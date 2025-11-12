Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Nhiều người 'quay xe' thay đổi phương pháp luyện thi JLPT 12/2025 hiệu quả cao

P.V

Kỳ thi JLPT chắc hẳn không còn quá xa lạ đối với những người học tiếng Nhật. Với tính chất khốc liệt và yêu cầu ngày càng cao của thị trường, để đạt được một điểm số như mong muốn không phải là chuyện dễ dàng. Nhiều thí sinh đã bắt đầu lựa chọn các phương pháp ôn luyện tối ưu về thời gian, công sức và hiệu quả cao trong giai đoạn nước rút.

image001-3200.png

Khi người học loay hoay tìm phương pháp luyện thi JLPT phù hợp

Dựa trên dữ liệu thực tế từ trang web chính thức tổ chức kỳ thi JLPT, trung bình khoảng 39.6% thí sinh đạt điểm để nhận chứng chỉ, có nghĩa là cứ 100 thí sinh tham gia dự thi JLPT, chỉ khoảng 40 thí sinh nhận được chứng chỉ. Con số này tăng lên ở các cấp độ cao hơn. Điều đó chứng tỏ rằng, ở mỗi lần thi, có đến hơn 60% thí sinh không đạt mức điểm như mong muốn, xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau.

image003-298.jpg
Có hơn 60% thí sinh không nhận được chứng chỉ trong kỳ thi JLPT

Theo khảo sát, nguyên nhân đến từ việc thí sinh trong thời gian làm bài căng thẳng hồi hộp lại chiếm phần nhỏ, trong khi đó lý do từ việc gặp khó khăn trong quá trình ôn luyện, không biết cách cải thiện điểm số:

- Không nắm rõ cấu trúc đề và cọ sát với đề thi theo cấu trúc chuẩn

- Không có giải thích chi tiết các lỗi sai để rút kinh nghiệm và sửa chữa

- Không có nhiều tài liệu để luyện tập từng phần

- Luyện tập quá giờ, không có áp lực thời gian khi ôn luyện JLPT

- Chưa biết cách ôn tập sau khi luyện đề, dẫn đến mắc các lỗi sai tương tự

- Ôn luyện “đầu voi đuôi chuột”, đặc biệt giai đoạn nước rút

Vậy nên có thể nói để lấy được chứng chỉ JLPT vô thời hạn không phải điều dễ dàng, đòi hỏi thí sinh cần thay đổi cách tiếp cận và luyện thi để cải thiện điểm số trong giai đoạn kỳ thi JLPT 12/2025 cận kề.

Migii JLPT - Giải pháp luyện thi JLPT toàn diện, tăng 30 điểm trong 3 tháng

Tổng hợp các rào cản của người học trong quá trình ôn tập và luyện thi JLPT, Migii JLPT đã cải thiện và phát triển các tính năng vì người dùng, giúp bạn có thể tăng đến 30 điểm trong vòng 3 tháng ôn luyện.

Hệ thống kho đề thi đa dạng

Migii JLPT tổng hợp hệ thống hơn 300 đề thi JLPT, được chia thành các loại: đề thi thử có cấu trúc và độ khó tương tự đề thi thật, đề thi mini, đề thi ôn luyện từng kỹ năng và đề thi JLPT chính thức các năm. Thí sinh có thể lựa chọn chế độ thi thử như thi thật, tạo cảm giác áp lực thời gian trong quá trình luyện tập giúp kết quả sát với kết quả khi đi thật.

Hệ thống đề thi của Migii JLPT dù là loại đề nào đều có giải thích vô cùng chi tiết, có take note từ vựng, ngữ pháp quan trọng để bạn dễ dàng ôn luyện. Sau khi nộp bài kết thúc phần thi, bạn sẽ nhận được kết quả đánh giá tổng quan điểm số của từng kỹ năng và đề xuất cải thiện theo dạng bài.

Lộ trình cấp tốc 7 ngày

Lộ trình cấp tốc được thiết kế gói gọn trong 7 ngày, giúp thí sinh bứt tốc giai đoạn nước rút ôn luyện JLPT tháng 12/2025. Bạn chỉ cần làm bài test, hệ thống sẽ phân tích các điểm yếu và đề xuất một lộ trình cải thiện phù hợp theo mức điểm mong muốn. Điều này giúp ích rất nhiều đối với những ai loay hoay không biết ôn luyện như thế nào, chật vật với điểm số mãi không tăng.

image005-2979.png
Lộ trình 7 ngày, bứt tốc về đích

Đề dự đoán bám sát format đề thi thật

Trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, rất nhiều thí sinh mong muốn thử sức với một đề thi được biên soạn bám sát cấu trúc, độ khó tương đương và được bổ sung các nội dung có khả năng cao xuất hiện trong đề thi thật. Do đó, hằng năm Migii vẫn đưa ra đề dự đoán để thí sinh có thể tiếp cận, làm quen.

Đề thi được biên soạn bởi đội ngũ biên tập và giáo viên đã từng thi JLPT và có chứng chỉ N2 N1 trực tiếp biên soạn, giải thích chi tiết. Đây là cơ hội để nhiều bạn được cọ sát, chuẩn bị tâm lý thật vững trước khi tham gia kỳ thi khốc liệt sắp tới.

image007.png
Thử sức với đề dự đoán bám sát cấu trúc và độ khó đề thi thật

Thông tin liên hệ đội ngũ Migii JLPT:

Công ty Cổ Phần Công Nghệ EUP (EUP Technology.,JSC)

Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà 315 Trường Chinh, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84)961.285.987

Email: migii@eupgroup.net

P.V
