Những người hùng thầm lặng - kỳ cuối: Trả ơn đời sau khi được 'tái sinh'

TP - Sau hơn 12 tiếng lênh đênh cùng con gái giữa biển khơi và được cứu sống kỳ diệu, anh Nguyễn Thanh Tùng (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) kêu gọi người thân cùng thành lập đội cứu hộ miễn phí để “trả ơn đời”.

Ký ức không quên

Ba tháng trước, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh, Nghệ An) và con gái 6 tuổi được cứu sống một cách kỳ diệu khi bị trôi dạt hơn 12 giờ trên biển, cách bờ khoảng 10 hải lý. Nhớ lại lần gặp nạn khi đi tắm biển chiều 30/7, anh Tùng kể, khi cùng gia đình đến biển Xuân Thành (tỉnh Hà Tĩnh), anh và con gái lên ván SUP mà anh mang theo để chơi. Gió tây nam bất ngờ thổi mạnh làm SUP bị đẩy xa bờ, không thể quay lại. Đêm xuống, lực lượng chức năng và các đội cứu hộ dùng xuồng máy tìm kiếm suốt đêm.

Chiếc SUP càng lúc càng trôi xa bờ và bóng đêm ập xuống. Giữa biển đen mịt mùng, anh tháo dây quần buộc áo phao của con nối với ván SUP, gắn vào chân mình để giữ con an toàn. Sóng lớn nhiều lần hất hai cha con xuống nước. Tuy nhiên, nhờ sợi dây và nỗ lực của người cha, bé gái 6 tuổi an toàn. “Vật lộn nhiều giờ với sóng biển, hai bố con đều mệt. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, động viên con, gợi chuyện để con không sợ hãi”, anh Tùng kể, giọng run run khi nhớ lại.

Hai bố con anh Tùng được tàu hàng phát hiện và cứu sống sau 1 đêm bám chiếc SUP lênh đênh trên biển

Mưa đổ xuống, mặt biển đen kịt, sóng lắc lư nhưng anh Tùng cố gắng giữ bản thân tỉnh táo. Trong đêm tối, anh nhìn thấy ánh sáng từ xa. Người cha ôm chặt con gái, dùng chân và tay còn lại thay mái chèo đạp nước tiến về đốm sáng nhỏ nhoi ấy. Hai cha con uống nước mưa đọng bên rãnh chiếc phao của con để cầm cự. Mệt, đói, anh Tùng không dám chợp mắt, không dám ngừng tay chèo, dù đốm sáng lẻ loi kia vẫn xa vời vợi.

Bình minh lên, nghe tiếng máy tàu từ xa vọng lại, xác định đây là ngưỡng cửa sống còn, anh quyết bằng mọi giá để người trên tàu trông thấy. Quay mũi SUP, anh cố chèo về phía tiếng động cơ. Khi nhìn rõ hình thù chiếc tàu vận tải, anh đứng trên SUP, giơ hai tay lên đầu ra hiệu cầu cứu. Ít phút sau, các thuyền viên trên tàu phát hiện và đã cứu sống hai bố con anh Tùng. “Giây phút bố con an toàn, tôi hạnh phúc tột cùng. May mắn con gái không bị thương… Đó là một kỷ niệm tôi không bao giờ quên”, anh Tùng nói.

Lập đội cứu hộ miễn phí

Từ khoảnh khắc ấy, anh Tùng bảo, cuộc đời mình như được “tái sinh” và anh quyết định “trả ơn cuộc đời” bằng cách đi cứu người, như cách mà người khác từng cứu mình. “Từ khi hai cha con được cứu sống, tôi luôn mang ơn những người đã cứu sống mình. Ơn ấy không biết phải trả sao cho đủ. Vì thế, tôi muốn lập đội thiện nguyện cứu hộ miễn phí để giúp những người gặp nạn”, anh Tùng chia sẻ.

Anh Nguyễn Thanh Tùng nhớ lại đêm trôi dạt hơn 12 giờ trên biển cùng con gái

Nghĩ là làm, anh Tùng bàn với vợ dùng số tiền tích cóp và sự hỗ trợ của người bạn là chị Trần Kim Dung (Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) mua một chiếc ca nô, sắm trang thiết bị và thành lập đội cứu hộ miễn phí Tungtime. Sau khi có phương tiện, anh Tùng kêu gọi bạn bè cùng tham gia và 10 “chiến hữu” tình nguyện gia nhập đội. Mỗi người một việc, từ thợ cơ khí, lái xe, buôn bán nhỏ… nhưng họ đều có chung chí hướng, khao khát muốn giúp đỡ cộng đồng, sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào nghe tin có người gặp nạn, hoàn toàn cứu hộ miễn phí.

Đội cứu hộ của anh Tùng tham gia tìm kiếm 3 bố con mất tích trên sông Lam

Đội cứu hộ miễn phí của anh Tùng hỗ trợ người dân thành phố Huế chạy lụt

Từng đi nghĩa vụ quân sự, có khả năng bơi lội tốt, anh Tùng nhanh chóng làm quen với công việc cứu hộ, tự tin điều khiển xuồng tham gia tìm kiếm, cứu nạn trên sông, biển. Dù mới thành lập được hơn một tháng nhưng đội cứu hộ của anh đã có mặt ở khắp nơi khi bão lũ hay tai nạn sông nước xảy ra. “Mỗi phút trôi qua, khi người thân gặp nạn đều quý giá vô cùng. Tôi từng trải qua cảm giác ấy, nên hiểu rõ nỗi mong ngóng và đau đớn của gia đình nạn nhân”, anh Tùng tâm sự.

“Ai có người thân gặp nạn đều đau đớn, lo lắng tột cùng. Chúng tôi chỉ mong góp chút sức mình để giúp họ tìm kiếm, chia sẻ và an ủi phần nào nỗi mất mát ấy. Nhưng thực tâm vẫn mong sao mọi người đều bình an, để đội cứu hộ này... thất nghiệp”. anh Nguyễn Thanh Tùng

Đợt lũ sau bão số 10 vừa qua, lũ trên sông Lam lên cao, nhiều xóm làng bị ngập sâu và cô lập, đội cứu hộ của anh Tùng đã góp tiền mua nước uống, nhu yếu phẩm rồi dùng chiếc xuồng này đi cứu trợ người dân. Chưa kịp nghỉ hồi sức, các thành viên trong đội nhiều ngày liền ròng rã hỗ trợ tìm kiếm một thanh niên ở tỉnh Hà Tĩnh bị đuối nước. Mới đây, hay tin người bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy mất tích trên sông Lam, anh Tùng và các anh em trong đội cứu trợ lập tức lao ra sông trong đêm.

“Khuya 13/10, khi người dân gọi điện báo tin có sự việc người bố ôm hai con nhảy cầu Bến Thủy, đội lập tức mang xuồng đến chân cầu để cứu hộ. Chúng tôi đều hy vọng nạn nhân bám được vật gì đó và còn cơ hội sống sót. Rất tiếc, suốt cả đêm tìm kiếm, hy vọng ấy không còn. Sau hơn 2 ngày quần thảo trên sông, chiều 15/10, chúng tôi mới tìm thấy một thi thể bé gái ở khu vực gần cầu Cửa Hội. Sau đó lần lượt tìm thấy hai thi thể còn lại. Khoảnh khắc ấy, không ai cầm nổi nước mắt…”, anh Tùng nghẹn ngào.

Những ngày qua, hay tin thành phố Huế, Đà Nẵng mưa lớn gây ngập lụt lịch sử, đội cứu hộ của anh Tùng đã lên đường. Mỗi chuyến đi tuy vất vả, tốn kém nhưng mọi thành viên đều cảm thấy vui, ấm lòng vì đã làm được điều có ích. Đến nay, đội cứu hộ Tungtime đã không còn là một nhóm nhỏ tự phát, mà trở thành “điểm tựa” của nhiều gia đình giữa lúc nguy nan. Hễ có tin ai gặp nạn trên sông hay đâu đó cần đến sự giúp sức, anh và các đồng đội lại tức tốc lên đường, bất kể đêm tối hay mưa gió. Từ những chuyến tìm kiếm người mất tích, đến những hoạt động thiện nguyện, đội của anh đều góp mặt, mang theo cả tấm lòng thiện lương.