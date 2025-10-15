Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Những người thầm lặng góp phần làm nên thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM

Ngô Tùng

TPO - Mỗi một cán bộ, chiến sĩ, người lao động ở các lực lượng, đơn vị khác nhau đều thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao để góp phần mang đến thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

img-1667.jpg
Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc vào trưa 15/10, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đóng góp vào sự thành công tốt đẹp của đại hội có sự tham gia, hỗ trợ đầy trách nhiệm, nhiệt huyết của các lực lượng khác nhau. Ảnh: Ngô Tùng
img-1912.jpg
Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội, Công an TPHCM đã triển khai kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh, trật tự với tinh thần trách nhiệm cao﻿, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, góp phần đảm bảo sự kiện diễn ra an toàn, thành công.
img-1674.jpg
Trong đó, Phòng Cảnh sát cơ động đã chủ động xây dựng và triển khai các phương án cụ thể, bố trí 100% quân số trực chiến trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội. Cán bộ, chiến sĩ của phòng cũng phối kết hợp cùng các phòng, đơn vị khác thuộc Công an thành phố thực hiện các nhiệm vụ được phân công﻿.
img-1898.jpg
img-1847.jpg
img-1800.jpg
img-1801.jpg
img-1850.jpg
img-1857.jpg
img-1868.jpg
Các chiến sĩ thầm lặng góp phần làm nên thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM
img-1605.jpg
Các cán bộ, nhân viên một số cơ quan, đơn vị được huy động tham gia hướng dẫn, trợ giúp kỹ thuật tại các khu vực triển lãm trong khuôn khổ Đại hội.
z7119284176332-483b97465ec07c8d70a0a669c1f1856d.jpg
Tại Đại hội, bạn Nguyễn Hữu Trọng (bìa phải, sinh viên năm 4, Học viện Cán bộ TPHCM) cùng khoảng 20 thành viên CLB Nhiếp ảnh trẻ (thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM) có dịp tham gia tác nghiệp chụp ảnh để phục vụ công tác truyền thông Đại hội.
Đây cũng là sự kiện chính trị trọng đại và quy mô nhất mà bạn từng tham gia. Ảnh: NVCC
img-1658.jpg
img-2552.jpg
img-2575.jpg
img-2594.jpg
Một lực lượng khác cũng đóng vai trò quan trọng là đội ngũ những người làm báo. Các phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí Trung ương và TPHCM liên tục theo dõi và cập nhật những diễn tiến, hoạt động của Đại hội suốt những ngày qua. Ảnh: Ngô Tùng
img-2583.jpg
Phát biểu tại họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, trưa 15/10, ông Dương Anh Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM - nêu rõ: Các cơ quan báo chí, phát thanh và truyền hình đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy vai trò của truyền thông đa phương tiện trên báo điện tử, mạng xã hội, giúp thông tin dễ tiếp cận, dễ nhớ đối với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ...

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM. Đại hội triệu tập 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Ngô Tùng
#Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM #lực lượng vũ trang #bảo vệ an ninh #kiểm soát #đại biểu #Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM

