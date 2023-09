Những đại biểu tuổi 16 trẻ nhất Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

Trong ba ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023 diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đại hội có 420 đại biểu tham dự, với độ tuổi trung bình 29,37. Đại biểu trẻ nhất 16 tuổi.

Ba trong số 5 đại biểu trẻ nhất Đại hội đã chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong về việc học và làm theo lời Bác; kỳ vọng ở Đại hội.

Nguyễn Phương Linh hiện học lớp 11B1, Trường THPT Mường Ảng, huyện Mường Ảng, Điện Biên. Linh từng đoạt giải Khuyến khích môn Toán và nhiều giải trong kỳ thi Học sinh giỏi môn Sinh học từ cấp trường đến cấp tỉnh, nổi bật có giải Nhì năm học 2022 - 2023. Linh còn đạt giải Đặc biệt cuộc thi "Tự hào truyền thống Đội ta" năm 2021, do Hội đồng Đội tỉnh Điện Biên tổ chức; giải Khuyến khích cuộc thi viết “ Bác Hồ với Thanh thiếu nhi” năm 2023 do Huyện Đoàn Mường Ảng tổ chức.

Với nhiều thành tích trong học tập, hoạt động Đoàn, Đội, Linh đã được nhận nhiều danh hiệu, khen thưởng. Trong đó, có danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2022 - 2023 cấp tỉnh; danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023 cấp tỉnh; đạt Giải thưởng Kim Đồng toàn quốc năm học 2021 - 2022.

Sau hành trình gần 10 giờ đồng hồ di chuyển từ Điện Biên về tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023, đây là lần đầu tiên Linh về Thủ đô Hà Nội.

Linh cho biết, lớn lên ở huyện Mường Ảng đặc biệt khó khăn, từ lớp 3 đã ước mơ trở thành bác sĩ, vì vậy em đã nỗ lực học tập thật giỏi và rèn luyện theo "5 điều Bác Hồ dạy" là: Yêu tổ quốc, yêu đồng bào/Học tập tốt, lao động tốt...; quyết tâm chinh phục kiến thức môn Sinh học.

Lò Thị Dư (dân tộc Thái) là đoàn viên của Chi đoàn Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu. Dư bắt đầu luyện tập Teakwondo từ năm học lớp 6, khi vượt qua các bài kiểm tra về ngoại hình, khả năng bật xa, ép dẻo... và lọt vào "mắt xanh" của huấn luyện viên đội tuyển tỉnh. Mồ hôi, nước mắt, chấn thương, thậm chí cả máu... đã đổ trên sân tập và sàn đấu không làm Dư chùn bước, mà ngược lại thêm bản lĩnh, quyết tâm hơn.

Đến nay, vận động viên trẻ dân tộc Thái này đã gặt hái được nhiều huy chương tại nhiều giải đấu trẻ, quốc gia. Trong đó, có Huy chương Đồng giải trẻ năm 2020; Huy chương Vàng giải Cúp Quốc gia năm 2021; Huy chương Bạc giải Cúp Quốc gia năm 2022; Huy chương Đồng giải trẻ năm 2022; Huy chương Vàng Giải học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2023; Huy chương Vàng giải trẻ quốc gia 2023.

Với nhiều thách tích trong thi đấu và đóng góp trong phong trào thể dục thể thao, Dư đã được Tỉnh Đoàn Lai Châu tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023. Nhiều năm liền được UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen 2020, 2021, 2022.

Là một trong những đại biểu 16 tuổi tham dự Đại hội, Dư cho biết: "Đây là lần thứ ba em được về Thủ đô Hà Nội, hai lần trước là tham dự kỳ thi thăng đẳng và giải Teakwondo trẻ quốc gia. Làm theo lời Bác dạy về luyện tập thể dục nâng cao sức khỏe, năm 2018 em đã có cơ hội vào đội tuyển Teakwondo của tỉnh Lai Châu để học tập, rèn luyện trở thành vận động viên và được tham gia nhiều giải đấu. Bước đầu em đã đạt được một số thành tích trong các giải đấu trẻ, quốc gia".

Dư cho biết thêm, trở thành đại biểu tham dự Đại hội là động lực để em tiếp tục rèn luyện nâng cao bản lĩnh, trình độ và kỹ năng trong thi đấu để tham dự những giải đấu lớn và đạt được nhiều thành tích đỉnh cao trong thể thao; cũng như hoàn thiện bản thân.

Nguyễn Ngọc Minh là đại biểu trẻ tuổi nhất của Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023. Minh bày tỏ: "Em cảm thấy rất vui và vinh dự khi được trao tặng danh hiệu có ý nghĩa to lớn: Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đây sẽ là động lực cho em phấn đấu nhiều hơn nữa, ra sức học tập và rèn luyện, vươn xa hơn trong tương lai để cống hiến xây dựng nước nhà ngày càng hùng cường".

Minh hiện học lớp 11C2, Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, Thành phố Cần Thơ. Nữ sinh nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc; đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Lịch sử cấp Thành phố năm học 2021 - 2022. Minh từng đạt Huy chương Vàng môn Lịch sử khối 10 kỳ thi Olympic truyền thống 30/4 lần thứ XXVII- năm 2023 tại TPHCM...

Ngọc Minh vinh dự được Thành Đoàn Cần Thơ công nhận danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2022.

"Học sử cho em biết về một thời hào hùng của dân tộc, được khơi dậy lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc và có thêm bài học, kinh nghiệm quý báu có thể vận dụng vào cuộc sống. Học sử cũng giúp em có lý tưởng sống, mục tiêu phấn đấu trở thành công dân có ích", Minh cho hay.

Minh chia sẻ, Lịch sử là môn học với nhiều kiến thức thú vị và cần thiết giúp mỗi người hiểu hơn về cội nguồn dân tộc, có thêm hành trang vững bước vào tương lai, hội nhập..., như Bác Hồ đã dạy: "Dân ta phải biết sử ta. Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam".

Để học tốt Lịch sử, Minh cho biết cần chủ động tìm hiểu kiến thức và tránh việc học một cách máy móc, nhồi nhét; thường xuyên cập nhật thông tin, tài liệu từ truyền hình, báo chí. "Em thường hệ thống và củng cố kiến thức bằng cách vẽ sơ đồ tư duy, vẽ timeline, tìm kiếm thêm tư liệu, truyện, phim liên quan đến bài học...", Minh nói.

Minh cho biết trong thời gian tới tiếp tục sẽ học và làm theo lời Bác, nhất là luyện rèn đức tính "cần" trong "cần, kiệm, liêm chính", đó là sự siêng năng, chăm chỉ. "Đức tính siêng năng, cố gắng dẻo dai rất cần có với người đang độ tuổi học sinh như em, để mau tiến bộ trong học tập và rèn luyện, chinh phục được mục tiêu, khát vọng của bản thân", Minh bày tỏ.

Đại hội còn có 2 đại biểu tuổi 16 là Y Xẩy và Lê Huy Bảo với nhiều thành tích trong học tập, sáng tạo và rèn luyện . Cụ thể:

Y Xẩy (dân tộc Xơ Đăng) đoàn viên Trường PTDTNT Đăk Glei, tỉnh Kon Tum tích cực học tập và tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác bằng nhiều phần việc tiêu biểu và đạt nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Y Xẩy được Tỉnh Đoàn Kon Tum tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2022; là Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Kon Tum năm 202 và được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Lê Huy Bảo, Bí thư Chi đoàn 11H, Trường THPT Chuyên Long An, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Bảo là thủ khoa môn Hóa học kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Trường THPT chuyên Long An; giành giải Nhất kỳ thi HSG Văn hóa cấp tỉnh môn Hóa học năm học 2021 - 2022. Ngoài ra, Bảo còn đạt giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi môn Lịch sử năm học 2022 - 2023 cấp trường; chứng nhận "Học sinh 3 tốt" cấp trường; Huy chương vàng Kì thi Olympic truyền thống 30/4 môn Lịch sử - khối 10, 2023 do trường tổ chức.

Bảo còn tích cực tham gia các hoạt động sáng tạo. Cậu tham gia cuộc thi Sáng tạo khoa học kĩ thuật cấp tỉnh năm học 2021-2022 do Sở GD&ĐT tổ chức năm 2020 với đề tài giàn phơi thông minh, có thể điều khiển từ xa nhờ hệ thống IoT, công tắc cơ tại chỗ và quạt gió giúp làm khô khi thu đồ.

Cậu cũng đã đạt giải Nhì cuộc thi Sáng tác Video clip quảng bá hình ảnh tỉnh Long An năm 2023 do Tỉnh Đoàn Long An tổ chức, với sản phẩm video clip phóng sự giới thiệu đình Bình Lập. Bảo được tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh năm 2022.