Nhóm trai quê thu tiền tỷ sau vòng loại Euro 2020

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã vừa ra các Quyết định khởi tố; Lệnh bắt tạm giam đối với bị can Trần Thanh Liêm - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cùng 5 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hiện, CQĐT đang khám xét nhà của 6 bị can này.