVNSPC đã ký cam kết tiết kiệm điện với 320.792 khách hàng; phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội nghị về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong giai đoạn nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm 2025; phối hợp Báo Tiền Phong tổ chức Hội thảo – Tọa đàm “Đảm bảo điện mùa nắng nóng – Thách thức và giải pháp”…

Kết quả tiết kiệm điện 4 tháng đầu năm 2025 của EVNSPC đạt 720 triệu kWh, tương đương 2,40% điện thương phẩm.

Tổng công ty đã và đang tích cực triển khai Chương trình Dịch chuyển phụ tải theo quy định của Bộ Công Thương và chỉ đạo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Kết quả, 6.146 khách hàng ký thoả thuận tham gia. Trong tháng 4/2025, công suất dịch chuyển thực tế ước đạt trung bình 2.800 MW/ngày, góp phần quan trọng đảm bảo cung ứng điện miền Nam mùa khô 2025.

Đảm bảo cung cấp điện cao điểm nắng nóng

EVNSPC cho biết, tháng 5/2025 là cao điểm nắng nóng, EVNSPC tiếp tục đảm bảo cung cấp điện cho nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn đặc biệt là tăng cường công tác quản lý vận hành, đảm bảo an toàn cung cấp điện.

Tiếp tục đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng, phấn đấu thực hiện khởi công và đóng điện 100% các công trình theo kế hoạch.

Tiếp tục công tác phối hợp, làm việc với chính quyền địa phương các tỉnh về tình hình cung ứng điện và giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác đầu tư xây dựng một số công trình lưới điện trên địa bàn.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiết kiệm điện; triển khai chương trình DSM, chương trình DR chương trình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là trong cao điểm mùa khô.

Thời gian qua, EVNSPC và các đơn vị thành viên tiếp tục có nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các kênh thông tin của đơn vị và ngành điện về tình trạng giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo người dân, khách hàng. Song song đó, EVNSPC tiếp tục thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng cài App CSKH EVNSPC tại địa chỉ https://cskh.evnspc.vn để nhận thông báo tiền điện và các thông tin về dịch vụ điện một cách chính thống,…

Thời gian tới EVNSPC tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền an toàn điện, phong chống cháy nổ; tăng cường truyền thông, quảng bá, hướng dẫn cài đặt App CSKH và công tác chuyển đổi số. Tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông. Công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp cũng được triển khai nghiêm ngặt.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, EVNSPC đã tiết kiệm chi phí từ việc không tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm, dành 18,9 tỷ đồng để xây dựng 315 căn nhà (60 triệu đồng/căn) tại 21 tỉnh, thành phố. Cùng với đó, vận động các nguồn tài trợ ngoài xã hội để hỗ trợ xây dựng thêm 500 căn nhà tặng cho người nghèo ở một số tỉnh với tổng kinh phí 30 tỷ đồng.