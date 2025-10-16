Nhiều trường đại học phía Nam công bố phương thức tuyển sinh 2026

TPO - Nhiều trường đại học tại TPHCM đã bắt đầu công bố phương thức tuyển sinh dự kiến cho năm 2026 với những điều chỉnh nhằm phù hợp định hướng đổi mới của Bộ GD&ĐT và xu hướng đánh giá năng lực toàn diện.

Tính đến hiện tại đã có 4 trường đại học (ĐH) “bật mí” phương thức xét tuyển năm 2026, bao gồm Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Công Nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công Thương, Trường ĐH Hùng Vương.

Thí sinh tại TPHCM tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh Nguyễn Dũng

Giữ ổn định, mở thêm ngành mới

Theo ghi nhận của phóng viên, kỳ tuyển sinh năm 2026 Trường ĐH Ngân hàng TPHCM, Trường ĐH Công Thương TPHCM, Trường ĐH Hùng Vương sẽ vẫn giữ nguyên các phương thức xét tuyển đã áp dụng trong năm 2025, nhằm tạo sự nhất quán và giảm áp lực cho thí sinh.

Cụ thể, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM duy trì 4 phương thức, gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế của Bộ GD&ĐT; Xét tuyển tổng hợp kết quả học tập và thành tích bậc THPT; Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi đánh giá đầu vào ĐH trên máy tính V-SAT năm 2026; Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Không chỉ duy trì phương thức, Trường ĐH Ngân hàng TPHCM còn mở rộng cơ hội ngành học với 3 ngành đào tạo mới, gồm: Ngôn ngữ Trung Quốc, Bảo hiểm, Quản trị khách sạn – Nhà hàng & Dịch vụ ăn uống.

Tương tự, Trường ĐH Hùng Vương TPHCM dự kiến mở thêm nhiều ngành học mới trong năm 2026, bao gồm Trí tuệ nhân tạo, Điều dưỡng và Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông. Việc bổ sung các ngành này thể hiện định hướng của trường trong đón đầu xu thế nhân lực công nghệ và y tế hiện đại.

Về phương thức xét tuyển, năm 2025 nhà trường áp dụng ba hình thức chính gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp môn; Xét kết quả học bạ năm lớp 12; Xét điểm kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức.

Trong khi đó, Trường ĐH Công Thương TPHCM năm 2026 dự kiến sẽ tiếp tục áp dụng 5 phương thức xét tuyển như kỳ tuyển sinh 2025.

Các phương thức cụ thể bao gồm: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả học tập THPT; Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TPHCM tổ chức; Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT; Xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TPHCM, kết hợp với kết quả học tập THPT theo tổ hợp môn tương ứng (dành cho các ngành có yêu cầu môn năng khiếu hoặc môn chuyên biệt).

Đáng chú ý, điểm mới trong phương án tuyển sinh 2026 của ĐH Công Thương TPHCM là chính sách hỗ trợ đặc biệt dành cho thí sinh trúng tuyển thẳng.

Thí sinh được tuyển thẳng sẽ được miễn 100% học phí toàn khóa học và được hỗ trợ sinh hoạt phí 3 triệu đồng mỗi tháng trong suốt thời gian học tập. Chính sách ưu đãi này được kỳ vọng sẽ khuyến khích những học sinh giỏi, có thành tích nổi bật chọn học trường trong nước thay vì du học, qua đó thu hút nhân tài và nâng cao chất lượng đầu vào cho nhà trường.

Đổi mới phương thức tuyển sinh

Trong khi nhiều trường vẫn duy trì các phương thức song song, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM (IUH) cho biết từ mùa tuyển sinh 2026 sẽ có sự thay đổi lớn.

Theo đó, ngoài phương thức tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, trường dự kiến chỉ sử dụng duy nhất một phương thức là xét tuyển tổng hợp. Điều này có nghĩa là IUH sẽ tích hợp các tiêu chí tuyển sinh vốn được tách ra trước đây vào một hệ thống điểm chung.

Phương thức xét tuyển tổng hợp của trường bao gồm nhiều thành phần: điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm kỳ thi đánh giá năng lực, kết quả học tập THPT và các thành tích nổi bật khác của thí sinh. Những yếu tố này sẽ được quy đổi về một thang điểm chung với trọng số phù hợp cho từng thành phần, thay vì xét tuyển độc lập từng diện như trước đây.

Thực tế, mô hình xét tuyển tổng hợp đã được Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TPHCM) áp dụng trong nhiều năm qua, cho thấy xu hướng các trường dần chuyển sang cách đánh giá năng lực người học một cách linh hoạt, đa dạng hơn.

Việc chuyển hẳn sang phương thức xét tuyển tổng hợp của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM được xem là bước cải tiến nhằm nâng cao tính khách quan và minh bạch trong tuyển sinh.

Tuy nhiên, trường này cũng lưu ý sẽ theo dõi các quy định chính thức của Bộ GD&ĐT để hiệu chỉnh đề án tuyển sinh cho phù hợp trước khi công bố chi tiết cho thí sinh.