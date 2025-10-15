Những người thầm lặng góp phần làm nên thành công Đại hội Đảng bộ TPHCM

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 13-15/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM. Đại hội triệu tập 547 đại biểu, trong đó có 106 đại biểu đương nhiên và 441 đại biểu được chỉ định tại các đảng bộ xã, phường, đặc khu và đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.