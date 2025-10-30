Niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thanh niên Agribank trong thời đại mới

Từ nhận thức đến hành động, đoàn viên, thanh niên Agribank đang từng ngày khẳng định niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của đất nước.

Trong tiến trình phát triển của cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong, là đội quân xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bước vào thời kỳ hội nhập, chuyển đổi số và phát triển bền vững, thế hệ trẻ Việt Nam càng được kỳ vọng là chủ thể của đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Với Agribank – ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn – đội ngũ cán bộ trẻ không chỉ là lực lượng lao động nòng cốt, mà còn là nhân tố quan trọng trong chuyển đổi tư duy quản trị, lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và khẳng định vai trò xã hội của ngành ngân hàng trong đời sống nhân dân.

Nhận thức rõ trách nhiệm của mình, tuổi trẻ Agribank luôn lấy lý tưởng cách mạng làm kim chỉ nam, lấy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng để rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ. Từ nhận thức đến hành động, từ lý tưởng đến kết quả cụ thể, đoàn viên, thanh niên Agribank đang từng ngày khẳng định niềm tin, lý tưởng và sứ mệnh của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng Đảng, phát triển doanh nghiệp và góp phần hiện thực hóa khát vọng phồn vinh của đất nước.

Lý tưởng của thanh niên trong kỷ nguyên mới

Các hoạt động được triển khai đồng bộ, gắn “học Bác” với hiệu quả công việc, kỷ luật công vụ và văn hóa phục vụ nhân dân. Việc cụ thể hóa Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện xuyên suốt, coi trọng cả học tập chuyên đề và cam kết rèn luyện của cán bộ, đoàn viên. Nhờ đó, học tập và làm theo Bác đã đi vào thực chất, trở thành nếp nghĩ, cách làm của từng cơ sở Đoàn, là chuẩn mực tổ chức và động lực đổi mới phương thức lãnh đạo trong toàn hệ thống Đoàn Thanh niên Agribank.

Trên nền tảng đó, tinh thần “nói đi đôi với làm” được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực. Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu với cấp ủy, chuyên môn trong việc hoàn thiện quy chế, nội quy lao động; nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu; tăng cường đối thoại, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong đơn vị. Các phong trào thi đua được triển khai thực chất, hướng tới hiệu quả, gắn với thực hành tiết kiệm, chống hình thức, tham nhũng, lãng phí.

Kế thừa di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tuổi trẻ Agribank đã phát triển thành nhiều phong trào hành động cụ thể, là động lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành của đoàn viên: Cuộc vận động “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giao dịch và tác phong công sở” (2023); Cuộc thi “Ý tưởng chuyển đổi số, sáng kiến khoa học ứng dụng trong hoạt động kinh doanh” (2024); cùng các hoạt động tìm hiểu nghị quyết, xây dựng Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đoàn và Agribank. Tỷ lệ 100% đoàn viên, thanh niên tham gia cho thấy việc học tập và làm theo Bác đã trở thành động lực tự thân, là tiêu chí rèn luyện trong từng tập thể, từng cá nhân.

Học Bác để sống có trách nhiệm, yêu nước để hành động thiết thực – đó chính là cách tuổi trẻ Agribank đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về niềm tin, sự cống hiến và nghĩa tình.

Các chuyên đề sinh hoạt như “Thanh niên làm theo lời Bác”, “Nhớ về Bác, lòng ta trong sáng hơn”, “Bác Hồ với ngành Ngân hàng” đã tạo nên không gian chính trị – tư tưởng giàu sức lan tỏa, nơi đoàn viên “tự soi – tự sửa – tự rèn” từ tư duy nghề nghiệp đến đạo đức công vụ. Đoàn viên Nguyễn Thị Hạnh (Agribank Bắc Long An) chia sẻ: “Buổi sinh hoạt chuyên đề giúp em hiểu rõ hơn tình cảm và sự quan tâm của Bác với ngành Ngân hàng. Nghe Bác dạy phải giữ gìn từng đồng tiền của nhân dân, em thấy nghề của mình không chỉ là làm nghiệp vụ mà còn là giữ gìn niềm tin.”

Từ nhận thức đến hành vi là một bước dài. Ở Agribank, lời dạy của Bác đã trở thành kỷ luật nội tâm, biến chuẩn mực đạo đức cách mạng thành chuẩn mực nghề nghiệp cụ thể. Lê Viết Hoàng Nam – Bí thư Đoàn Thanh niên chi nhánh thành phố Huế nhấn mạnh: “Tư tưởng của Bác về sự liêm chính, tiết kiệm và tinh thần phục vụ nhân dân khiến tôi nhìn lại cách mình làm việc mỗi ngày. Không cần điều gì lớn lao, chỉ cần mình cẩn trọng hơn trong từng giao dịch, kỹ lưỡng trong từng con số thì đó cũng là đang học và làm theo Bác.”

Đoàn Thanh niên Agribank đã và đang triển khai nhiều mô hình cụ thể: “Quầy giao dịch thanh niên”, “Mỗi đoàn viên – một việc làm theo gương Bác”, “Chi đoàn học tập và làm theo Bác”, “Nụ cười Agribank”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”, cùng các chiến dịch “Agribank Vì tương lai xanh”, “Agribank Tốt hơn mỗi ngày”. Bí thư Đoàn cơ sở Bắc Long An Nguyễn Tấn Phát khẳng định: “Việc học tập và làm theo Bác phải được cụ thể hóa bằng hành động. Chúng tôi tiếp tục phát động phong trào thi đua ‘Mỗi đoàn viên – một việc làm theo gương Bác’, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và văn hóa phục vụ khách hàng.”

Có thể thấy, với 169 cơ sở trực thuộc và gần 16.000 đoàn viên, Đoàn Thanh niên Agribank đã khẳng định vị thế là lực lượng trẻ, trí tuệ, nòng cốt trong tiến trình chuyển đổi số của Agribank và toàn ngành Ngân hàng. Đồng chí Phạm Thị Quỳnh Anh – Phó Bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Agribank khẳng định: “Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng vào việc tự rèn luyện của đoàn viên, thúc đẩy thi đua lao động giỏi, sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết và động viên thanh niên vượt khó.” Đây là sự khẳng định có giá trị chính trị và tổ chức, cho thấy học Bác đã trở thành động lực bao trùm, kết tinh thành sức mạnh nội sinh của tuổi trẻ Agribank: rèn luyện – thi đua – sáng tạo – đoàn kết – vượt khó.

Sứ mệnh tiên phong của thanh niên Agribank

Trong mọi chặng đường của Tổ quốc, thanh niên luôn là lực lượng tiên phong - mang trong tim ngọn lửa yêu nước, trên vai sứ mệnh dựng xây và bảo vệ non sông. Với tuổi trẻ Agribank, đồng hành cùng đất nước không chỉ là lý tưởng, mà là hành trình hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường bằng trí tuệ, kỷ luật và lòng nhân ái - ba phẩm chất làm nên bản sắc của người đoàn viên Agribank hôm nay.

Yêu nước trong thời bình, vì thế, không chỉ là khẩu hiệu, mà là hành vi tri ân cụ thể, hun đúc bản lĩnh chính trị và nhân cách của người đoàn viên Agribank – những công dân trẻ đang góp phần làm rạng rỡ một thời rực rỡ của đất nước hôm nay..

Cùng với việc “học Bác trong công vụ”, Đoàn Thanh niên Agribank phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước và truyền thống nghĩa tình qua các đợt sinh hoạt chính trị “Hòa bình đẹp lắm”, “Tự hào Việt Nam”, gắn với thi đua 80 ngày chào mừng 80 năm thành lập nước, 50 năm thống nhất đất nước và gần 40 năm đổi mới. Những chương trình được tổ chức đồng bộ, hiện đại trên nền tảng số, giúp đoàn viên ôn lại truyền thống, bồi dưỡng niềm tự hào dân tộc và khơi dậy trách nhiệm công dân trong kỷ nguyên số. Dòng chảy nghĩa tình tiếp nối qua chuyên đề “Họ đã sống một thời rực lửa – Chúng ta đang sống một thời rực rỡ” và chuỗi hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” – tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách, thắp nến tri ân, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, xây nhà tình nghĩa.

Trong thiên tai, dịch bệnh và nhiệm vụ nghĩa tình biên giới - biển đảo, tinh thần xung kích của thanh niên Agribank càng tỏa sáng. Khi dịch Covid-19 bùng phát, tuổi trẻ Agribank vừa giữ vững mạch vận hành dịch vụ ngân hàng, vừa xung kích tuyên truyền phòng dịch, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, trồng cây gây rừng. Khi bão số 3 (Yagi) gây thiệt hại, thanh niên toàn hệ thống chung tay hỗ trợ các tỉnh bị ảnh hưởng, đồng thời triển khai lực lượng tình nguyện tại chỗ giúp dân dọn dẹp, phòng dịch, khắc phục hư hỏng. Hướng ra biển đảo, các chương trình “Ngân hàng Việt Nam với Trường Sa thân yêu”, “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, “Xanh hóa Trường Sa”; các phần việc xây dựng nhà văn hóa đa năng tại đảo Cô Lin – Trường Sa, tặng xe bán tải cho đảo Sinh Tồn, trao xe cứu thương, tủ thuốc, cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo… khẳng định tình yêu nước được chuyển hóa thành năng lực hành động, gắn trách nhiệm xã hội với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền. 100% cơ sở Đoàn treo bản đồ Việt Nam tại nơi làm việc, hưởng ứng chuỗi “Tự hào một dải non sông” – một tuyên ngôn giá trị rõ ràng về niềm tin – lý tưởng – bản lĩnh của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên hội nhập.

Hàng năm, Đoàn Thanh niên Agribank dành hàng chục tỷ đồng cho an sinh xã hội với hàng vạn cây xanh được trồng mới, hàng chục sân chơi thiếu nhi, hàng chục km đường đèn năng lượng thắp sáng đường quê, hàng trăm chiếc xe đạp theo bước chân các em đến trường, các căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết vẫn được đoàn viên thanh niên Agribank dành tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội…

Trong hơn 3 thập kỷ qua, các thế hệ thanh niên Agribank đã nối tiếp nhau viết nên truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Agribank, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển của Agribank và toàn ngành. Đó là hình ảnh của thanh niên Agribank xung kích sẵn sàng dám dấn thân vào những nơi khó khăn, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở vùng sâu, vùng xa, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn.

Đó là hình ảnh thanh niên sáng tạo không ngừng, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đi đầu trong ứng dụng KH-CN cho sự phát triển của Agribank và toàn ngành Ngân hàng. Bằng sức trẻ, sự năng động và bản lĩnh, tuổi trẻ Agribank vững tin tiếp tục gặt hái được nhiều thành công và sẽ mãi là chỗ dựa vững chắc cho đoàn viên, thanh niên, xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, đóng góp vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu kinh doanh tại đơn vị. Hàng năm, hàng ngàn đoàn viên được công nhận đoàn viên ưu tú, hàng trăm Đoàn viên ưu tú Agribank được kết nạp vào Đảng. Nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, làm việc, trong thực hiện các phong trào cách mạng,… đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vàng và niềm tự hào về thế hệ trẻ Agribank trong giai đoạn cách mạng mới.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều năm qua, Đoàn Thanh niên Agribank liên tục được Trung ương Đoàn và Đoàn cấp trên ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý: Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Cờ thi đua đơn vị xuất sắc giai đoạn 2017–2023 của Ban Thường vụ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương; Giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2024; Giải thưởng Đổi mới sáng tạo phát triển doanh nghiệp các năm 2022, 2024… Những phần thưởng ấy là minh chứng thuyết phục cho sức mạnh, trí tuệ và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ Agribank.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy và Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Agribank, một cơ chế rèn luyện toàn diện đã được hình thành, hun đúc nên lớp lớp đoàn viên kiên định lý tưởng, vững vàng bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, giàu lòng yêu nước và nghĩa tình. Cơ chế ấy không chỉ đem lại thành quả hôm nay mà còn bảo đảm tính kế thừa cho ngày mai, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, đưa Agribank phát triển bền vững theo định hướng chuyển đổi số, kinh tế xanh và tài chính bao trùm. Bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng, tuổi trẻ Agribank sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là lực lượng xung kích tin cậy của Đảng, chỗ dựa vững chắc của hệ thống, cùng toàn Đảng và toàn dân hiện thực hóa khát vọng về một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.