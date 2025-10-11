Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trao học bổng Đinh Thiện Lý gần 8,8 tỷ cho sinh viên vượt khó

Nguyễn Dũng

Ngày 11/10, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Công ty Phú Mỹ Hưng cùng Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Đinh Thiện Lý tổ chức Lễ trao học bổng Đinh Thiện Lý lần thứ 23 và trao tài trợ năm 2025, với tổng giá trị gần 8,8 tỷ đồng.

Năm nay, chương trình trao 113 suất học bổng trực tiếp trị giá gần 3,8 tỷ đồng cho sinh viên 10 trường đại học có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích học tập xuất sắc. Điểm mới của năm 2025 là mỗi suất học bổng tương đương toàn bộ học phí của một năm học, giúp sinh viên an tâm theo đuổi con đường học tập mà không lo gánh nặng tài chính.

l1a8009.jpg

Kinh phí chương trình đến từ sự đồng hành của Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, Tập đoàn Phú Mỹ Hưng Asia Holdings, cùng nhiều ngân hàng, doanh nghiệp và nhà hảo tâm trong và ngoài nước.

Ngoài ra, 5 tỷ đồng học bổng gián tiếp được chuyển đến các tổ chức xã hội như Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP.HCM và các Hội Khuyến học địa phương, nhằm hỗ trợ trẻ em nghèo, khuyết tật và con em đồng bào dân tộc thiểu số.

z7105353629280-8b9302c86f297a3a8d37b5160200873c.jpg
Sinh viên nhận học bổng Đinh Thiện Lý

Sau hơn 20 năm hoạt động, Quỹ Đinh Thiện Lý và Công ty Phú Mỹ Hưng đã trao hơn 125.000 suất học bổng, tổng trị giá gần 160 tỷ đồng, góp phần đồng hành cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên trên hành trình vươn lên bằng tri thức.

Không chỉ trao học bổng, Quỹ còn triển khai nhiều chương trình giáo dục ý nghĩa như “Tiến bước cùng IT”,cuộc thi E-learning, và dự án “Thiên thần chậm bước” – hỗ trợ hơn 1.000 trẻ khuyết tật tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Tính đến nay, Quỹ Đinh Thiện Lý đã đóng góp hơn 543 tỷ đồng cho các hoạt động giáo dục, y tế và cộng đồng – minh chứng cho triết lý mà cố Chủ tịch Lawrence S. Ting để lại: “Phát triển bền vững phải đi đôi với trách nhiệm xã hội.”

#học bổng #Phú Mỹ Hưng #Quỹ Đinh Thiện Lý #học sinh nghèo #giáo dục #trợ giúp xã hội #từ thiện

