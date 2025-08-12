Nhóm cựu cán bộ xác nhận cho nhiều hồ sơ chuyển nhượng đất rừng phòng hộ ở Sóc Sơn

TPO - Bị cáo Nguyễn Văn An (SN 1962, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ) và nhóm đồng phạm hầu tòa với cáo buộc xác nhận vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng đất, trong đó, có hàng trăm nghìn m2 đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, không được giao dịch.

Ký chứng thực khống khiến đất bị chuyển nhượng trái phép

Ngày 12/8, TAND TP Hà Nội xét xử các bị cáo: Nguyễn Văn An (SN 1962, cựu Phó Chủ tịch UBND xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn cũ); Dương Đức Vượng (SN 1965, cựu Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí); Đỗ Văn Ba (SN 1984, cựu cán bộ địa chính xã) và Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1956, cựu cán bộ thôn Minh Tân, xã Minh Trí) về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”.

Theo cáo trạng, năm 2019, Thanh tra TP Hà Nội ban hành kết luận việc quản lý, sử dụng đất, trật tự xây dựng trong giai đoạn từ 2008 - 2019 tại xã Minh Trí và xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Vụ việc sau đó được chuyển sang cơ quan công an xử lý theo pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, từ 2008 - 2018, các hộ dân đã chuyển quyền sử dụng đất tại xã Minh Trí và xã Minh Phú khi chưa được cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong đó, nhiều diện tích đất còn nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, không được mua bán, chuyển nhượng.

Tuy nhiên, các bị cáo Nguyễn Văn An, Dương Đức Vượng, đã buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, không xử lý các hành vi vi phạm trong quy hoạch rừng phòng hộ. Để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, mua bán, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng, xây dựng trái phép...

Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng cáo buộc hai cựu cán bộ này lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp xác nhận, chứng thực vào 114 bộ hồ sơ mua bán, chuyển nhượng, với tổng diện tích khoảng hơn 445.000m2.

Cụ thể, bị cáo An xử lý 75 hồ sơ được ký chứng thực, xác nhận có tổng diện tích đất chuyển nhượng là hơn 246.000m2 (trong này có hơn 174.000m2 thuộc quy hoạch đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, người nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ); bị cáo Vượng ký chứng thực, xác nhận đối với 39 hồ sơ, tổng diện tích đất chuyển nhượng hơn 198.000m2 (trong đó có 157.000m2 thuộc quy hoạch đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ, người nhận chuyển nhượng đất rừng phòng hộ không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ).

Riêng bị cáo Đỗ Văn Ba khi còn làm cán bộ địa chính đã ký xác nhận trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất, biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất, tham mưu, trình lãnh đạo UBND xã ký chứng thực, xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 79 hồ sơ.

Cựu cán bộ thôn Nguyễn Mạnh Hùng, ký xác nhận vào đơn xin chuyển giao quyền sử dụng đất theo hiện trạng sử dụng đất ở kèm vườn liền kề và chuyển giao tài sản trên đất với 21 đơn, tổng diện tích khoảng 165.000m2.

Nhiều công trình xây dựng dưới chân núi ở xã Minh Trí. Ảnh minh họa.

Cựu chủ tịch xã thoát tội do hết thời hiệu xử lý hình sự

Đối với ông Tạ Văn Viễn (SN 1968, là Chủ tịch UBND xã Minh Trí nhiệm kỳ 2011 – 2016) bị xác định có hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn" để chuyển quyền sử dụng 17.306,8m2 đất trái quy định của pháp luật cho 11 hộ dân, vi phạm pháp luật hình sự. Tuy nhiên, sai phạm của ông Viễn xảy ra từ năm 2013 và theo Điều 27 Bộ luật Hình sự, đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Viễn còn bị quy kết “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, khi buông lỏng quản lý với các bị cáo trong vụ án. Việc này dẫn đến tình trạng mua bán, chuyển nhượng, xây dựng trái phép trên đất thuộc quy hoạch rừng.

Theo cơ quan điều tra, các thửa đất trên chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không được đăng ký biến động, chưa xác lập quyền sử hữu cho các hộ dân. Do đó, không đề cập xử lý đối với hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, với ông Viễn.

Trong vụ án, một số lãnh đạo UBND xã Minh Phú có sai phạm trong xác nhận, chứng thực 21 hồ sơ, cho phép chuyển quyền sử dụng đất trái quy định. Do sai phạm xảy ra từ năm 2014 nên cũng hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Việc các cá nhân, hộ gia đình mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về đất, đất nằm trong quy hoạch rừng phòng hộ là không đúng quy định tại Điều 12 Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004. Năm 2024 - 2025, Cơ quan điều tra có văn bản đề nghị UBND huyện Sóc Sơn, rà soát, thanh kiểm tra để xử lý các công trình xây dựng vi phạm trên đất rừng phòng hộ…

Phiên tòa xét xử và nghị án trong nhiều ngày !