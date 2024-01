Những thực phẩm có thể ăn thay cơm, giúp bụng no căng mà vẫn giảm mỡ 'tuyệt đỉnh'

TPO - Nếu muốn giảm cân, giảm mỡ, bạn chỉ cần chăm chỉ ăn những loại thực phẩm dưới đây, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.

Cơm là thức ăn được nấu ra từ gạo, cơm trắng chứa hàm lượng dinh dưỡng khá cao, cung cấp cho cơ thể nguồn năng lượng dồi dào giúp cơ thể khỏe mạnh. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều cơm trắng có thể khiến mỡ thừa tích tụ và gây tăng cân. Vì vậy, hãy thay thế cơm trắng bằng các loại thực phẩm sau để tăng cường hiệu quả giảm cân.

Gạo lứt

Gạo lứt là loại gạo chưa qua chế biến như gạo trắng, vẫn còn giữ nguyên lớp vỏ lụa bên ngoài, chứa nhiều vitamin, đặc biệt là chất xơ, vitamin B1, B2, E, magie, mangan, sắt… nên tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, gạo lứt dai hơn nên nhai lâu hơn, giúp đạt được mục đích nhai chậm, rất tốt cho việc giảm cân.

Yến mạch

Yến mạch là loại hạt nguyên cám được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên sử dụng. Đây cũng là loại thực phẩm có hàm lượng protein và chất xơ hòa tan cao cùng những khoáng chất tốt cho cơ thể. Đặc biệt, loại thực phẩm này có thể thay thế cơm hàng ngày, đặc biệt là buổi sáng.

Yến mạch giàu chất xơ có khả năng hấp thụ nước, chất này sẽ nở ra trong dạ dày, kéo dài thời gian làm rỗng của dạ dày, do đó tạo cảm giác no lâu, vừa miệng, rất thích hợp cho người muốn giảm cân.

Hạt Quinoa

Hạt quinoa hay còn được gọi là diêm mạch, đây là một trong những thực phẩm sức khỏe phổ biến nhất được biết đến với giá trị dinh dưỡng cao. Nó còn là thực phẩm thay thế cho cơm trắng không chứa gluten, hàm lượng protein cao, giàu calci, sắt, magie, chất xơ và vitamin.

Trên thực tế, khi nấu chín 92g Quinoa có thể cung cấp 4g Protein hoàn chỉnh. Hàm lượng này cao gấp đôi so với khẩu phần gạo trắng, nó chứa tất cả các acid amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp được.

Khoai lang

Khoai lang được coi là “thực phẩm vàng” trong công cuộc giảm cân. Đặc biệt, dù năng lượng thấp nhưng trong khoai lang lại giàu chất xơ, khoáng chất, giàu vitamin, beta-carotene (t.iền vitamin A), giàu sắt và calci tạo cho bạn cảm giác no lâu.

Bạn có thể sử dụng khoai lang để thay thế cơm trắng trong bữa ăn nhưng cũng đừng quên bổ sung thêm các loại rau, thịt để cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể nhé.

Súp lơ

Súp lơ là loại thực phẩm thay thế ít carbs và ít calo tuyệt vời cho gạo. Nó có hương vị nhẹ, cũng như kết cấu về bề ngoài tương tự như cơm trắng đã được nấu chín. Một khẩu phần gồm 57 gam súp lơ nghiền có 13 calo so với 100 calo cùng khẩu phần của gạo trắng.

Do súp lơ chứa hàm lượng carb ít và tạo ra ít calo vào cơ thể nên nó được trở thành loại thực phẩm thay thế gạo phổ biến cho những người có chế độ ăn kiêng low-carb hay keto.

Quả bơ

Quả bơ cung cấp nhiều chất béo lành mạnh cho cơ thể, các chất xơ và axit folic. Mỗi ngày ăn 1-2 quả bơ không đường sẽ có thể giúp bạn giảm mỡ bụng hiệu quả và an toàn. Đồng thời, bơ chứa nhiều vitamin còn giúp da sáng, mịn hơn khi dùng để đắp mặt, dưỡng da.

Hạnh nhân

Một cách giảm mỡ bụng hiệu quả nữa là bạn có thể ăn hạnh nhân thêm vào chế độ ăn hàng ngày của mình. Hạnh nhân là một thực phẩm chứa các chất béo lành mạnh rất tốt cho cơ thể. Do đó, thay vì ăn vặt với bỏng ngô, các loại bánh quy gây tích mỡ thì hạnh nhân sẽ giúp bạn giảm được khối mỡ bụng và giảm được cả nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Hạnh nhân đã được chứng minh là giảm cholesterol xấu, giúp hoạt động trí não tốt, ngăn ngừa các cơn đau tim, và tăng cường sự chắc khỏe cho xương và răng.

Ngũ cốc

Ngũ cốc mang đến cho bạn một cảm giác no sau khi ăn, do đó bạn ít có khả năng ăn các loại thực phẩm không lành mạnh khác. Lựa chọn các loại thực phẩm giàu chất xơ cho thắc mắc ăn gì để giảm cân nhanh. Ngũ cốc mang đến cho bạn một cảm giác no sau khi ăn, do đó bạn ít có khả năng ăn các loại thực phẩm không lành mạnh khác. Các loại thực phẩm giàu chất xơ cũng có chỉ số GI (đường bột) thấp. Ăn các loại thực phẩm GI thấp có lợi cho việc giúp giữ lượng đường trong máu cân bằng để giảm cân.

Những thực phẩm khiến bạn tích mỡ, muốn giảm cân nên tránh xa

Các loại bơ

Trong các loại bơ như bơ đậu phộng, bơ nutella đều chứa một phần tinh bột đã qua chế biến, một số lượng đường muối để gia tăng hương vị và một số chất béo không tốt. Những thành phần này nghèo dinh dưỡng mà lại chứa quá nhiều năng lượng.

Mì tôm

Đây có lẽ là loại thực phẩm quá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của người Việt. Tuy nhiên, cân nặng và lượng mỡ của bạn sẽ tăng lên đáng kể nếu bạn sử dụng thường xuyên. Lý do là vì mì tôm được chiên đi chiên lại nhiều lần trong dầu, làm tích tụ cholesterol xấu và còn có thể ảnh hưởng đến tim mạch.

Nước ngọt, nước có gas

Dưới cái nóng của ngày hè, các loại nước ngọt và nước uống có gas được ưa chuộng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, các loại nước ngọt trên thị trường hiện nay đều chứa một lượng đường khá cao, gây ra tình trạng thừa đường. Phần đường dư được chuyển hóa thành năng lượng và tích tụ trong cơ thể dưới dạng mỡ trắng gây ra tình trạng béo phì.

Thực phẩm chiên rán

Thực phẩm chiên rán như khoai tây chiên, hành chiên, gà rán... chứa nhiều chất béo bão hóa. Đây là chất béo chuyển hóa dễ gây béo phì, tích tụ mỡ nội tạng nhất. Chưa kể, thường xuyên ăn các thực phẩm này còn gây khó tiêu, đầy bụng, dễ dẫn đến trào ngược axit dạ dày.

Pizza

Các tín đồ của pizza hẳn sẽ không thích thông tin này. Việc ăn nhiều pizza cũng khiến bạn có nguy cơ bị béo phì, nguy hiểm hơn là các bệnh về tim mạch, cao huyết áp vì trong pizza chứa nhiều chất béo bão hoà, đường tinh luyện, muối…

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để đảm bảo sức khỏe bạn không nên ăn pizza quá 2 lần/tuần. Bên cạnh đó, việc bổ sung thêm các loại rau xanh, các loại ngũ cốc và tránh chế biến thịt hay chọn nước sốt không thêm đường là những cách để ăn pizza có lợi hơn cho cơ thể.