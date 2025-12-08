Nhóm ngành Kinh doanh – Công nghệ – Luật của UEF thu hút thí sinh Tây Nam Bộ

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) đồng hành với thí sinh trong chuỗi hành trình tư vấn hướng nghiệp “Gen Z chọn ngành trong kỷ nguyên AI” tại các trường THPT khu vực Tây Nam Bộ.

Những ghi nhận về độ quan tâm của thí sinh khi tìm hiểu về UEF cho thấy top 5 ngành được học sinh quan tâm nhiều nhất: Quản trị kinh doanh, Marketing, Công nghệ thông tin, Truyền thông đa phương tiện và Luật.

Các ngành “hút” thí sinh miền Tây

Các tương tác thông tin mà thí sinh dành cho thầy cô tư vấn của UEF là chia sẻ mong muốn sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong môi trường doanh nghiệp hiện đại tại TP.HCM hoặc quay về quê hương khởi nghiệp. Với mục tiêu đó, ngành quản trị kinh doanh và marketing trở thành lựa chọn tự nhiên.

Gen Z Tây Nam bộ đặc biệt quan tâm đến các nhóm ngành tại UEF

Hai ngành này được đánh giá là “xương sống” của hoạt động kinh doanh trong thời đại số: từ xây dựng mô hình kinh doanh trên nền tảng số, vận hành thương mại điện tử, quản trị chuỗi cung ứng đến triển khai chiến dịch marketing đa kênh, quản trị thương hiệu trên mạng xã hội. Học sinh cảm nhận đây là nhóm ngành linh hoạt, thích ứng được với xu hướng công nghệ hiện nay, đặc biệt có thể xoay chuyển sang nhiều vị trí như kinh doanh số, quản trị dự án, quản trị nhân sự, branding, digital marketing.

Công nghệ thông tin (IT), truyền thông đa phương tiện lại hấp dẫn nhóm học sinh yêu thích công nghệ, lập trình, thiết kế, sản xuất nội dung số. Sự phát triển của AI, nền tảng số, game, ứng dụng di động, phim, quảng cáo, nội dung sáng tạo khiến nhu cầu nhân lực IT và multimedia luôn ở mức cao. Không ít câu hỏi của thí sinh miền Tây xoay quanh các chủ đề như khoa học dữ liệu, bảo mật thông tin, AI trong ứng dụng thực tiễn, thiết kế UX/UI, dựng phim, sáng tạo nội dung cho mạng xã hội.

Ở một hướng khác, ngành Luật thu hút những bạn quan tâm đến yếu tố công bằng, trật tự xã hội nhưng vẫn muốn gắn với bối cảnh chuyển đổi số. Cùng với sự phát triển của kinh tế số, thương mại xuyên biên giới, dữ liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng,… nhu cầu về nhân sự pháp lý hiểu cả luật lẫn bối cảnh công nghệ – kinh doanh ngày càng tăng. Nhóm ngành luật vì thế không còn bị “đóng khung” trong tòa án hay văn phòng luật sư mà mở rộng sang các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty công nghệ, tổ chức quốc tế, start-up.

Chọn ngành thời AI: Câu chuyện của “bộ kỹ năng tương lai”

Điểm chung của các ngành trên là đều gắn với bộ kỹ năng có tính chuyển đổi cao, giúp người học thích ứng tốt trong bối cảnh công việc liên tục thay đổi: Tư duy phân tích và xử lý dữ liệu; Khả năng giao tiếp, đàm phán, làm việc nhóm, thuyết trình; Năng lực sáng tạo nội dung, kể câu chuyện thương hiệu, thiết kế trải nghiệm người dùng; Khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ, AI, công cụ số để nâng cao hiệu quả công việc.

Các chuyên gia UEF luôn thấu hiểu lo lắng của thí sinh trước ngưỡng cửa nghề nghiệp. AI không “lấy” hết việc làm mà chủ yếu thay thế những công việc lặp lại, còn lại là cơ hội cho những người biết dùng công nghệ để làm việc hiệu quả hơn, sáng tạo hơn. Vì vậy, thay vì chỉ hỏi “ngành nào đang hot”, học sinh dần quan tâm nhiều hơn đến kỹ năng nào giúp mình đi đường dài.

Các bạn học sinh đã dần có xu hướng xác định kế hoạch dài hạn khi chọn ngành

Giải tỏa lo lắng của thí sinh, những năm gần đây UEF cho biết các ngành học đều được thiết kế theo định hướng tích hợp công nghệ và gắn với thực tiễn doanh nghiệp.

Môi trường đại học song ngữ quốc tế, lớp học quy mô vừa, giảng dạy kết hợp lý thuyết, dự án, có sự tham gia của chuyên gia, doanh nghiệp… cũng là những yếu tố khiến nhiều học sinh ở miền Tây thêm yên tâm khi tìm hiểu về trường.

Học bổng sớm: “tấm vé an tâm” cho hành trình vào đại học

Bên cạnh câu chuyện chọn ngành, một vấn đề được học sinh và phụ huynh miền Tây đặc biệt quan tâm là chi phí học tập và các chính sách hỗ trợ. Tại các buổi tư vấn, thông tin về học bổng sớm của UEF bằng điểm học bạ lớp 11 nhận được nhiều câu hỏi nhất.

Theo quy định hiện hành, thí sinh có thể sử dụng tổng điểm trung bình 3 môn lớp 11 theo tổ hợp xét tuyển để đăng ký học bổng tại UEF với nhiều mức ưu đãi, lên đến 100% học phí. Việc xét học bổng sớm giúp học sinh: Nhận kết quả sớm, chủ động kế hoạch tài chính cho 4 năm đại học; Giảm áp lực khi bước vào giai đoạn thi cử, xét tuyển; Có thời gian định hình rõ ngành học, lộ trình phát triển bản thân.

Thời gian dành cho thí sinh đăng ký xét học bổng sớm vào UEF đến hết ngày 31/12.

Học bổng sớm tại UEF mang lại nhiều lợi thế cho học sinh cuối cấp

Với những bạn đang quan tâm đến các ngành học của UEF, học bổng sớm không chỉ là khoản hỗ trợ đáng kể cho gia đình, mà còn là lời ghi nhận những nỗ lực học tập suốt 3 năm THPT.

Trong bối cảnh kỷ nguyên AI, khi lựa chọn ngành học gắn liền với lựa chọn “bộ kỹ năng tương lai”, những chuyến tư vấn hướng nghiệp của UEF tại các tỉnh miền Tây cho thấy tín hiệu tích cực: gen Z đã bắt đầu chọn ngành bằng tư duy dài hạn, quan tâm đến cơ hội nghề nghiệp, kỹ năng số và chủ động tìm kiếm học bổng, môi trường học tập phù hợp để đồng hành cùng mình trên chặng đường sắp tới.