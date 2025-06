Những thực phẩm 'cực tốt' cho người bị thiếu máu

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thiếu máu: thiếu máu dinh dưỡng, thiếu máu do các bệnh lý huyết học và thiếu máu do các bệnh lý mạn tính.

Thiếu máu dinh dưỡng thường gặp nhất do thiếu sắt khi chế độ ăn cung cấp không đủ, do tăng nhu cầu, mất máu mạn tính hoặc rối loạn hấp thu,… Thiếu máu còn có thể bắt nguồn từ thiếu các vi chất khác (thường gặp là vitamin B12, acid folic). Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong điều trị thiếu máu dinh dưỡng.

Thực phẩmcho người bệnh thiếu máu dinh dưỡng

Để dự phòng và điều trị thiếu máu dinh dưỡng cần chế độ dinh dưỡng đầy đủ các chất cần thiết cho quá trình tạo hồng cầu như:

- Cung cấp đủ năng lượng và protein

- Cung cấp đủ sắt, vitamin B12, acid folic

- Chế độ ăn đa dạng và cân đối các loại thực phẩm

Các thực phẩm nên dùng

- Thực phẩm có nguồn gốc động vật giàu protein và chứa sắt dễ hấp thu: thịt (thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm), trứng, tiết, phủ tạng động vật (gan, tim, cật), tôm, cua, cá

- Các thực phẩm có nhiều sắt có nguồn gốc thực vật: rau lá xanh đậm, một số loại hạt (vừng, điều, hạt dẻ, hạnh nhân, hạt bí…)

- Thực phẩm có nhiều vitamin C tăng hấp thu sắt: cam, bưởi, ổi, cà chua, xoài,…

- Các thực phẩm giàu acid folic và B12

+ Quả chín, rau xanh (không nấu kĩ)

+ Thực phẩm có nguồn gốc động vật: thịt, cá, trứng, sữa có nhiều vitamin B12

Các thực phẩm hạn chế dùng

- Các thực phẩm có nhiều phytate, tanin, polyphenols cản trở hấp thu sắt: trà, cà phê, ngũ cốc nguyên hạt, nho, đậu đỗ nên hạn chế ăn và nên ăn xa các bữa ăn chính.

Lưu ý về cách chế biến:

- Các thực phẩm nhiều phytate (ngũ cốc nguyên hạt, đậu đỗ) trước khi chế biến có thể ngâm kĩ 6-8 giờ để làm giảm lượng phytate, có thể thay thế bằng hạt nảy mầm (gạo lật nảy mẩm, giá đỗ) để làm giảm đáng kể lượng phytate.

Thực đơn tham khảo:

Giá trị dinh dưỡng của thực đơn: Năng lượng: 1500-1600 kcal/ ngày, protein 80 g,

Sắt: 14 mg, vitamin C 340 mg, Folat 480 mg, vitamin B12 3,5 µg

cho người bệnh nặng 50-55 kg được chẩn đoán thiếu máu dinh dưỡng

1 lưng bát to

Thực phẩm thay thế tương đương

100g thịt lợn nạc tương đương với: 100g thịt bò, thịt gà; 120g tôm, cá nạc.

100ml sữa tươi = 1 miếng phomai 15g= 100 ml sữa chua

Thiếu máu là tình trạng rất thường gặp trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Rất nhiều người nghĩ rằng thiếu máu là một “bệnh”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây là là một hội chứng xuất hiện ở nhiều bệnh khác nhau. Có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra tình trạng thiếu máu như: Do thiếu yếu tố tạo máu (sắt, acid folic và/hoặc vitamin B12), do bệnh lý hồng cầu (bệnh tan máu bẩm sinh), do tủy xương giảm sinh hoặc rối loạn sinh các tế bào máu: suy tủy xương, rối loạn sinh tủy, bệnh máu ác tính, ung thư di căn…

Người bệnh cần được thăm khám, làm nhiều xét nghiệm để chẩn đoán, tìm nguyên nhân, từ đó bác sĩ mới đưa ra được phác đồ điều trị thích hợp.

Các loại thiếu máu

Bệnh thiếu máu được chia thành nhiều nhóm khác nhau. Trong đó, các nhóm bệnh chính bao gồm:

Suy tuỷ

Suy tuỷ là một tình trạng bệnh lý xảy ra khi tủy xương không thể tạo ra đủ tế bào máu mới để đáp ứng nhu cầu hoạt động bình thường của cơ thể. Nguyên nhân phổ biến nhất gây suy tủy là do hệ thống miễn dịch của bạn tấn công các tế bào gốc tạo máu trong tủy xương.

Người bệnh bị suy tủy luôn cảm thấy mệt mỏi chóng mặt, xanh xao do tuỷ xương không sản xuất hồng cầu; dễ bị nhiễm trùng do giảm số lượng bạch cầu và chảy máu không kiểm soát được do giảm số lượng tiểu cầu. Suy tuỷ có thể diễn tiến nhanh hoặc chậm tùy theo từng trường hợp bệnh.

Suy tuỷ là một bệnh lý nguy hiểm, có thể diễn tiến nặng và đe dọa tính mạng với tỷ lệ tử vong rất cao (khoảng 70% trong vòng 1 năm) nếu không được điều trị kịp thời. Tỷ lệ sống sót chung sau 5 năm là khoảng 80% đối với người bệnh dưới 20 tuổi. Tính đến thời điểm này, không có cách nào để ngăn ngừa suy tuỷ.

Thiếu máu thiếu sắt

Thiếu máu thiếu sắt xảy ra khi người bệnh không có đủ lượng chất sắt trong cơ thể. Đây là loại thiếu máu phổ biến nhất.

Những người mắc bệnh nhẹ hoặc trung bình có thể không có bất kỳ triệu chứng nào. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể gây ra các triệu chứng mệt mỏi, khó thở, choáng váng, nặng ngực, khó thở, cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh, tay chân lạnh, da nhợt nhạt,…

Bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm

Thiếu máu hồng cầu hình liềm là một dạng bệnh thiếu máu ảnh hưởng đến hình dạng của các tế bào hồng cầu, làm hạn chế khả năng tế bào hồng cầu mang oxy đến các mô và cơ quan trong cơ thể.

Các tế bào hồng cầu thường có hình đĩa lõm 2 mặt. Cấu trúc này khiến hồng cầu rất linh hoạt và có thể di chuyển qua các mạch máu một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi mắc bệnh, các tế bào hồng cầu có hình lưỡi liềm giống như chữ C. Những tế bào này kết dính lại với nhau, tạo thành cấu trúc cứng khiến hồng cầu không thể dễ dàng di chuyển qua các mạch máu, có thể gây tắc nghẽn mạch máu.

Hồng cầu bình thường có thể sống tới 120 ngày. Tuy nhiên, tế bào hồng cầu hình liềm chỉ sống được khoảng 10 đến 20 ngày. Các tế bào hình liềm có thể bị lá lách phá hủy do hình dạng và độ cứng của chúng. Ngược lại, tế bào hồng cầu hình liềm cũng có thể làm tổn thương lá lách, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm.

Bệnh Thalassemia

Bệnh thiếu máu Thalassemia là do đột biến Gene tổng hợp Globin, một thành phần vô cùng quan trọng tạo nên huyết sắc tố – chất trong tế bào hồng cầu mang oxy đi khắp cơ thể. Các đột biến liên quan đến bệnh Thalassemia có thể được truyền từ bố mẹ sang con cái.

Các phân tử huyết sắc tố được tạo thành từ các chuỗi Alpha và Beta. Ở người mắc bệnh Thalassemia, việc sản xuất chuỗi Alpha hoặc Beta bị giảm, gây ra các bệnh lý Alpha-Thalassemia hoặc Beta-Thalassemia. Mức độ nghiêm trọng của bệnh phụ thuộc vào số lượng đột biến Gen di truyền từ bố mẹ sang con cái. Càng nhiều Gen đột biến, bệnh Thalassemia càng nghiêm trọng.

Trong hầu hết các trường hợp, không thể ngăn ngừa bệnh Thalassemia. Nếu bạn mắc bệnh Thalassemia hoặc nếu bạn mang Gen bệnh Thalassemia, nên thăm khám và tham vấn với các bác sĩ trước khi quyết định tiến tới hôn nhân (tham vấn tiền hôn nhân) và trước khi sinh con (tham vấn tiền sản).

Thiếu máu do thiếu Vitamin B12

Thiếu máu do thiếu Vitamin B12 là tình trạng thiếu các tế bào hồng cầu khỏe mạnh do lượng nguyên liệu Vitamin B12 thấp hơn bình thường.

Tình trạng này thường phát triển chậm trong vài tháng đến nhiều năm. Các dấu hiệu ban đầu có thể khó phát hiện. Chỉ khi tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, người bệnh có thể có các triệu chứng của tình trạng thiếu máu như da nhợt nhạt hoặc tái xanh, hồi hộp, tim đập nhanh, sụt cân, tê ngứa tay chân, yếu cơ,…

Thiếu máu tán huyết tự miễn

Thiếu máu tán huyết tự miễn (AIHA) là bệnh lý được đặc trưng bởi tình trạng hồng cầu bị phá huỷ bởi các kháng thể tự miễn. Sự phá hủy hồng cầu xảy ra với tốc độ nhanh hơn khả năng sản xuất tế bào mới, dẫn đến không đủ số lượng hồng cầu trong máu và gây thiếu máu.

Nguyên nhân gây bệnh chưa được xác định chính xác. Nhiều giả thuyết được đặt ra cho rằng bệnh lý này là một dạng rối loạn nguyên phát hoặc thứ phát sau một căn bệnh tiềm ẩn, chẳng hạn như Virus Epstein-Barr, ung thư hạch, bệnh Lupus, rối loạn suy giảm miễn dịch, viêm khớp dạng thấp hoặc viêm loét đại tràng,…

Các dạng thiếu máu khác

Ngoài những dạng thiếu máu kể trên, còn có một số dạng khác ít phổ biến hơn, bao gồm:

Thiếu máu do thiếu Axit Folic: Tương tự như thiếu Vitamin B12, đây là dạng xảy ra do chế độ dinh dưỡng kém hoặc cơ thể kém hấp thu Axit Folic. Tuy nhiên, tình trạng này không quá phổ biến.

Loạn sinh tủy: Xảy ra khi quá trình tạo hồng cầu trong tủy xương bị rối loạn, kết quả là tạo ra các tế bào hồng cầu lớn bất thường.

Thiếu máu nguyên bào sắt: Người bệnh không có đủ hồng cầu và có quá nhiều chất sắt trong cơ thể.

Thiếu máu Fanconi: Là một bệnh di truyền gen lặn với các triệu chứng bất thường sắc tố da, người thấp, dị dạng ngón cái và suy thận. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện ở trẻ lớn dần, có thể dẫn đến suy tủy xương.

Nếu tình trạng trở nên trầm trọng hơn, các dấu hiệu của thiếu máu có thể bao gồm:

Da xanh, niêm mạc mắt nhạt.

Móng tay sọc, dễ gãy.

Thèm ăn đá hoặc những thứ không phải thực phẩm khác (hội chứng pica).

Hoa mắt, choáng váng chóng mặt khi đứng dậy, cảm giác lảo đảo mất thăng bằng, đứng không vững.

Khó thở khi hoạt động nhẹ hoặc thậm chí khi nghỉ ngơi.

Lưỡi đau hoặc viêm.

Loét miệng.

Chậm tăng cân và tăng chiều cao (đối với trẻ em).

Chảy máu kinh nguyệt tăng đối với phụ nữ.

Giảm hoặc mất ham muốn tình dục.

Tiểu đỏ, tiểu xá xị (với trường hợp bị thiếu máu hồng cầu hình liềm).

Rối loạn tri giác, hôn mê.

Tử vong.

Triệu chứng thiếu máu có thể nhận biết

Với các trường hợp nhẹ hoặc bệnh diễn tiến chậm, bạn có thể không có triệu chứng hoặc triệu chứng bệnh diễn tiến thoáng qua. Với các trường hợp ở mức độ trung bình hơn, các dấu hiệu có thể xảy ra bao gồm:

Cảm thấy yếu, mệt mỏi thường xuyên hơn bình thường hoặc khi tập thể dục, khi gắng sức.

Nhức đầu, hoa mắt.

Khó tập trung hoặc suy nghĩ.

Dễ cáu gắt.

Ăn mất ngon, chán ăn.

Có cảm giác tê, ngứa ran, lạnh ở tay và chân.

Thường xuyên bị chóng mặt.

Nhịp tim đập nhanh bất thường.