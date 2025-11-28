Những yếu tố tạo nên giá trị truyền đời cho Boutique Home Tràng Cát

Sở hữu pháp lý lâu dài cùng vị trí trung tâm của cực phát triển mới phía Nam Hải Phòng, Boutique Home - dòng sản phẩm thương mại thấp tầng trong lòng khu đô thị Happy Home Tràng Cát, đang được nhiều gia đình nhắm tới cả cho mục tiêu an cư hôm nay và tích lũy tài sản cho thế hệ sau.

Điểm khởi đầu cho hành trình thịnh vượng

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn hiện có tổng số 773 doanh nghiệp với 215.368 lao động. Dự báo đến năm 2030, thành phố sẽ cần bổ sung hàng trăm nghìn lao động có trình độ cao trong các ngành logistics, công nghiệp công nghệ cao, y tế và du lịch...

Lực lượng này ngày càng tập trung đông tại trung tâm tăng trưởng phía Nam thành phố - nơi hội tụ hệ thống cảng biển, khu công nghiệp và khu kinh tế quy mô lớn. Cùng với làn sóng cư dân dịch chuyển sau sáp nhập, khu Nam Hải Phòng hình thành nhu cầu an cư mới: gần nơi làm việc, có môi trường sống xanh, tiện nghi, đồng thời là tài sản có tiềm năng tăng giá và giá trị lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Nắm bắt xu thế đó, Vingroup giới thiệu Boutique Home - dòng sản phẩm thương mại thấp tầng nằm trong lòng khu đô thị Happy Home Tràng Cát. Boutique Home kế thừa vị trí đắt giá của khu đô thị: tọa lạc tại Khu kinh tế Đình Vũ - một trong những khu vực phát triển năng động bậc nhất miền Bắc. Đây là vị trí chiến lược, chỉ cách trung tâm thành phố cảng khoảng 10 phút di chuyển, liền kề cảng nước sâu lớn nhất miền Bắc Lạch Huyện, cao tốc ven biển, sân bay quốc tế Cát Bi và hàng loạt khu công nghiệp, trung tâm logistics trọng điểm.

Tốc độ đô thị hóa của khu Nam Hải Phòng khiến nhu cầu sở hữu bất động sản tăng mạnh (Ảnh: Internet)

Boutique Home còn thừa hưởng toàn bộ nhịp sống sôi động Happy Home Tràng Cát - một đô thị trẻ với khoảng 10.000 cư dân, hệ sinh thái sống xanh đa dạng, bao gồm 59 tiện ích, 3 công viên, 4 vườn hoa, 1 trường học liên cấp và 2 tòa nhà văn phòng… Nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng này, Boutique Home đáp ứng chính xác nhu cầu của thế hệ người mua mới tại Nam Hải Phòng.

Boutique Home còn sở hữu pháp lý hoàn chỉnh, quyền sở hữu lâu dài và được bảo chứng bởi chủ đầu tư uy tín là Vingroup. Với số lượng giới hạn chỉ 284 căn - con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế từ cộng đồng chuyên gia, lao động trình độ cao đang đổ về khu Nam - dòng sản phẩm càng thể hiện tính khan hiếm và có giá trị riêng.

Giá trị truyền đời của Boutique Home

Không dừng lại ở nhu cầu an cư trước mắt, Boutique Home được định vị là dòng tài sản có khả năng truyền thừa bền vững. Ba trụ cột gồm hạ tầng, công nghiệp và đô thị đang tạo nền móng vững chắc thúc đẩy giá trị của Boutique Home trong dài hạn.

Giai đoạn 2025 - 2030, loạt công trình trọng điểm như Vành đai 2, Khu kinh tế ven biển phía Nam, Khu thương mại tự do, trục đường ven biển… sẽ được tăng tốc triển khai. Mỗi hạ tầng hoàn thiện sẽ gia tăng sức hút cho khu Nam, thu hút đội ngũ chuyên gia FDI, kỹ sư trình độ cao và quản lý doanh nghiệp - nhóm cư dân có nhu cầu lớn về nhà ở chất lượng và dịch vụ cao cấp.

Sự phát triển kinh tế kéo theo dư địa rộng mở cho các ngành kinh doanh, dịch vụ như F&B, lưu trú, bán lẻ, chăm sóc sức khỏe… giúp chủ sở hữu Boutique Home vừa tạo ra nguồn thu ổn định, vừa nắm giữ tài sản gia tăng giá trị theo thời gian.

Boutique Home thừa hưởng hạ tầng, cộng đồng dân cư và vị trí đắc địa của khu Nam Hải Phòng (Ảnh phối cảnh)

Một yếu tố quan trọng khác tạo nên giá trị truyền đời chính là thiết kế “hai trong một” của Boutique Home. Tầng dưới phù hợp kinh doanh hoặc làm văn phòng gia đình, tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư. Đây là cấu trúc linh hoạt mà phần lớn sản phẩm nhà ở thông thường khó đáp ứng. Qua từng giai đoạn, gia chủ dễ dàng chuyển đổi công năng: cha mẹ có thể vận hành hoạt động kinh doanh, con cái sử dụng làm văn phòng hoặc cho thuê để khai thác dòng tiền.

Thiết kế “hai trong một” đáp ứng nhu cầu sống - kinh doanh - làm việc tạo nên giá trị truyền thừa của Boutique Home (Ảnh phối cảnh)

Khi nguồn cung thấp tầng chất lượng tại Hải Phòng ngày càng hạn chế, Boutique Home Tràng Cát trở thành lựa chọn chiến lược cho cả nhu cầu an cư và đầu tư. Dòng sản phẩm hữu hạn này không chỉ giải bài toán an cư biệt lập, tiện nghi cho hiện tại, mà còn mang lại giá trị tích lũy bền vững, phù hợp trở thành tài sản truyền thừa trong bối cảnh khu Nam Hải Phòng đang định hình trung tâm phát triển mới của thành phố.